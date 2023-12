Jumbo: ‘Hay más ofertas para mantener consumo y ventas’

En medio de la caída en el gasto y la demanda, la cadena Jumbo ha optado por profundizar las promociones para mantener las ventas y el consumo.



Así lo señala la gerente de Cencosud Colombia, Marta Lucía Henao, quien detalla los formatos que adopta la red de supermercados y anuncia que hacia 2025 espera aumentar los puntos de venta, como señales de la disposición de la compañía chilena de invertir en el país.



¿Cómo es la tienda de Altos de Country?

Este es el Jumbo número 43, lo importante de este punto es que es el formato hacia el cual nos queremos mover en el futuro. La compañía no está pensando en las grandes superficies e hipermercados de 8.000 metros cuadrados, sino en este formato muy enfocado a los alimentos y al aseo personal y de la casa. Tenemos productos básicos de lo que llamamos ‘no food’ que corresponde al pequeño aparato como el horno, la plancha, la cafetera, entre otros, pero el protagonista es alimentos. Es la primera tienda en la que tenemos panales solares en la cubierta del parqueadero para suplir una parte de las necesidades de la energía. Tiene una sala de ventas de 2.000 metros cuadrados.

¿Cuántas tiendas abrieron este año?

Dos en Bogotá, esta que inauguramos, y la del edificio Atrio, en el centro de la capital.

¿Las tiendas existentes se acomodarán a este nuevo concepto?

Hay tiendas que achicamos para abrirle campo a los Easy, hay otras que hemos reducido para darle cabida a un gimnasio y a marcas que usan locales grandes y nos va a tomar un tiempo ponerlas a todas en ese esquema.



Igual, tenemos las tiendas de 6.500 metros cuadrados para poder expresar nuestra oferta de electrodomésticos y textil y, en general, no alimentos. También tenemos un formato intermedio de 4.500 metros, donde tenemos todas las categorías de productos, pero algunas con menos profundidad.



Con estos tres formatos podemos manejar lo que necesitamos en cada sector en el que estamos.

Pensando en el 2024 ¿cuál sería el plan?

Estamos buscando puntos, tenemos varias opciones vistas y habladas, más hacia el 2025 porque el desarrollo de estos proyectos toma tiempo y no es fácil encontrar los lugares en donde queremos estar y las ubicaciones que cumplan con los tamaños y los requisitos que necesitamos.



Tenemos un par de cosas que estamos trabajando para el 2024 pero no podemos anunciarlas porque no están cerradas al 100%. Tenemos más del 2025 en adelante lugares que van a ser muy icónicos de Bogotá y otras ciudades.



Estamos adelantando las negociaciones para asegurar el punto, como pasó con Atrio.

¿Esa visión hacia el 2025 tiene que ver con la desaceleración que se proyecta para la economía en buena parte del 2024?

No tiene que ver. En este caso es la dificultad de encontrar puntos ganadores. Si lo encontramos, montamos la tienda sin problema. La compañía sigue muy comprometida con invertir en Colombia y con seguir apostando a este mercado, pensando que puede haber un bache económico en el camino. Pero como estos son proyectos de largo plazo, no puede ser un impedimento para seguir creciendo.

¿Cuál sería la proyección de aperturas?

No podría aventurarme con un número, pero la idea sí es acelerar el paso de las aperturas contra lo que hemos tenido en estos últimos años.

¿Cómo terminarán 2024 en ventas?

Este año ha estado complicado, los clientes están muy afectados como se ve en las cifras de consumo. Hay una gran afectación por las tasas de interés, sobretodo en bienes durables que la gente financia con tarjeta de crédito y con créditos de consumo.



La gente está más cautelosa. La inflación ha bajado mínimamente pero no a los niveles que se necesitan para reactivar la demanda, y lo otro que estamos viendo es que con la reforma tributaria los impuestos que estamos pagando las personas naturales subieron significativamente y eso le ha hecho mella al ingreso disponible que tienen los hogares.



Hemos visto que la gente está comprando menos artículos en cada compra porque se está guiando más por su presupuesto.

¿Qué han hecho?



Hemos profundizado los descuentos, Colombia es un mercado muy ‘promocionado’, especialmente en categorías básicas para ayudar a que la gente pueda abastecerse, afectando nuestros márgenes de rentabilidad porque tampoco hemos pasado a los precios todos los incrementos de costos que hemos tenido de los proveedores, pero estamos propendiendo a mantener el consumo y la venta.



Es un ejercicio de balance que no es fácil pero que hemos tratado de hacer.

¿Cómo va a estar diciembre?

Estamos previendo que estará duro alcanzar los niveles de ventas de los años normales, pero estamos trabajando para lograrlo. Pero a estas alturas es difícil saberlo porque apenas empieza la temporada.

¿Cómo le va el formato Easy en medio de la crisis de la construcción?

Estamos replanteando el modelo, pero los dos últimos meses hemos visto la venta mejor de lo que esperábamos. Estamos recomponiendo mucho el surtido, apostamos a que va a seguir creciendo. Hoy tenemos 16 y queremos afianzar el modelo para luego pensar en aperturas.

CONSTANZA GÓMEZ GUASCA

Periodista Portafolio