‘Inversión forzosa debe proteger el ahorro pensional’

Juan David Correa, presidente del fondo de pensiones y cesantías Protección lleva cinco años al frente de la entidad y le correspondió celebrar el pasado jueves los 30 años de la creación de la AFP, que al comienzo solo estaba dedicado a administrar las cesantías de los trabajadores afiliados, posteriormente los aportes pensionales y luego el pago de las mesadas de los jubilados.



¿Cuál es el aporte de Protección al país?



Somos una compañía que ha contribuido al desarrollo de Colombia desde varios aspectos. Tenemos 8,8 millones de clientes, empleamos a más de 2.000 personas y tenemos relación con medio millón de empresas y proveedores y nuestra vocación es la generación de construcción de valor a la sociedad.



Tenemos $136 billones de los sueños de los colombianos que tienen el futuro lejano con sus pensiones, pero también para disfrutar de metas intermedias con las cesantías. Tenemos 78.000 pensionados disfrutando su sueño cumplido tras una vida de trabajo. En materia de cesantías, estas han servido para los que han perdido el empleo en estos momentos de pandemia o a quienes se les han disminuido sus ingresos.



¿Cuál es el peso de Protección dentro del sector?



En pensiones obligatorias tenemos el 35% de la participación y en el ahorro voluntario es superior a 40%. Pero tenemos cuatro prioridades. La primera es acompañar para que se materialicen los sueños de los afiliados, lo siguiente es cuidar los recursos, no solo los naturales sino los materiales, fortalecer la institucionalidad y entregar herramientas para validar información. A eso se le suma que hay que cuidar y acompañar las decisiones de los clientes.



¿Qué políticas de sostenibilidad tienen?



Cada peso tiene que ser invertido con criterios alineados con los estándares ASG (respeto ambiental, social y de gobierno corporativo). Por eso hace varios años nos unimos al club PRI (Principios de Inversión Responsable). Ya se van a comenzar a tener indicadores para ver cómo disminuyen la huella de carbono nuestras inversiones. Esto, más que una moda, muestra que somos responsables.



¿Qué nuevos productos les están presentado a los clientes?



Desarrollamos estrategias para conversar con jóvenes en Talento sí hay, una plataforma para clientes y no clientes. Tenemos historias de emprendimiento para ver los impactos que generan las oportunidades. Hay otra plataforma llamada Activo, para los que están en edad de jubilación y se les ofrece espacios de conversación y productos adicionales para que disfruten el retiro. Tenemos otra para los inversionistas en la que se acompaña el portafolio para lograr sus metas. Hay una de pedagogía del bienestar financiero que se llama Toma el Control de tus Finanzas para hacer planeación financiera.



Con Protección Hijos acompañamos a los afiliados en la toma de decisiones que se quieran adoptar en temas como la educación, el ahorro y la inversión.



Igualmente, tenemos como aliados para un trabajo conjunto a la billetera digital Nequi de Bancolombia y a Vecindario, para ver y planificar la casa de los sueños de los clientes.



¿Qué opina de la inversión forzosa que por ley les obliga a las AFP a destinar el 3% del ahorro pensional a emprendimientos?



Hemos buscado siempre invertir bien el dinero de los ahorradores y con responsabilidad, pues nuestra razón de ser es generar valor a los colombianos en todo tipo de instrumentos financieros. Pero cuando se imponen este tipo de porcentajes no tenemos una convicción clara de encontrar las mejores oportunidades. Hemos incorporado todas las oportunidades de inversión para generar rentabilidad. Más que un porcentaje, estamos buscando inversiones que le den valor a los clientes. Esperamos que en la reglamentación de la ley se incorpore ese principio, que es la misión que tenemos de dar la rentabilidad a los afiliados. No queríamos que nos impusieran inversiones forzosas pues lo que queremos es garantizar esa responsabilidad con los afiliados.



Y la reforma pensional tampoco se dio con este Gobierno



Esperaría que no se demore pues la venimos esperando por años. Es difícil, pero aguardo que el nuevo gobierno la asuma. Hay grandes déficits en cobertura a la población mayor y problemas de sostenbilidad fiscal pues tenemos subsidios inadecuados en las pensiones del régimen público en salarios altos.



¿Qué les está dejando la pandemia?



Nos permitió acelerar la transformación tecnológica. Hoy el 98% de las transacciones de los clientes se pueden hacer de manera digital. Quedan nuevas formas de trabajo, pero hay que restablecer la comunicación directa y humana que nos permitirá espacios presenciales. Muchas empresas han desaparecido y debemos tener una mirada solidaria y social trascendente.



¿Y una preocupación?



El desempleo. Por eso desarrollamos muchas iniciativas para ver cómo generar empleo. Abrimos un espacio de tres días para poner en conversación a empresas que buscan talento y personas que buscan un trabajo. Ese programa nos compromete con la generación de empleo junto con Proantioquia y la plataforma Talento sí hay.