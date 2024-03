Por qué la junta de Ecopetrol pidió a Minhacienda reenviar plancha de nominados

La Junta Directiva de Ecopetrol envió una carta al Ministerio de Hacienda, llamando a que se reenvíe la plancha propuesta de candidatos a estar en la Junta de la compañía. Esto tras evidenciarse la necesidad de un cambio en uno de los nombres presentados para constituir este órgano.



La misiva fue firmada por tres de los miembros de la Junta, incluyendo a Saúl Kattan, actual presidente del órgano; Mauricio Cabrera, vicepresidente y Sandra Ospina, miembro de la Junta. Así mismo fue firmada por cuatro miembros del Comité de Gobierno de la compañía.



El documento enviado al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, recuerda que el candidato designado para el octavo renglón, Ignacio Pombo Villar, se encuentra incurso de una inhabilidad de origen constitucional y, "en consecuencia, no puede integrar la plancha".



Vale la pena destacar que Pombo Villar fue designado por los representantes de los departamentos productores de petróleo. La carta destaca que dado que fue el único candidato de la plancha que manifestó y remitió información que lo acreditaba como experto en temas financieros, "de acuerdo con las normas aplicables al mercado de valores de los Estados Unidos de América, en este momento la plancha de candidatos no cumple con los requisitos requeridos y se encuentra incompleta".



Por este motivo, la mayoría de la Junta decidió devolver la plancha de candidatos propuesta, dado que no se cuenta con los nueve nombres requeridos y no cumple con los requisitos de contar con al menos un candidato experto en temas financieros



De esta forma, Hacienda deberá enviar nuevamente la plancha incluyendo a Álvaro Torres Macías para este renglón, teniendo en cuenta que fue la persona designada en lugar de Pombo Villar por parte de los departamentos productores.



Con base en la nueva plancha se podrán hacer las evaluaciones correspondientes para determinar si la plancha es adecuada. La carta remata concluyendo que "considerando el mejor interés social de Ecopetrol y los retos que actualmente enfrenta en materia financiera y, en general, para el desarrollo de sus proyectos, concluyó que la plancha en su conjunto no es adecuada ni conveniente para la Compañía".

DANIELA MORALES SOLER

Periodista de Portafolio