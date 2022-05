La liquidación parece la ruta inevitable para Justo & Bueno

Tras el primer día de locales y bodegas cerrados, la suerte de la cadena Justo & Bueno se definirá hoy en la Superintendencia de Sociedades y todo apunta a que lo que sigue es la liquidación.



La solicitud de entrar a ese proceso la presentó Mercadería S.A.S. a ese organismo de control, luego de reconocer que la operación es inviable en vista de que el aliado chino no cumplió con el compromiso de consignar los recursos para sacar de la crisis financiera a la empresa.



Explicó, a través de su apoderado que la solicitud se da debido a que “no se produjo ingreso de recursos a las cuentas de Mercadería S.A.S. ni se recibió noticia de que algún tercero hubiera hecho pagos de gastos de administración a cargo de la compañía en la fecha que se había anunciado públicamente”.



“Tampoco se recibió la información relativa al plan de pagos de gastos de administración, para haberlo aportado el pasado 6 de mayo, como se dispuso en Audiencia”, señaló la compañía, en un comunicado en el que dio a conocer la decisión ayer.



Además del anuncio, dijo que radicó ante la Superintendencia el acuerdo de venta de HD Colombia S.A., matriz de Mercadería S.A.S. a la compañía JF Capital International Ltd. el cual fue firmado el pasado 29 de marzo.



Conocida la decisión de cierre de locales y el escenario de una posible liquidación, dueños de los inmuebles, trabajadores y empresas afectadas anunciaron que hoy estarán en la sede de la Superintendencia reclamando que se les responda por las acreencias.



Incluso, algunas personas que se sienten perjudicadas anunciaron que entrarán en huelga de hambre para exigir una salida a los problemas financieros que enfrentan por la crisis de la cadena de comercio.



El Superintendente de Sociedades Billy Escobar señaló que en la audiencia programada para hoy el juez deberá tomar una decisión sobre la situación de la compañía.

Indicó en diálogo con Portafolio que en la cadena hay una gran mora en los pagos de todo orden,



Dijo que “vamos a tomar una decisión inmediata. Ya se dieron los plazos y mañana (hoy) se debe tomar una decisión de fondo, para darle tranquilidad al país, porque no podemos darle largas a esta situación”.



Explicó que el juez del caso se pronunciará en vista de que la administración no cumplió con los plazos que se habían dado para demostrar la viabilidad de la compañía.

Al señalar que la Superintendencia ha actuado con diligencia, recordó que en la última audiencia se fijaron dos fechas.



Para el 6 de mayo se solicitó un informe sobre la estructuración de un supuesto negocio en el que aparecía un nuevo inversor o comprador porque en el expediente no aparecía al respecto. “Pero eso nunca llegó”, informó Escobar. “Lo del Fondo Chino no obra en el expediente, por lo que para nosotros no existe”, advirtió el funcionario, aunque horas después del pronunciamiento del funcionario Mercadería dijo que había radicado ante esa entidad el acuerdo de compra de parte de JF Capital International.



Igualmente, agregó Billy Escobar, que se dio plazo para el 10 de mayo para que se evidenciara el pago de las obligaciones pendientes y tampoco se presentó.

Si la liquidación es el camino para la empresa, a la vista del expediente no habría recursos para hacer frente a las acreencias. Igual, dijo Escobar, la ley es clara en dar prelación a los compromisos laborales y las obligaciones al fisco. Dijo que desde que empezó la reorganización en enero, a la fecha, el déficit de caja que registra la empresa asciende a más de $170.000 millones. Estos recursos debían ser destinados a pagos de salarios, prestaciones sociales y afiliaciones parafiscales.



De darse el proceso de liquidación de Justo & Bueno, la cadena se convierte en la segunda del sector en entrar en ese proceso en menos de un año. La primera fue La 14.

