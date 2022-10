Se mantiene inversión de empresas en tecnología  pese a crisis

Por estos días la empresa Dell Technologies cumple 25 años de operación en el país y en este tiempo ha logrado consolidar un equipo de trabajo compuesto por 300 colaboradores.

David Hernández López, gerente de la marca para Colombia, habló sobre las líneas de negocio que más crecer, a pesar del alza del dólar.



¿Cuál es el balance de la operación en los últimos meses?



La compañía ha tenido un desempeño muy interesante no solo a nivel global, sino también a nivel local. Y es que particularmente la industria tecnológica, después de la pandemia, se ha convertido en un sector esencial para cualquier actividad humana. Hoy con todos los temas de transformación digital de los negocios nos hemos convertido en un aliado estratégico para las compañías, eso ha significado que nuestros resultados como empresa sean positivos.



En Colombia, el negocio ha venido reportando buenos crecimientos tanto en la demanda de cómputo final (equipos para personas naturales como empresas) y en la línea de capacidades de procesamiento (almacenamiento de los centros de datos).



¿Qué cifras puede destacar de ese crecimiento?



Dell recientemente publicó su informe financiero global, en el cual se destacó un resultado en ventas superior a los US$26.000 millones. Este resultado estuvo impulsado por las líneas: cómputo personal, soluciones de data center, que incluyen servidores y networking; y también por nuestro componente de servicio.



Cabe señalar, que si bien a nivel mundial la demanda de cómputo personal se ha visto reducida para muchos de los actores que jugamos en el mercado, Dell sigue evidenciando un creciendo en este segmento de manera estable y consecutiva, tanto en la venta de equipos corporativos como para el hogar.



David Hernández, director de ventas de Dell para Colombia y Ecuador. Archivo particular

En Colombia, ¿cuál es la línea que reporta mayor crecimiento?



A nivel local, la compañía ha tenido un comportamiento muy interesante en la categoría de cómputo personal, jalonado principalmente por nuestra línea empresarial. Por su parte otra de las categorías que viene creciendo es la de soluciones de centro de datos, enfocado en soluciones de servidores y almacenamientos. Aunque en Colombia no manejamos los datos específicos, me atrevo a decir que el desempeño ha sido muy positivo y que el crecimiento ha estado rondando más o menos los dos dígitos año contra año en la línea de centro de datos.



¿Cómo han sentido el alza del dólar?



Al ser una compañía que comercializa bienes y servicios en dólares y que importa, claramente sentimos la devaluación del peso colombiano frente al dólar. Pero siendo optimistas este es un mercado que es muy importante y esencial para cualquier tipo de negocio en el país, por lo que las empresas han empezado a hacer ajustes para seguir manteniendo tanto acceso a la tecnología como a los procesos de renovación tecnológica. Es decir que a pesar del entorno actual, las empresas siguen manteniendo su inversión en tecnología.



¿Cree que los colombianos terminarán pagando más por los computadores?



La devaluación de la moneda es incierta, nosotros hemos tenido dos ajustes en la operación en Colombia. Una que se da en el contexto inflacionario y el otro ajuste por el componente de la devaluación de la moneda. Es así como al comercializar productos en dólares, que convertimos en moneda local, se podría tener una afectación de cara al usuario final. Por otro lado, los costos de componentes de manufactura que utilizamos para fabricar bienes de tecnología se han mantenido estables.



¿Qué innovaciones estará presentando la empresa?



Hay dos. La primera está relacionada con los equipos de cómputo, ya venimos trabajando en nuevas soluciones que permiten que los equipos se adapten a las necesidades de los usuarios. Es así como a través de nuestros softwares podemos conocer los perfiles de los usuarios y cómo trabajan, lo que garantiza que ese equipo cumpla con sus requerimientos. La segunda innovación tiene que ver con todo lo relacionado a ciberseguridad y a la protección de los datos.



Están cumpliendo 25 años en el mercado colombiano, ¿qué se viene para la empresa en el papis?



Nosotros seguimos apostándole a Colombia. Dell inició hace 25 años con 10 empleados en Colombia y hoy somos cerca de 300 empleados, entonces nuestro compromiso con el desarrollo de la economía colombiana sigue siendo total y absoluto. Creemos en el poder de la tecnología para la transformación y por ello queremos seguir siendo un aliado importante en esa transformación digital.



¿Qué expectativas tienen para el cierre del año?



Esperamos tener un crecimiento, frente al año anterior, de aproximadamente del 10% año contra año en el volumen total de nuestras ventas en el segmento corporativo. Asimismo, esperamos un buen comportamiento en las soluciones y servicios de cómputo personal y de centros de datos para las empresas.



JOHANA LORDUY