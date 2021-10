Oceanía, el nuevo paso en la expansión de Juan Valdez

Juan Valdez anuncia su entrada a Oceanía. Este mes llegará a Nueva Zelanda y Australia la marca de café con el fin se impulsar la presencia internacional del café colombiano.



Así lo anuncia la presidente de Procafecol, Camila Escobar, quien también revela a Portafolio la tarea que hará la empresa para profundizar en el mercado de Estados Unidos, gracias al ingreso a otras dos grandes cadenas de ese país.



Explica que la estrategia de crecimiento tiene como base la diversificación de canales, un fenómeno favorable que dejó la pandemia.



¿Cómo les fue al cierre del tercer trimestre?



El año, en general, ha cumplido con la expectativa de retomar la estabilidad del negocio de cara al crecimiento. Vemos un crecimiento que va a estar por encima del 60% en estos primeros nueve meses si comparamos con el año anterior. Y viene impulsado por todos los canales comerciales.



Hay un impulso muy significativo de nuestras operaciones internacionales que vienen desde el 2020. Este es un canal que se decidió fortalecer en el 2021 y que ha tenido un crecimiento muy importante a pesar de los retos logísticos y de abastecimiento que se han presentado este año y que han afectado las exportaciones generales del país. Y el café no ha sido una excepción.



¿Cuál es el anuncio en materia internacional?



Estamos en 40 países a nivel mundial, con 136 tiendas en 13 paises y más de 10.000 puntos de venta de consumo masivo. Y presencia en canales de comercio electrónico en más de 26 países. Lo que hemos hecho es que Juan Valdez se ha adaptado y transformado a las necesidades de consumo a través de una estrategia de expansión que inició en el 2005 y que tiene un solo objetivo que es cautivar al mundo con los cafés premium del país generando valor a más de 545.000 familias caficultoras.



¿Qué va a hacer la marca en esa estrategia?



Juan Valdez está llegando a Oceanía. Específicamente a Australia y Nueva Zelanda. Estamos enviando los primeros pedidos de café para ambos países.



Nueva Zelanda tiene un tamaño de mercado muy grande de más de US$127 millones y en volumen es de más de 6.100 toneladas, y en Australia la industria cafetera se destaca, no solo por su alto consumo, más de 3 kg per cápita al año, sino también porque es un mercado muy especializado en barismo, ferias y métodos de preparación. Entonces creemos que es un hito para Juan Valdez poder llegar a ambos territorios con nuestro café.



¿Montarán tiendas allá?



La pandemia nos mostró que una forma rápida de crecer es a través de los canales de supermercados y de comercio electrónico. Específicamente, estamos a través de distribución en tiendas especializadas y comercio virtual.



¿Y en Estados Unidos?



En Estados Unidos nos codificamos en dos cadenas muy importantes, en La Florida, por ahora, Whole Foods y CVS. Ambas cadenas operan en el país y nuestra estrategia es entrar a la Florida. La idea es consolidar ese territorio para después replicarla en otras áreas.

¿Pero Juan Valdez está en otras partes de Estados Unidos?



Sí, estamos en cerca de 6.000 puntos de venta en diferentes cadenas, siendo Walmart una de los más relevantes, pero en estas dos cadenas estábamos intentando hacer negocios desde hace mucho tiempo y hemos adaptado el portafolio para poder entrar en sus sucursales.



¿Por qué no abrir tiendas?



Los dos canales, tanto el retail como el comercio electrónico están creciendo muchísimo y hemos aprovechado la pandemia para seguir creciendo desde estos dos canales.



Con respecto a tiendas, que es otro canal, estamos fortaleciendo el plan de expansión en la Florida. Ya estamos con dos tiendas que abrimos hace muy pocas semanas en Orlando.



¿Qué otra acción tienen en el mercado internacional?



El viernes pasado se estrenó nuestra tienda de Juan Valdez en ExpoDubai 2020. Vamos a estar con la marca, sino con una tienda operando al ciento por ciento apoyando la intención de Colombia llevar lo mejor de nuestro país a esta feria global que empieza por la conquista del mercado de la zona del Medio Oriente, África y el sur de Asia pero que realmente pretende cautivar a todo el mundo, entonces esto es muy relevante.



¿Qué más harán en la estrategia internacional?



Nuestro objetivo es crecer y conquistar al mundo a través de los diferentes canales, tendremos una expansión más rápida y muy pronto en otros países de Europa a través del retail y un plan de expansión de tiendas ya que en los últimos años hemos logrado un modelo escalable y de clase mundial de franquicias.



Ya no solamente queremos profundizar los países actuales que tienen tiendas, sino conquistar otros con una estrategia completamente multicanal. Hay negociaciones avanzadas para entrar a los Países Bajos. En unas dos o tres semanas pueden darse noticias.



¿Qué factores facilitan la expansión?



Uno de los factores de esta apuesta es la ventana de oportunidad de consumo y de inversión que se genera después de una pandemia.



Eso es algo que hemos visto históricamente, después de momentos tan difíciles como la crisis que acabamos de pasar se generan oportunidades en las que la reactivación económica y la inversión se disparan. Juan Valdez no es ajeno a esto y estamos viendo un apetito muy importante de inversión en nuestra marca. De otro lado, la eficiencia y productividad en nuestros modelos de negocio nos permite ser expandibles de manera importante.



