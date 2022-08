Juan Valdez encontró mayor dinámica en el canal internacional 

Con resultados que califica como excepcionales en el primer semestre, la presidente de Procafecol, Camila Escobar, explica cómo una operación más eficiente y productiva y la diversificación de los ingresos ha contrarrestado el fenómeno del mayor costo de los insumos.



¿Cómo estuvo el primer semestre?



Tuvimos un primer semestre de ventas récord en Procafecol con más de $240.000 millones y superando con creces, no solamente frente al primer semestre de 2021 impactado por la pandemia, sino con un crecimiento de más del 50% por encima del 2019.



¿Cómo se explica?



Esto viene acompañado de un crecimiento en todos nuestros canales comerciales. Consumo masivo, que se refiere a nuestra presencia tanto en supermercados, grandes superficies pero también en tiendas de barrio la incursión en el 2021 viene creciendo a pasos agigantados. El canal institucional, de hoteles, restaurantes, cafeterías y aerolíneas viene creciendo de forma importante, es el canal que más tiempo ha tomado para restablecer su normalidad pero ya vemos un incremento importante frente al 2019.



¿Y el canal internacional?



Ha sido el de mayor dinamismo, con casi un 70% de crecimiento si comparamos con el 2019. Este aumento se debe a una profundización en el canal de consumo masivo en diferentes países. Además, hemos abierto nuevos mercados como Nueva Zelanda, Polonia, Turquía, llegamos a Qatar. Tenemos más de 500 tiendas en el mundo. Hace poco abrimos la 160 a nivel internacional, en Turquía.



¿Cuál es la expectativa para el segundo semestre?



Esperamos que se continúe con un crecimiento de las operaciones. Somos cautelosos porque este semestre vamos a ver impactos importantes en los gastos, relacionados con la inflación, y con los costos, por el incremento del precio del café a nivel internacional, en donde las coberturas que tenemos para este semestre ya tienen unos niveles más altos. Estamos expectantes sobre el comportamiento del consumo y esperamos que para un producto como el café no haya grandes impactos de consumo en este segundo semestre en el país ni en el mundo.



¿El consumidor final nota esos impactos?



No solo en nuestro producto, sino en todos porque eso es parte del fenómeno de la inflación global. Los precios se han incrementado principalmente en el primer semestre.

Las empresas hemos asumido en gran medida el incremento del costo de los insumos. Un producto para un cliente de Juan Valdez ha subido mucho menos de lo que ha subido el costo, según el canal y la geografía.



¿Qué esfuerzos hacen?



Desde la pandemia uno de los esfuerzos ha sido diversificar ingresos con las tiendas de barrio, el comercio electrónico y los domicilios y más presencia en países. Esto, acompañado de una racionalización de costos y gastos que durante la pandemia fue muy ajustada y de una disciplina en los gastos que se ha mantenido. No es que estemos ahorrando en este momento, sino que hemos sido una compañía que opera de manera más eficiente y más productiva.



¿Preparan aperturas?



En Colombia tenemos varias en diferentes regiones, vamos a estar abriendo este año más de 20 tiendas en total. En el exterior en Estados Unidos, Ecuador y Chile, por ejemplo.



¿Cuál es la apuesta en sostenibilidad?



En el entendido de que la sostenibilidad está en nuestro modelo de negocio, el objetivo es asegurarnos de mantener las acciones encaminadas a generar valor compartido y a convertirlo en una ventaja competitiva desde la transparencia y la credibilidad de las acciones que hacemos.



Hacia adelante vienen tres acciones fundamentales. Primero mantener una estrategia de proveeduría sostenible, tanto de café como de otros insumos.



Por ejemplo, compras inclusivas y programa de mujeres y jóvenes caficultores. Un segundo eje es la mitigación del cambio climático y la economía circular, con la meta de carbononeutralidad al 2030 . Y, por último, hemos incorporado un tercer eje que es, tal vez el más interesante, que consiste en consolidar un marco de gobernanza para que la sostenibilidad de Juan Valdez sea global.



Constanza Gómez Guasca