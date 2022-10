Lanzar electrodomésticos en alianza con Disney, la apuesta de  Kalley

De acuerdo con Julián Orozco, product manager de la marca Kalley, la firma colombiana proyecta un buen cierre de año en su facturación, pese a factores como la subida del dólar, la inflación y las tasas de interés. Asimismo, el ejecutivo apuntó que las categorías que vienen impulsando este buen tiempo a son la línea de televisores, la línea blanca en la que se encuentran los congeladores, y la línea de celulares.



(Confianza del consumidor del Dane volvió a caer en septiembre).

¿Cómo le ha ido a la marca en estos últimos meses en el país?



Hasta el momento hemos superado las expectativas que traíamos desde principio de este año. Es así como esperamos cerrar el 2022 con un crecimiento de entre el 30% y el 32% en las ventas frente a 2021, impulsadas, principalmente, por las categorías de televisión, smartphone y línea blanca. Ahora bien, en temas de facturación esperamos llegar a los $600.000 millones.



Yo llevo aquí en la compañía 12 años y en los últimos nueve Kalley no ha parado de crecer en un promedio anual de entre el 25% y 30%, este año, sin duda alguna, no será la excepción.



¿Cuánto han venido creciendo estas categorías en los últimos meses?



Hoy la marca cuenta con 13 líneas de producto, además tiene 350 referencias activas, en la que se incluyen televisores, audio, electrodomésticos pequeños, la línea de accesorios; la línea de iluminación, tenemos la línea de smartphones, inclusive tenemos un operador móvil virtual llamado Kalley móvil. Sin embargo, en los últimos años, por cuenta de la pandemia, los días sin IVA y gracias a la reducción de los paneles para TV, la categoría de televisores ha venido reportando un alza importante en ventas y facturación.



Hay que destacar que el 28 de octubre de este año no vamos a tener el mismo pico de ventas en esta categoría que reportamos en 2021 por el día sin IVA. No obstante, esperamos crecer un 25% este año.



Otra categoría que viene creciendo es la línea blanca, gracias a los congeladores horizontales. Esperamos cerrar el 2022 con un crecimiento del 60% en esa línea, versus lo registrado en 2021.



Por último, está la línea de smartphones que ha venido creciendo en los últimos meses. Esperamos crecer un 100%.



(Por qué el dólar es la moneda más poderosa, aunque no es la más cara).



¿Cómo han venido las ventas en el canal digital?



En el ecommerce estamos decreciendo versus al 2021 y 2020 y eso aplica para todas las categorías, ya que hay líneas que el 50% o el 45% de las ventas se hicieron a través de la plataforma virtual en 2020 y luego el año pasado las ventas bajaron hasta un 25%. Para este año hemos visto que se han normalizado las ventas por este canal y ya están como en la prepandemia, que es aproximadamente un 15%, máximo un 20%. Lo que hemos notado en el país es que a los clientes en Colombia les gusta mucho ir a las tiendas y ver y tocar el producto.



¿Cómo ha sido incursionar en el mercado de celulares?



Desde hace varios años veníamos con esa idea de incursionar en ese mercado, inicialmente lanzamos celulares para el segmento entre los $100.000 y los $400.000.

Hoy día ya empezamos en el segundo segmento, que representa el 50% del mercado de telefonía y que va desde los $400.000 hasta los $800.000.



Desde Kalley estamos tratando de entregar con nuestros celulares la misma propuesta que tenemos con todas las demás categorías: y es ofrecer un producto de calidad, con las mejores características y a un precio muy competitivo, si bien somos muy pequeños, la apuesta es poder multiplicarnos y ser un jugador relevante en el segmento de celulares.



¿Cómo les ha ido con las ventas de las aspiradoras robot y las air fryer?



Estos productos hacen parte de la línea de electrodomésticos pequeños y hoy tenemos más de 140 productos en la categoría, es decir casi un 40% del total de las referencias activas en Kalley. Si bien el éxito de este tipo de electrodomésticos se dio durante la pandemia, productos como las air fyer representan en la actualidad el 25% del total de la facturación de la línea.



¿Cómo se han visto afectados en los últimos meses con la subida del dólar y la inflación?



Sin duda son factores que terminan afectando al negocio, teniendo en cuenta que estos productos de electrónica son importados. Entonces, con la subida del dólar es muy probable que reportemos alzas en los precios de los productos de todas las categorías a final de año entre un 5% y un 15%. A esto hay que sumarle el incremento que han tenido las tasas de interés que termina desincentivando las compras. Es de apuntar que muchos de nuestros aliados manejan sistemas de crédito para que los colombianos adquieran electrodomésticos.



¿Cómo proyectan el fin de año y el crecimiento para el 2023?



Si bien el panorama es complicado, seguimos optimistas. No obstante, creemos que los crecimientos para el próximo año no será tan altos como los reportados en los últimos periodos.



¿Qué otras sorpresas traerá la marca?



Hay un proyecto muy interesante para este fin de año y es que hicimos una alianza con Disney para lanzar una colección de electrodomésticos pequeños. Entonces tendremos una waflera con las orejitas de Mickey Mouse, una crispetera, una cafetera, entre otros productos .



Johana Lorduy

PORTAFOLIO