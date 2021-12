‘Ofertas que hicimos por Grupo Sura y Nutresa son justas’: Gilinski

A partir del 24 de diciembre el Grupo Giliniski inicia la Oferta Pública de Adquisición (opa) de hasta el 31,68% del Grupo Sura, -holding financiero del GEA, Grupo Empresarial Antioqueño- y el proceso terminará el 11 de enero, un día antes de que finalice la que tiene abierta sobre el Grupo Nutresa, también de ese conglomerado de compañías y sobre el que busca comprar al menos el 50,1%.



Jaime Gilinski presidente del grupo que lleva su apellido dice que en caso de que los dos procesos sean exitosos mantendrá las políticas de desarrollo social, ambiental y de sostenibilidad en Antioquia y las regiones donde tienen presencia esas compañías.



(Vea: Grupo Gilinski prolonga oferta de adquisición por Nutresa hasta enero).



Analistas han dicho que usted no está ofreciendo lo que realmente valen Nutresa y el Grupo Sura. ¿Mejorará el precio?



Ellos dicen que hay un valor fundamental pero que no han mencionado. Al mirar la prima de Nutresa, el valor ofrecido es de más de 40% y con Sura es aproximadamente el 50% comparadas con el día previo a la presentación de la opa por Nutresa. En ambos casos son importantes para los accionistas minoritarios.



Según Forbes, la oferta de la opa es de 12,5 veces su Ebitda cuando se incluye la deuda financiera de Nutresa. Esa publicación dice que Bimbo transa en bolsa a 8 veces su Ebitda y el grupo Alicorp de Perú, 7 veces. Por eso sentimos que la oferta es lo suficientemente sólida. Es una oferta justa. Es un valor que nos están dictando los mercados. Alrededores de 50% por encima del valor proporcional al de Bimbo.



En Grupo Sura hicimos el análisis y aproximadamente el 50% de prima en el precio por una participación minoritaria es importante para que los fondos de pensiones y los accionistas minoritarios tomen muy en serio la propuesta.



La valoración de Sura es respetable pero cuál es ese valor.



Insisto, ¿mejorarían el precio por esas firmas?



Hemos hecho esas ofertas y representan una plusvalía y se ve que son justas.

Estamos por invertir en los rangos máximos de 14 billones. Ese capital que se quiere invertir es importante en Colombia y si los directivos independientes no quieren que venda, eso se reflejará en los mercados. Cuando hicimos la oferta por Nutresa no se había dado un movimiento en las acciones.



La oferta es significativamente justa e importante para los accionistas y soportada por cartas de créditos respaldados.



(Vea: Junta directiva de Sura decidió no aceptar opa por Nutresa).

Nutresa fue fundada en 1920 y cuenta en la actualidad con cerca de 46.000 colaboradores. Archivo particular

¿Dicen que su verdadero objetivo es Bancolombia tras un litigio que tuvo con las empresas del GEA?



El litigio por Bancolombia terminó sin ganadores ni perdedores. Hoy en día mi interés es por Nutresa y Grupo Sura, que son compañías líderes en la región que creo que no les han dado el valor en las acciones y por eso hacemos esto con esa prima.



Las acciones en los últimos 10 años han caído hasta el día de la opa de manera importante, Sura aproximadamente 75% en dólares y Nutresa cerca al 52%. El tema de Bancolombia es importante y es parte de Grupo Sura.



Soy controlador del Grupo Sudameris y con experiencia de 42 años en Europa, Latinoamérica y Estados Unidos y puede servir para Sura y para Bancolombia. Es una inversión lógica y sé que si logramos ser accionistas minoritarios en Grupo Sura nos permitirá participar en la junta y con el conglomerado plantear algo muy grande y eficiente, de una fusión, aunque con autorizaciones de autoridades, accionistas y las juntas directivas.



(Vea: Efecto Gilinski: acciones y bonos reaccionan a opa por Nutresa y Sura).



¿La opa por Nutresa va lenta. Por eso la extendió?



Al día de hoy (ayer) llevamos 5,89% de las acciones en 799 aceptaciones. Eso son casi 17 millones de acciones por casi US$130 millones. La mayor parte de las aceptaciones se dan siempre hasta el final. Vamos por buen camino y la vemos positivamente.



¿Cuánto es lo mínimo que compraría de Nutresa?



Tengo la esperanza que lleguemos al 50,1%. Espero que eso llegue y por eso extendimos la oferta.



¿Y lo mínimo de Sura?



Hemos sido claros en que no compremos más del 31,68%. Sí que compremos menos. Soy optimista que los accionistas reconozcan una recuperación de su inversión con el precio.



¿Qué beneficios traería una eventual fusión entre Bancolombia y Sudameris, considerando que las compañías han tenido buenos resultados de manera independiente?



Es una alternativa. Hablamos de alternativas estratégicas. Eso dependerá de las autoridades y las juntas directivas. Si es una propuesta de valor agregado a los accionistas se hará. Y si no siguen creciendo en mercados diferentes.



(Vea: ¿Vender o no?, dilema de accionistas minoritarios en opa por Nutresa).



¿De darse la opa por Grupo Nutresa, qué estrategias tienen para mantener buenos niveles en el precio de cotización de la acción pues el flotante se reduciría?



Si somos exitosos vamos a fortalecer la compañía con expansión internacional. Los socios tienen acceso a la India y Oriente donde productos de Nutresa son apreciados. Las empresas crecen en las bolsas si generan crecimiento, rentabilidad y se miraría la posibilidad de listarla internacionalmente.



¿Por qué el plazo para la opa es menor para Sura?



Creo que es una opa que deberíamos tener el 11 de enero y la otra la extendimos para darle la oportunidad a los otros que quieren entrar que lo analicen bien.



¿Cuáles considera que fueron las razones para que Grupo Sura declinara la oferta de venta de Nutresa?



Respeto a Sura y los cuatro miembros independientes que son de alta calidad independiente y ética se han basado en unas entidades. No comparto su decisión.



(Vea: Opa por Nutresa: de fracasar, precio de acciones registraría caídas).



¿Qué compromisos tiene usted con temas como gobierno corporativo, transparencia, sostenibilidad, responsabilidad social y perfil ambiental?



Continuaremos con los proyectos de política social y sostenibilidad para Antioquia y otras regiones. Nosotros no lo publicitamos pero hacemos una labor social en varias áreas.

HOLMAN RODRÍGUEZ

Periodista Portafolio