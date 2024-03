Plantas de leche, bajo la lupa del Invima, podrán continuar su producción

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) aclaró que tras las inspecciones a las plantas de las marcas Aro y Medalla de Oro, que tenían como fin determinar si sus productos representaban un riesgo para la salud de los consumidores, ambas empresas involucradas efectuaron las acciones correctiva, por lo que se les dio viabilidad para continuar la producción.



Así mismo, la entidad aclaró que nunca ha ordenado que se retiren del mercado colombiano las marcas de leche elaboradas por los establecimientos en cuestión, así como ninguna otra.



También aseguró que las medidas sanitarias de seguridad aplicadas, según la reglamentación sanitaria vigente, "son de carácter preventivo y se levantan una vez se comprueba que desaparecen las causas que las originaron. En dicho particular, su alcance fue únicamente para las áreas productivas del establecimiento procesador, exclusivamente en la línea en la que se elabora leche líquida entera UAT – UHT".



Invima dijo que con lo anterior, se aclara que las medidas aplicadas no deben generar perjuicio para los demás productos y marcas fabricados por las razones sociales involucradas o para sus productos que se encuentran en comercialización.



"El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima no ha recibido consultas o petición de información alguna por parte de los medios de comunicación que le atribuyen en sus publicaciones la orden de retirar marcas de leche por representar un riesgo para la salud de los consumidores. Por lo tanto, dichas afirmaciones no tienen fundamento alguno y, en tal sentido, agradece la rectificación oportuna frente a dichas comunicaciones", advirtió.

