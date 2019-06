‘Inversión Sostenible afecta el enfoque de las empresas’

Las empresas del mundo deben cuidar las causas en las que invierten para apoyar el cuidado del mundo y apoyar la sostenibilidad, aunque actualmente son muchas las dudas que genera la implementación de este tipo de estrategias en las compañías por los beneficios 'intangibles' que generan, las nuevas tendencias terminan afectando a las corporaciones e inversionistas.



Douglas Beal, director de Impacto Global de Boston Consulting Group, habló con Portafolio sobre su visión y como el ámbito empresarial también está cuestionando esas contribuciones en el mundo real.



¿Cómo está Colombia en este tema?



Lo que he conocido en Colombia me permiten hacer una lectura muy positiva en cuanto a cómo han cambiado las formas de pensar en las compañías, en cómo se incorporan buenas prácticas de ESG (Environmental, Social, and Governance, en inglés), en los objetivos principales de las mismas y no dejan estos temas a la deriva, lo cual permite a sus públicos de interés entender el deber ser de la compañía con claridad.



Asimismo, es muy diciente que muchas de organizaciones se encuentren participando activamente en iniciativas globales relacionadas con este tema, como el World Economic Forum y el World Business Consult, entre otros.



¿Qué puede deducir usted sobre los inversionistas en el país, les interesa?



En Colombia se puede ver que los fondos de pensiones tienen muchas aspiraciones para integrar ESG en sus decisiones de inversión.



Muchos de los gerentes que gestionan los bienes a nivel global están llegando a estos fondos y están tratando de vender la idea e invertir teniendo en cuenta la ESG.



Lo cierto es que las empresas no se han involucrado como quisiéramos y, como lo entiendo yo, esto sucede porque los entes reguladores no han incentivado este proceso.



¿Cómo pueden hacer las compañías inversoras para identificar los focos de inversión adecuados según su sector?



Hay muchas maneras de hacerlo. Una de ellas es mirando los reportes que hacen las empresas u organizaciones internacionales que crean estándares de cómo las compañías deben reportar los resultados de los datos ESG.



Los tres principales estándares son: GRY, SASB y CDP. Las compañías suelen hacer sus reportes basados en uno de estos estándares.



Hay también un número de empresas globales que se encargan de recolectar datos ESG y las venden a inversionistas.



Así, estos pueden recolectar la información de tres maneras: una, con la información directa de datos ESG que la compañía proporciona; dos, comprando los datos ESG de estas empresas recolectoras de información; y tres, trabajando directamente con las empresas que manejan esta información.



¿Cómo se pueden medir estas estrategias que se están implementando?



En BCG hemos estado trabajando en reportes donde se expone la correlación directa entre prácticas superiores ambientales y sociales con los desempeños financieros.



Hemos hechos análisis en cuatro diferentes industrias, en estos se han comprobado que existe un mejor desempeño en prácticas ESG que conllevan a mejores rendimientos en los negocios.



Esa es una gran motivación para las empresas y para todas las personas en ella.



¿Cómo elegir los temas en los que se debe invertir en esta materia?



Por ejemplo, por una institución financiera o una empresa digital un tema importante podría ser la protección de los datos, en cambio, la emisión de gases CO2 no será tan importante para estas.



Para las compañías de energía la emisión de gas de efecto invernadero o el porcentaje de ahorro de energía puede ser un tema significativo, es por esto por lo que se necesita entender cuál es la necesidad material para cada una de las industrias.



Sin embargo, existen muchos otros temas que deben ser materia de implementación para todas las organizaciones como la equidad de género o diversidad en el trabajo, entre otros.



¿Cuál es el potencial que usted le ve a Colombia para este tipo de inversiones sostenibles?



Creo que hay un gran potencial porque los empleados de hoy (millenials) quieren trabajar en empresas social y ambientalmente responsables. Los CEO de las compañías, además de ganar dinero para sus empresas, quieren dejar un legado por el cual les recuerden en temas de responsabilidad social, además, porque los inversionistas extranjeros miran cada vez más estas estrategias a la hora de inyectar capital.