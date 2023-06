JetSmart busca llenar el vacío de Viva y Ultra

En entrevista con Portafolio Estuardo Ortiz, presidente de JetSmart anunció el inicio del código compartido con American Airlines que conecta a los distintos destinos desde del 1 de junio. Además, habló sobre el avance en el país para el inicio de su operación en la red doméstica.



¿Cuál es la perspectiva del código compartido con American Airlines?

​

Estamos en un hito histórico para la aviación regional con el anuncio, por primera vez, de un acuerdo de código compartido entre una línea de bajo costo, como JetSmart, y una línea de área Legacy como American Airlines.



Este es el inicio de un programa que va a extenderse por varios meses hacia adelante. El día primero de junio ya está a la venta cuatro destinos de nuestra red doméstica en Chile conectando con la red global de American Airlines. Y si bien este es el inicio, vamos a ir avanzando en otros países.



¿Cómo será el proceso en otros países?



Posteriormente, vamos a activar Perú y Argentina. Esperaríamos poder tener el certificado de operación de parte de la Aeronáutica Civil en el cuarto trimestre de este año y empezar a operar también a fin de este año en Colombia y esperaría ofrecer este código compartido durante el primer trimestre de 2024 a los colombianos.



¿Cómo avanza el proceso con Aeronáutica Civil?



Muy bien. Vamos en línea con el programa de trabajo que nos trazamos de manera conjunta.



Como operador tenemos que ir presentando una documentación de operación, manuales de mantenimiento, de seguridad, etcétera. Posteriormente, hay un proceso donde se hace una introducción de la aeronave, registro de la matrícula en Colombia. Así que todo eso va avanzando de acuerdo con el cronograma.



Hasta el momento hicimos una solicitud de slots en el mes de mayo. Es un tema fundamental para poder tener espacio en el aeropuerto de Bogotá.



¿Qué expectativas tienen sobre los slots en Bogotá?

El mercado en Colombia está pasando por una fase de reacomodamiento por el movimiento que se ha presentado en los últimos meses que tiene que terminar en un escenario que sea positivo para el viajero, es lo más importante.



Nosotros solicitamos los slots que necesitamos para poder operar el plan de flota que tenemos trazado, existe una evaluación técnica y una resolución sobre ellos. Por el momento, vamos bien, pero sí es algo que nos tiene muy atentos para poder obtener los espacios que buscamos, que el consumidor tenga más opciones, que si quiere volar a las 7:00 a.m. tenga tres o cuatro opciones de aerolíneas, no es solo una o dos.



Estuardo Ortíz CEO de JetSmart

¿Cuáles son esas franjas que ustedes quieren?

Nada diferente a lo normal, empezar a operar temprano en la mañana. Los horarios de mayor demanda son temprano, cuando el aeropuerto está más saturado, es decir entre las 5:00 a.m. y 8:00 a.m. entonces es muy importante tener esos saldos para operar.

Además, si no le ofreces al cliente más oferta en los momentos cuando hay más demanda, originaría que los precios suban.



La clave del modelo low cost es poder utilizar la aeronave más horas del día, ese es uno de los fundamentos críticos. Operamos una flota Airbus NEO A320 y A321 y lo que tiene de bueno una flota nueva, es que se puede usar con mayor confiabilidad, eso permite producir más asientos por día, lo que se traduce en un precio más bajo.



¿Cuántos de sus aviones esperan incorporar en el mercado colombiano?

​

Tenemos la visión a 2028 de llegar a 100 aviones y 100 millones de pasajeros transportados. Colombia es un mercado que nos va a permitir darle un impulso enorme a alcanzar esta visión.



Solicitamos 27 rutas a la Aeronáutica Civil y estamos monitoreando el desempeño de estos mercados para poder definir cuál serán las rutas iniciales y las aeronaves necesarias.



¿Cómo ven el tema impositivo en el país?



Nuestro plan y compromiso es firme con el país. Conocemos claramente el mercado, las condiciones tributarias de impuestos y tasas que hay en Colombia, aun así consideramos que es un mercado que donde JetSmart quiere estar.



Sin embargo, considero que en la región tenemos un esquema impositivo muy alto, porque era un servicio para personas con altos ingresos o para las empresas, pero hoy en día no es esa la realidad. Modelos de negocio como el nuestro permiten vender tiquetes de US$10 pero los impuestos terminan siendo más que el tiquete, es muy usual que el pasajero termine pagando 70% de impuestos, lo cual no tiene ningún sentido.



Debido a la naturaleza de su modelo, dos low cost salieron del mercado. ¿Qué opina al respecto?



Creo que la situación que pasó entre Ultra y Viva no tiene que ver con su modelo de negocio. El modelo low cost es el del más crecimiento en el mundo y permite vender precios bajos y para que más gente puede volar. Nosotros hemos vivido estas mismas situaciones de combustible, de la pandemia, pero contamos con Indico Partners y la forma como ha sorteado la situación es exitoso. No pensamos en participación del mercado, sino en la estipulación, entonces, el modelo es financiera, operativa y comercialmente sostenible.



¿Van por el espacio que dejaron Viva y Ultra?



Hay un espacio que queremos aprovechar. Queremos que al final termine siendo un mercado competitivo, abierto, transparente, donde podamos entrar a competir contra unas líneas aéreas establecidas en Colombia. Esto lo vemos como muy buena oportunidad y seguimos avanzando a buen paso.



PAULA GALEANO BALAGUERA

Periodista Portafolio



ÓMAR G. AHUMADA

Periodista Portafolio