Juntas y asambleas: con citas no presenciales

Varias medidas de tipo administrativas y de atención al público han adoptado varias entidades para facilitar los trámites y las gestiones de empresas y personas naturales en la actual crisis sanitaria que enfrenta el país.



Por ejemplo, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo expidió el Decreto 398 del 13 de marzo de este año en el que se establecen las reglas que deben regir para que deliberen las asambleas y juntas directivas de manera no presencial. Estas normas aplican para las asambleas anuales de accionistas que por estos días realizan las empresas, así como para las reuniones de copropietarios en los conjuntos residenciales.



Por ejemplo, establece que “las reglas relativas a las reuniones no presenciales serán igualmente aplicables a las reuniones mixtas, entendiéndose por ellas las que permiten la presencia física y virtual de los socios, sus apoderados o los miembros de junta directiva”.



Igualmente, se establece que se debe indicar el medio tecnológico y la manera en la cual se accederá a la reunión por parte de los socios y sus apoderados.



TÉRMINOS JUDICIALES



La Superintendencia de Sociedades anunció que con el objetivo de contener la propagación del coronavirus y atendiendo las recomendaciones del Gobierno Nacional, determinó suspender los términos judiciales para los Procedimientos de Mercantiles y de Insolvencia, entre el 17 y el 22 de marzo de 2020, inclusive.



“La medida se hará efectiva para los procesos jurisdiccionales que se adelantan en las sedes de Bogotá y las Intendencias Regionales ubicadas en Barranquilla, Bucaramanga, Cartagena, Manizales y Medellín y Cali, por lo que no habrá atención al público en el Grupo de Apoyo Judicial en ninguna de las sedes”, explicó.



Al término de ese plazo se expedirán decisiones sobre la continuidad de esta decisión, dijo la entidad.



En el mismo sentido, se pronunciaron la Superintendencia de Industria y Comercio y la Superintendencia Financiera. La primera dijo que se suspenderán términos en actuaciones administrativas del 17 hasta el 31 de marzo. La segunda suspende los términos procesales en la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales hasta el 8 de abril y la atención al público, que se hará por los canales virtuales y por teléfono.



EL SECTOR JUDICIAL



Por su parte, el Consejo Superior de la Judicatura tomó varias medidas para controlar y prevenir el contagio entre funcionarios y empleados, así como de las personas que asistan a los juzgados. Dijo que puede garantizar el servicio de justicia y que se seguirá desarrollando “en forma oportuna” con audiencias virtuales con los establecimientos carcelarios de todo el país.



Eso significa que no se trasladará a los presos hasta los juzgados, sino que las audiencias en las que participen se harán de forma virtual, por videoconferencia, con sus centros carcelarios.



La Judicatura aseguró que los jueces y magistrados, cuando lo estimen necesario “podrán restringir el acceso a las audiencias judiciales para no propiciar situaciones de contagio”.



EN El DISTRITO



Mientras tanto en Bogotá la Secretaría General de la Alcaldía implementará desde hoy, un pico y placa para atención de trámites y servicios en los SuperCADE y CADE de acuerdo al último dígito de la cédula de los ciudadanos. “Con esta medida buscamos brindar un servicio adecuado dentro de la estrategia de prevención, autoprotección y cuidado colectivo que tiene en marcha la Alcaldía de Bogotá” afirmó.



REGISTRO MERCANTIL



Las Cámaras de Comercio, afiliadas a Confecámaras, gestionan ante el Gobierno alternativas con el fin de extender el plazo para la renovación del registro mercantil y demás regis- tros públicos. “Dado que el 31 de marzo es la fecha límite de renovación de acuerdo con el Código de Comercio, trabajamos con el Gobierno en la búsqueda del mejor instrumento para hacer operativa la medida”, dijo Julián Domínguez, presidente del gremio. “Se trata de una medida de solidaridad con los empresarios, que busca aliviar los efectos que está teniendo la emergencia”.