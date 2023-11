'Invertir, la vía para generar crecimiento para todos': CEO de Valorem

Luis Felipe Arrubla, presidente de Valorem, se define como una persona positiva que cree que inclusive en los momentos complejos hay que agregar valor a los negocios. Así, la cabeza del grupo de empresas de la familia Santo Domingo, con cifras en mano, explica que van bien pese a la desaceleración.



En entrevista exclusiva con Portafolio, señala que las apuestas por el país y las millonarias inversiones seguirán así exista incertidumbre porque su objetivo son los negocios



(Únase aquí a nuestro canal de WhatsApp y reciba toda la información económica de Colombia y el mundo).

¿Cómo les ha ido?



Vamos bastante bien teniendo en cuenta la coyuntura que atraviesa el país. Somos un holding diversificado, tenemos diferentes sectores. En medios y entretenimiento están Caracol Televisión, Cine Colombia, El Espectador y Cromos. Tenemos Ditransa, Refocosta, Gases del Caribe. Y hay una compañía bastante relevante que es D1. Por otro lado, está San Francisco Investments, que desarrolla un hotel de lujo en Cartagena. Y la familia tiene otros brazos de inversión en Colombia que ayudamos a gestionar: Decameron, Terranum y PEI (vehículo de inversión inmobiliaria).



(Qué vendría para los colombianos en tasas, inflación y dólar en 2024).



¿Cuáles han sido los desafíos en la coyuntura?



Las compañías no han sido ajenas a las afectaciones que ha tenido el país en los temas de costo financiero. Valorem administra con una visión de fondo de capital privado y eso quiere decir que ejercemos una administración basada en valor, y para generarlo hay una palanca muy importante que es el endeudamiento. Los negocios vienen operando bastante bien, pero servir la deuda ha consumido bastantes recursos. La pandemia no se ha ido del todo, la salud financiera está afectada. Vino el auge, la inflación, la subida de las tasas.



¿Cómo van las empresas?



En general, nuestra referencia es el 2019. Este va a ser un año récord para Cine Colombia - nuestra participación es de 97%. Tendrá un Ebitda superior a los $200.000 millones. Las ocupaciones no son las mas, cerca al 73% pero hay mayor penetración en los clientes que consumen mucho más. Es un negocio que tiene la exhibición y las comidas y esa mezcla nos lleva a que los resultados sean mejores que los del 2019.



(¿El café engorda? Cuáles son sus efectos en el cuerpo humano).

Caracol Televisión, donde tenemos 94%, va a tener un Ebitda superior a los $200.000 millones. Gases del Caribe tendrá un Ebitda mayor a $500.000 millones generando un Ebitda estable, va a tener una afectación importante en los resultados frente a los años anteriores, porque es una compañía que aparte de tener la distribución de gas tiene un negocio de financiación no bancaria. Sin embargo, sigue siendo muy sólida.



Esas son las tres generadoras de caja históricas, y sale al ruedo, la última, que es una compañía de la que nos sentimos muy orgullosos: D1. Va a cerrar con ventas de alrededor de $18 billones, cifra que es bastante relevante, y con una Ebitda que debería estar por $800.000 millones.



Tenemos el 60% de D1, lo que sería $480.000 millones. Cuando los resultados financieros se están dando y el posicionamiento en el mercado es el que esperamos, la lectura es que vamos bien. Tenemos retos y dificultades, como todos. Hacer plata no es fácil y cuesta trabajo, pero lo estamos haciendo.



¿Cómo crean valor?



Más allá de los resultados financieros, me parece relevante hacer hincapié en lo que consideramos creación de valor. En la óptica nuestra hay un balance entre tres cuentas: el resultado financiero, la responsabilidad social y la ambiental.



Los resultados financieros son indispensables porque no puedo generar empleo en un negocio que no es sostenible. Estamos muy orgullosos, porque las compañías del Grupo Valorem y las otras empresas generan, en cifras gruesas 30.000 empleos directos. Los indirectos son mayor a 2,5 veces.



¿Y cómo ve el país?



Tenemos un sesgo particular fundamentado en una visión de largo plazo. Esa es la gran ventaja que tiene Valorem al ser una compañía que funciona como fondo de capital privado sin tener ventanas de salida, controlado por una familia que tiene un compromiso con el país. El capital de la familia no entra para salir en el mejor momento, sino que entra para generar valor sostenible.



¿Cómo entender que les va bien con la desaceleración?



Eso está muy asociado al tipo de industrias en las que estamos y a los activos que tenemos. También nos ha ido bien por una disciplina financiera y estratégica. Hay muchas cosas que le pueden pasar a uno, pero uno no puede dejar que le pasen por azar. Uno tiene la responsabilidad de prepararse para los mayores escenarios posibles. Además, influye cómo administramos las empresas. Vivimos de dividendos y necesitamos que lleguen. Para que eso ocurra somos los últimos de la fila y debe haber profitability (rentabilidad) en el negocio. Primero pagamos impuestos, intereses a nuestros proveedores de capital, a nuestros empleados, a nuestros proveedores.



¿Las reglas de juego en Colombia, por ejemplo en impuestos, son favorables para operar?



Una mayor tasa impositiva hace que los negocios sean menos rentables para el último que está en la fila. Entonces subirlas tasas genera una dificultad importante. Somos de una mentalidad liberal y creemos en el capitalismo consciente. Creemos en la propiedad privada y en la generación de oportunidades.



CONSTANZA GÓMEZ GUASCA

Periodista Portafolio