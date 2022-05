Estos son los candidatos para quedarse con la presidencia de ISA

En cuestión de días se conocerá el nombre de la persona que asuma las riendas de ISA. Sin embargo, la puja por su designación está como para alquilar balcón, ya que en las últimos días dos son los que más suenan para ser el remplazo de Bernardo Vargas.



Así, en la recta final para ocupar la silla de líder de la filial de Ecopetrol, están Ana Fernanda Maiguashca y Juan Emilio Posada, quienes, por un lado cuentan con el apoyo de la junta directiva de la compañía, y por el otro del Gobierno Nacional.

Los méritos de ambos aspirantes son notables para llegar al liderazgo de la compañía, como es el caso de Maiguashca, ya que fue codirectora del Banco de la República y actualmente ocupa la presidencia del Consejo Privado de Competitividad (CPC). Es economista de la Universidad de los Andes y tiene un MBA en Finanzas de Columbia Business School.



Además, fue viceministra técnica y directora de Regulación Financiera del Ministerio de Hacienda; superintendente delegada adjunta para Supervisión de Riesgos y Conductas de Mercado en la Superintendencia Financiera.



El otro nombre, que también posee mayor opción es Juan Emilio Posada, quien ocupa un asiento en la junta directiva de Ecopetrol como miembro independiente desde 2019. Ha ocupado las presidencias de Aces, Avianca, Viva Air y Puerto Brisa. Así mismo, fue CEO de Strati.



Posada es administrador de negocios de la Universidad Eafit y realizó un MBA en negocios internacionales y finanzas en la Universidad Pace en Nueva York. Así mismo posee un título en derecho financiero del London School of Economics.



Ha sido miembro de las juntas directivas de empresas públicas y privadas y ocupó altos cargos gerenciales en Billiton M. & T. (entonces filial de Royal Dutch Shell Group) en los Países Bajos, Banco Cafetero en Nueva York, Miami y luego como vicepresidente internacional, a cargo de las subsidiarias e inversiones en siete países.



En la lista de candidatos que no suenan tanto a la presidencia de ISA están los ex ministros de Minas y Energía, María Fernanda Suárez y Tomás González, el ex presidente de Naturgas y actual CEO de Frontera Energy, Orlando Cabrales Segovia; la integrante de la junta directiva de ISA, ex embajadora de Colombia en Suiza y Liechtenstein, y exdirectora del Programa Presidencial de Renovación de la Administración Pública, Claudia Jiménez; y Milena López Rocha, CFO de Cenit, fue miembro de las juntas directivas de ISA, Isagen, Ecopetrol, Davivienda, entre otras.



Además, en el sector público, como funcionaria López ocupó el cargo de directora de crédito Público del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.



Cabe resaltar que el pasado 30 de mayo, se dio a conocer al mercado un aviso de ISA en el que convoca para este martes 17 de mayo a una asamblea extraordinaria de accionistas con el fin de realizar modificaciones en su junta directiva, y que llama la atención si se tiene en cuenta que hace no más de un mes esta había sido reestructurada para el periodo que va hasta 2024.

PORTAFOLIO