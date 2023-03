JetSmart iniciaría con cuota del 8 % si compra a Ultra Air

Archivo particular

El sorpresivo acuerdo al que llegaron el jueves pasado las aerolíneas JetSmart, de Chile, y la colombiana Ultra Air, para que la primera compre a la segunda, le puso mucho más picante a la férrea competencia que hay en el mercado aeronáutico, en medio de la dura crisis que atraviesa Viva Air, que desde la noche del 27 de febrero suspendió operaciones tras más de siete meses a la espera de la decisión de la Aeronáutica Civil sobre su integración con Avianca.



(Vea: Cuándo empezaría a operar la aerolínea JetSmart en Colombia).

La nueva jugada no solo le permitiría en los próximos años a JetSmart desplegar progresivamente un plan para operar 27 rutas locales, según la aprobación que obtuvo a comienzos de marzo por parte de la autoridad aeronáutica, sino que le permitiría entrar pisando fuerte, y rápido, con una cuota de mercado creciente, que ha venido ganando Ultra Air.



En efecto, las cifras más recientes de la Aerocivil dan cuenta de ese avance, toda vez que en 2022, de los 32,73 millones viajeros que se movilizaron por el modo aéreo en trayectos nacionales (incluye aviación comercial y no regular como helicópteros y vuelos chárter), Ultra Air transportó a 1,43 millones, a razón de 3.937 personas cada día, en promedio.



Estas cifras le permitieron terminar el año con una cuota de mercado del 4,4 por ciento, cifra que en enero tuvo un importante aumento, ya que de los casi 2,7 millones de viajeros que se movilizaron durante el primer mes del año en el mercado local (dato en el que hubo una reducción frente al año pasado) la aerolínea naranja, que terminaría en manos de JetSmart, logró 217.700, es decir el 8,1 por ciento del total.



(Vea: JetSmart consigue aval para competir en el mercado aéreo colombiano).



Y es que en el primer mes del 2023 los datos de la Aerocivil muestran que, mientras que Viva mantuvo su cuota, Avianca y Latam la redujeron con respecto a todo el 2022, campo que tomó Ultra Air.



Según Claudia Velásquez, analista y consultora de temas aeronáuticos, es estratégico el valor que tiene para JetSmart el acuerdo al que llegó para avanzar en la compra de Ultra Air, toda vez que este paso le permitiría entrar al mercado local mucho más rápido.



La experta señala que, además de dar una tranquilidad al mercado frente a los pasajeros y frente a la reputación de la industria, porque le permite a Ultra confirmar su plan de negocios, le ahorraría a JetSmart un proceso de certificación entre 6 y 8 meses para ingresar al mercado, haciéndolo de forma directa.



“En este momento hay una oportunidad grandísima para reafirmar o confirmar la posición en el mercado dado el vacío que tiene Viva. Cualquier proceso para consolidar la operación es fundamental”, añadió Velásquez.

JetSmart. JetSmart

Avalarían integración

Entre tanto, para la mañana de hoy la Aerocivil programó la divulgación de la decisión administrativa sobre la integración de Viva y Avianca, proceso que, según dos fuentes consultadas por Portafolio, tendría luz verde, pero con estrictos condicionamientos, los cuales fueron objeto de análisis técnico y jurídico durante todo el viernes, día en que se preveía conocer la decisión e, incluso, el fin de semana. En ese proceso, el viernes la autoridad aeronáutica dio a conocer que en la adecuación del trámite a la Ley de Competencia (Ley 1340 del 2009), alrededor de 70 archivos y documento fueron radicados por las empresas intervinientes (Viva y Avianca), terceros interesados y el público en general, para tomar la decisión que en derecho corresponde.



(Vea: ¿Tiquetes aéreos volverán a tener precios como los de prepandemia?).



Portafolio conoció que, por ejemplo, de los 155 slots (franjas de tiempo para aterrizaje y despegue de aeronaves) en el aeropuerto El Dorado que propusieron devolver Viva y Avianca, el 32% corresponde a horarios premium, es decir, a operaciones que se hacen saliendo de Bogotá entre las 5 de la mañana y las 7 la mañana, y en la tarde entre las 5 y 7 p.m., así como las de llegada entre las 7 p.m. y las 10 p.m.



De acuerdo con Velásquez, si la Aerocivil aprueba la integración entre Viva y Avianca, con seguridad va a salir con fuertes condicionamientos y señales de buenas prácticas para el mercado, con lo cual el Gobierno debe garantizar que las otras empresas puedan acceder en igualdad de condiciones y, en el caso de Bogotá, que tengan una participación equitativa frente a los slots y a la capacidad que poco a poco se ha venido incrementando en la terminal.



(Vea: Avianca no estaría contratando a los empleados de Viva, pero Latam sí).



La experta explica que los slots se rigen bajo las recomendaciones de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (Iata por sus siglas en inglés), según la cual a las aerolíneas de mayor antigüedad, si cumplen indicadores de eficiencia, se les deben mantener, lo cual hace que Avianca tenga hoy esta mayor asignación que le están disputando sus rivales en el proceso de integración con Viva.



Sin embargo, aclara que, aunque un cambio puede hacerse bajo una sustentación económica y jurídica, hoy la decisión está basada en la entrega voluntaria, ya que es un asunto con profundas implicaciones jurídicas y económicas.

Aviones de la aerolínea Viva Air. EFE

Situación financiera de las aerolíneas, punto crítico a monitorear

Aunque el modelo de bajo costo masificó la aviación, los expertos sostienen que es importante tener tarifas bajas, pero sustentables, y que a las autoridades les llegó la hora de asumir con seriedad el seguimiento a la situación financiera del sector. Claudia Velásquez, experta en temas aeronáuticos, dice que no se trata de ponerle cortapisas a las tarifas, variable que garantiza que las apuestas que hacen las aerolíneas son adecuadas sin afectar su viabilidad financiera.



Por ello, considera que hay que hacerlo cuando se disparen las alertas por indicadores claves como el precio del dólar, el costo de los combustibles y el de los seguros, entre otros, como ha ocurrido en el último año y medio.



(Vea: La aerolínea JetSmart empieza proceso de compra de Ultra Air).



“Inmediatamente hay que asegurarse de que las aerolíneas tienen un plan financiero para enfrentar esos factores externos. No deberían ser pasivos frente a este tema, sino hacerle seguimiento y pedir esos planes de negocio”, aseguró la experta.

ÓMAR G. AHUMADA ROJAS

Editor de Portafolio