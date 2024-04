Nuevo CEO de Grupo Éxito habla de las inversiones y los planes de la compañía

Con una visión de unir fuerzas en la operación de El Salvador, Colombia, Argentina y Uruguay, el empresario Carlos Calleja, nuevo CEO del Grupo Éxito, invita a ver más allá de la coyuntura. Ayer, junto al CEO en Colombia, Carlos Mario Giraldo, presentó la ampliación de la campaña ‘Precio Insuperable’ que espera aportar ahorro a los clientes.



¿Cuál es el interés de Grupo Calleja en Colombia, reflejado en la compra del Grupo Éxito?



Colombia es un país extraordinario, grande, pujante. Y ante una oportunidad que no pasa todos los días, no nos costó mucho llegar a la conclusión de que era demasiado buena para dejarla pasar. Tenemos grandes retos, pero estas son las oportunidades con las que uno puede hacer historia y hacer cosas interesantes.

¿Cuál es el objetivo?



Buscamos incursionar con esa visión que se comparte con el Éxito que parte no solamente de la forma en que vemos el negocio, de una experiencia diferenciada, de un surtido mayor y mejor, una calidad en frescos muy importante. Diría que se trata de una atención que va más allá, con un vínculo muy fuerte con las poblaciones con las cuales trabajamos. También con los proveedores con los que trabajamos en forma constructiva y colaborativa. La parte social la compartimos porque sabemos que tenemos un rol importante en la construcción del tejido social. Tenemos un poco más de dos meses aquí, hay mucho entusiasmo y trabajamos con los equipos para hacer las cosas hoy mejor que ayer y mañana mejor que hoy.

¿Qué tiene Grupo Calleja para aportar al Éxito, ya que la operación del retail de El Salvador es más pequeña?



Asumimos esta responsabilidad con mucha humildad y conscientes de esa realidad. Creo que no es qué puede aportar Súper Selectos al Éxito, ni qué puede aportar el Éxito, es qué podemos construir entre los cuatro países. Somos una empresa con la mentalidad ágil, liviana, no de grandes estructuras corporativas, una empresa familiar, profesional, pero eficiente, austera, cercana, unida y la idea es que la generación de valor sea simbiótica y en ambas vías, no solo entre Colombia y El Salvador sino entre todos - con Argentina y Uruguay-. Esa dinámica de trabajo es la que estamos construyendo para ver cómo fortalecemos a la gran familia Calleja.

¿Qué espera en 5 a 10 años con esta unión de fuerzas?



La idea es que uno más uno sean tres y en este caso es ser más que cuatro y ayudemos a desarrollar la región partiendo de lo más importante: ser humano. Todos nos sentimos a veces frustrados de que Latinoamérica no avanza en el mundo. Creemos en ese potencial y vamos a trabajar incansablemente para desencadenar ese potencial latinoamericano.

Carlos Calleja, presidente Grupo Éxito. Milton Díaz

¿Podríamos ver la marca Súper Selectos en el país?



Creo que no, el país está muy bien atendido con las marcas Éxito y Carulla, poderosísimas. La idea es abrazar, fortalecer y construir sobre lo construido.

¿Y las otras marcas?



Están Super Inter, Surtimax y Surtimayorista. Estamos analizando los atributos de cada una. Lo que queremos es que los más de 500 almacenes que tenemos se vean cercanos y que ustedes puedan llegar a cualquiera y encuentren esa propuesta de valor en la que queremos dignificar, democratizar el ahorro y atenderlos como reyes y reinas.

¿Pero la marca Éxito sí podría ir a Centroamérica?



He aprendido en mi vida a no adelantarme a hechos que no se han realizado, no tengo la bola de cristal. Si la solidez del Grupo lo permite y salen oportunidades buenas nuestra responsabilidad es analizarlas así como analizamos la del Grupo Éxito.

¿Planean inversiones?



Sí, no tengo las cifras ahora pero no hemos dejado de hacerlo, seguiremos invirtiendo. Hay un enfoque muy importante en invertir en la plataforma actual de las tiendas para que cumplan esa promesa y esa experiencia diferenciada que nos define.

Su optimismo matiza con la incertidumbre empresarial y la caída de la inversión en Colombia ¿Cuál es su mensaje?



El mensaje es que sí se puede, que unidos somos más fuertes y que hay que apostarle al país. Lo hacemos ahora con esta estrategia ‘Precios Insuperables’ que trae ahorro a los consumidores y con ese ahorro habrá un catalizador en la economía y el consumo. Hay que ser constante y el Grupo Calleja a lo largo de las décadas ha invertido siempre en tiempos buenos, regulares y malos. Hemos pasado por situaciones muy fuertes: terremotos, conflicto armado, crisis económicas, la pandemia. Hay que trascender lo coyuntural y ver mucho más allá. Así uno puede ser la semilla que puede sacar adelante a los países de las crisis coyunturales que se viven.

¿Eso aplica a la crisis política que no favorece al sector privado nacional?



Creemos que el sector público y privado deben mantener un diálogo y buscar acuerdos de país.

¿Se ha reunido con el presidente Petro?



Hace más de un año cuando estábamos explorando esta oportunidad y la relación ha sido positiva, nos hemos sentido bien recibidos por el pueblo colombiano y por el Gobierno en todo sentido.

En su perfil aparece como político, ¿Eso quedó atrás? ¿Hoy es empresario?



No se pueden tener los dos sombreros, no pueden coexistir. Soy un empresario con una visión social, un trabajador más entre todos mis compañeros en Grupo Éxito y Grupo Calleja con un objetivo y una visión bien clara hacia donde queremos ir.

CONSTANZA GÓMEZ GUASCA

Portafolio