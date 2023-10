Después de 6 años de trabajo, la marca de bolsos y equipaje Jormands, empieza un proceso de crecimiento en el mercado nacional con tiendas físicas en centros comerciales.

Acaba de incursionar en Bogotá, con un punto en el centro comercial Santafé, y proyecta un plan de expansión que contempla ciudades como Cartagena, Cali y Medellín. Su fundador y CEO, Jorge Arroyo, explicó los planes que tienen en el país y del objetivo de llegar al exterior.





La marca cerró el año pasado con ventas por $3.100 millones y para el año entrante se propone alcanzar los $5.800 millones, dice el empresario.



¿Cuál es la historia de la empresa?

La compañía nació en el 2017, cuando se me ocurrió producir bolsos en cuero sintético por una tendencia que se había visto en el mercado, mientras estudiaba Administración de Empresas en la Universidad del Norte.



Nosotros fabricamos en Barranquilla. Empecé, con una máquina prestada y hoy ya somos más de 90 personas en la empresa. El objetivo es ofrecer productos que no sean costosos.



¿Qué canales de comercialización tienen para promocionar la marca?

Tenemos Página web, Instagram, WhatsApp y hace un año eso exactamente tuvimos la apertura de nuestra primera tienda en Barranquilla, en el centro comercial Buenavista.

Ahí validamos el formato de locales y optamos por las islas, que transmitan lujo, en los centros comerciales. De esta manera, ya llevamos tres con la de Portal del Prado (Barranquilla) y la que abrimos en Bogotá en el centro comercial Santafé.



¿Y que otros planes tienen en cuanto a aperturas de las tiendas físicas?

Antes de terminar el año la idea es abrir en MallPlaza Cartagena y en Santafé en Medellín.

Adicionalmente, el otro año esperamos abrir seis más, incluyendo Cali y más en Bogotá porque claramente es un mercado grande. Las inversiones en cada una de las islas es de $100 millones.



La idea es generar una gran experiencia en estas áreas comunes. La idea es que el diseño y la infraestructura permita sentir al cliente que está en un sitio grande. La idea es aprovechar el flujo cotidiano que garantizan las islas.





¿Cuánto esperan que a futuro pesen las tiendas físicas frente a los canales ‘online’?

Creo que las tiendas físicas van a superar el 70% de las ventas y digo esto porque hay estudios que muestran que las ventas por canales distintos pueden ser el 12%. Se ha demostrado que la gente mantiene la preferencia por visitar el punto de venta como experiencia.



¿Cuál es el nivel de ventas y cómo evolucionarán teniendo en cuenta la expansión de las tiendas físicas?

En el 2022 llegamos a $3.100 millones. A septiembre de este año ya íbamos en $3.400 millones, y como van las ventas hasta ahora esperamos cerrar en $4.600 millones, teniendo en cuenta que viene diciembre, y que los productos de Joprmands son considerados como un buen regalo. También hay que tener en cuenta que vienen jornadas como Black Friday.



¿Y para el año entrante?



Esperamos cerrar en $5.800 millones, gracias a las aperturas que se están planeando.



¿Tienen previsto manejar otros canales de distribución para garantizar mayor crecimiento?

Al respecto, debo mencionar que en el 2019 logramos una fuerte alianza con el distribuidor autorizado de Apple, y estamos en las 48 tienda de Mac Center a nivel nacional con la línea de morrales. Y en cuestión de meses también logramos entrar a las tiendas iShop, que son la competencia directa. Esto nos ha dado un gran respaldo y genera confianza.



De hecho, grandes plataformas nos han abierto las puertas. Por eso también estamos en marketplace como el de Falabella.



También acabamos de cerrar un convenio con Puntos Colombia.



¿Cuáles son los planes a nivel internacional para la marca?

Actualmente, tenemos algunas ventas a través de plataformas de comercio electrónica en Panamá, Perú y México.



De hecho esas ventas hoy no son tan representativas, pero para el otro año, ya empezamos a armar planes para profundizar en la estrategia de internacionalización y aumentar la presencia en esos mercados.



¿Cuáles son las expectativas para el fin de año?

En este trimestre, los últimos dos mes pueden estar impactados por la coyuntura que afecta al país, pero creo que diciembre puede estar mucho mejor. Igual, como dije antes, creo que los productos de Jormands pueden ser una opción de regalo.



Es que no solo vendemos morrales, sino que hemos diversificado bastante. Por ejemplo tenemos unas seis propuestas en manos libres. Tenemos hasta pañaleras.



La característica distintiva de Jormands en el mercado colombiano radica en la combinación de funcionalidad y estética en sus productos.

Por ejemplo, el morral M30 backpack, lanzado en 2017, constituye más del 75% de las ventas de la marca.



Su diseño versátil y materiales de alta calidad lo convierten en un accesorio imprescindible en la vida diaria de muchas personas.



La directora creativa es mi esposa, María Valega, y se ha hecho un trabajo importante para que la marca pueda estar presente en la mente del consumidor todos los días, no solo en la temporada escolar o para los viajes.





Constanza Gómez Guasca

Periodista Portafolio