Justo & Bueno no va más: no hubo salvamento y reactivan liquidación

Durante la audiencia de este jueves 4 de agosto, la Superintendencia de Sociedades determinó que la cadena de supermercados Justo & Bueno sigue en liquidación y no va a haber salvamento, ya que no aparecieron las fórmulas para sacar adelante la empresa.



Según manifestó el gerente liquidador, Darío Laguado, los recursos que requiere la sociedad para salir de la crisis y lograr el salvamento ascienden a más de $303.149 millones, por lo que el juez llamó a representantes de las empresas oferentes para saber si mantenían la oferta o desistían.

En la audiencia, el juez Santiago Jaramillo Correa, convocó a los representantes de los dos grupos de empresas que habían manifestado interés de presentar fórmulas de salvamento. En respuesta al requerimiento, tanto Marco Gerardo Monroy como Alfonso Giraldo, no presentaron ofertas, ante lo cual la Supersociedades adoptó la decisión de dar continuidad al proceso de liquidación.



Según dispuso el juez, se ordenó al gerente liquidador que en 24 horas expida un cronograma de entrega de los locales que no debe superar 20 días calendario.



Al comunicar la providencia proferida, Santiago Jaramillo explicó que la entrega de los locales se deberá hacer de manera ordenada. Es decir, que los propietarios no ejecuten vías de hecho para la entrega, sino que permitan que sea de manera pacífica para evitar la afectación de bienes terceros.



Igualmente solicita a las compañías que tienen bienes dentro de los locales, desplegar acciones para retirarlos por su cuenta y riesgo en línea con el cronograma que presente el liquidador.



