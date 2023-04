Así afecta la reforma laboral a Jorge Rausch y dos empresarios más

La posibilidad de nuevos costos laborales, mayores recargos nocturnos y cambios de jornadas son algunos de los dolores de cabeza a los que se están enfrentando los empresarios ante el proyecto de reforma laboral que radicó el Gobierno ante el Congreso.

El proyecto, compuesto por 76 artículos, modifica parcialmente las normas laborales contenidas en el Código Sustantivo del Trabajo, así como en otras normas laborales, y entre los puntos que han llamado más la atención de los empresarios están algunos cambios en la dinámica de trabajo y sus respectivos costos.

De aprobarse el texto como fue radicado ante el Legislativo, los empresarios tendrán que afrontar cambios en temas como las jornadas. El artículo 16 del proyecto de ley, por ejemplo, define que el trabajo diurno es el que se realiza en el período comprendido entre las 6:00 a. m. y las 6:00 p. m., mientras que el trabajo nocturno es el que se realiza en el período comprendido entre las 6:00 p. m. y las seis horas del día siguiente 6:00 a. m.

Si bien en la actualidad la jornada laboral que cumplen los trabajadores colombianos es de 48 horas, el proyecto de reforma laboral establece en su artículo 17 que “la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo es de ocho horas al día (…) y una jornada máxima de 42 horas a la semana”.

Vale la pena recordar que en el país hoy está vigente la Ley 2101 de 2021, con la cual se persigue la reducción de la jornada laboral gradualmente. El objetivo de este proyecto es llegar a 42 horas en un lapso de cuatro años, pero con la reforma el cambio sería inmediato.

Y otro costo que ha generado preocupación entre los empresarios tiene que ver con el incremento en la remuneración por el trabajo en domingo o días de fiesta, que pasaría de un recargo de 75% a 100% sobre el salario ordinario en proporción a las horas trabajadas.

Los gremios alzan la voz



Con este panorama para las empresas, los diferentes gremios no tardaron en alzar la voz sobre el impacto que traería la reforma laboral sobre las firmas colombianas.

Desde el gremio de los comerciantes, Fenalco, se aseguró que el proyecto incrementa entre 30% y 35% los costos para los comerciantes en relación con la contratación de personal.

Además, Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, ha cuestionado que tras las reuniones de la Mesa de Concertación de Políticas Laborales y Salariales fueron pocos los artículos acordados por ambas partes y no se incluyeron propuestas del gremio como jornadas especiales para labores que se desarrollan en horarios nocturnos.

La seccional de Fenalco en Bogotá aseguró que “la reforma laboral generaría más efectos negativos que positivos” y estimó que cerca de 200.000 se perderían por la reforma laboral, los productos y servicios de encarecerían en promedio 30% y “proyectos como Bogotá 24 horas o jornadas de Bogotá Despierta no se realizarían”.

Desde la Andi también son varias las observaciones en torno al proyecto. Bruce Mac Master, su presidente, enfatizó la semana pasada sobre la importancia de generar mecanismos necesarios que propendan por disminuir la informalidad en Colombia, indicador que ronda el 58%.

“En el país hay 12 millones de personas en condición de informalidad que tienen que entrar en el mercado formal. Si no estamos pensando en generar mayores condiciones de trabajo, no es pensable una reforma laboral que no sea capaz de aumentar la capacidad productiva y de tener oportunidades para todos”, dijo.

Desde el sector gastronómico se ha pronunciado Acodres, dirigido por Henrique Gómez París, quien ha cuestionado que el proyecto de reforma laboral no incorpora medidas como políticas de pleno empleo.

Mientras que Asobares también ha alzado la voz. Camilo Ospina Guzmán, Presidente de la Junta Directiva del gremio destacó como el sector emplea especialmente a jóvenes, pues 41,9% de los ocupados tiene menos de 29 años.

“Nos preocupa la afectación a la dinámica de empleabilidad que trae el sector. Y sin duda uno de los principales temas que genera preocupación es la restricción del uso de los contratos de prestación de servicios”, dijo Ospina.

E incluso, Acolap, la Asociación Colombiana de Atracciones y Parques de Diversiones, muestra preocupación, pues el proyecto impactaría directamente los servicios de esta industria, que ocupa buena parte de su movimiento de jueves a domingo.

“La actividad de los domingos y festivos se verá impactada por el proyecto, lo mismo pasa con los horarios nocturnos. Nuestra jornada en los centros de entretenimiento familiar que operan en los centros comerciales es intensiva y muchas veces se extiende hasta las 10:00 p. m.”, dijo a Portafolio Ángela Díaz, directora ejecutiva de Acolap.

En el sector turismo, Anato, la asociación que agrupa a las agencias de viajes, también ha criticado que la reforma no ataca los dos principales problemas laborales que tiene el país: la informalidad y el desempleo.

“El documento está dirigido para los ocupados formales, que son la minoría, dejando barreras de entrada cada vez más pronunciadas para los informales y desempleados”, explicó Paula Cortés Calle, presidente ejecutiva de Anato. Desde el gremio también se ha hablado de cómo se encarecerían los costos de los empresarios en un sector que trabaja los siete días de la semana.

También Anato ha cuestionado que la reforma intente poner como norma general los contratos a término indefinido, y ha destacado la estacionalidad del sector, lo que genera empleo por temporadas.

1 Jorge Rausch

Chef colombiano y propietario del restaurante Criterión



Entre los sectores que podrían sentir un fuerte impacto sería el gastronómico. Para el chef Jorge Rausch “cualquier reforma que suba los costos, sumado a los efectos inflacionarios que se viven actualmente, incidirá en los precios de venta”.



“Esto, sin duda, tendrá un impacto en los restaurantes de alta cocina porque se volverán más costosos. El problema de cualquier reforma es que al final el que termina pagando el sobrecosto es el consumidor final”, precisó.



Asimismo, señaló que puntualmente con la ampliación de la jornada nocturna que se plantean en la reforma laboral, las nóminas de los restaurantes incrementarían.



“Como los restaurantes hacen la mayor parte de sus ingresos en horas nocturnas y en horas de fines de semana y dominicales, las nóminas se van a incrementar y eso se va a terminar reflejando en los valores del menú. No hay nada que hacer. Claro es un incremento extra que seguramente con las estructuras de costos actuales no vamos a poder solventar. La reducción del personal vendría en el evento que por las alzas de precios baje la venta y el flujo de clientes”, explicó Rausch.



Por último, el empresario señaló que si bien está de acuerdo que se beneficie a los trabajadores, el Gobierno deberá “encontrar un punto medio extra” con el fin que los restaurantes no pierdan sus rentabilidades. Juan Manuel V. EL TIEMPO

2 Nicolás Obando

Presidente de Coordinadora



Para el presidente de la empresa de logística Coordinadora, la reforma laboral trae consigo cambios considerables como los ya descritos por el gremio Colfecar, sobre todo teniendo en cuenta que esta labor se realiza 24 horas al día.



“Consideramos que el gobierno esta desaprovechando una oportunidad para crear un entorno laboral mucho mas atractivo y dinámica para el pais”, dijo el directivo de Coordinadora.



Así mismo hizo un llamado para revaluar los cambios en los contratos, pues, a su pensar, estos pueden ser beneficiosos no solo para los empresarios, sino para los trabajadores.



“En los modelos de contratación por prestación de servicios, en vez de generar barreras, lo que deben es buscar la forma de crear un entorno de trabajo que no solo son las empresas las que los están pidiendo sino los mismos trabajadores. Las personas quieren tener mas independencia mas autonomía y mas flexibilidad. Esta reforma esta desconociendo este”, reconoce el empresario.



En el caso de la empresa, este cambio implicaría más costos.

“La reforma como esta planteada en este momento es demasiado costosa para la compañía. Ojalá que el Gobierno escuche al sector productivo. Entre la reforma tributaria y esta se dificulta la viabilidad para las empresas”, concluye Obando. Archivo particular

3 Jorge Andrés Zuluaga

Gerente de Plasticaucho Colombia



La compañía Plasticaucho Colombia, con sede en Yumbo, Valle del Cauca, tiene entre sus líneas de producción botas de caucho y calzado escolar.



Su gerente, Jorge Andrés Zuluaga, se suma a la preocupación que han expresado diferentes sectores sobre las implicaciones que puede tener para sus negocios el cambio de reglas de juego en las normas laborales si pasa el proyecto de ley que propone el Gobierno. La empresa tiene 350 empleos directos y más 5.000 indirectos en la comercialización.



El empresario dice que en su labor de producción, Plasticaucho Colombia demanda de su personal en tres turnos.



“La reforma laboral afectará de manera dramática todas las industrias, en particular, en el caso de aquellas que tienen mano de obra intensiva”, señala.



Por un lado, Zuluaga advierte que se generarán sobrecostos, ya que al tener tres turnos los recargos nocturnos serán más largos y más altos. A esto, asegura, hay que agregar que “al reducir la jornada laboral a 42 horas de manera inmediata la compañía tendrá que ajustar más tripulaciones de operarios y esto significa también mayores gastos”.



“Es muy complicado que esta reforma no se discuta con la industria, sino que de una vez se pase para trámite”, afirma.

Archivo particular

Transporte y logística, de los grandes afectados

Una encuesta reciente elaborada por Colfecar, el gremio transportador, evidenció que el proyecto aumentó el pesimismo en el sector.

Según el sondeo, cerca de 55% de las compañías del sector prevén reducir su nómina, mientras que un año atrás solo 11% tenía esa intención.

Colfecar preguntó a sus afiliados, de aprobada la reforma, ‘cuál será la situación económica de su compañía’, y 91% de las empresas de paquetería y mensajería respondieron que peor o mucho peor, mientras que en las empresas de carga masiva fue 77%.

