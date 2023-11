Productos hechos en Colombia, en agenda de Kalley

Kalley que por estos días celebra 20 años de fundada tendrá, antes de terminar el año, productos de cocina hechos en Colombia. Así lo anuncia a Portafolio Miguel Londoño, director general de la marca, al explicar los planes para crecer en el mercado. Igualmente, trabaja en la internacionalización.





¿Cómo nació la marca?

​

Como desarrollé el negocio de la electrónica en Corbeta (Alkosto), estaba vendiéndole a la gente los productos, en su momento las marcas principales eran Sony y Panasonic, por ejemplo en televisión, y los precios no siempre estaban al alcance de los consumidores.



Además, en visitas a Estados Unidos me percaté que en ese momento los precios que nos ofrecían en Colombia no necesariamente eran igual de competitivos. Por eso considere que había que hacerle competencia a las marcas afamadas. De ahí nació Kalley y creo que ha sido una buena idea social para que la gente no invierta más o no tome un préstamo por encima de lo necesario por un producto que necesita o quiere disfrutar en familia.



¿Cómo han crecido?



En estos 20 años, unos sumados con otros, el crecimiento compuesto anual en promedio ha sido de 20%. Es una cifra y creo que muestra que tal vez sí estamos brindándole a la gente un buen producto a un buen precio.



¿Qué es Kalley dentro del Grupo Corbeta?

​

No estoy de acuerdo con que hablen del Grupo Corbeta porque lo que tenemos es una compañía con diferentes divisiones. Una es la de retail en donde están Alkosto, Ktronix, y su negocio más importante es la electrónica. Kalley tiene sus oficinas en Medellín y es una división completamente independiente y tiene que hacer los negocios con las divisiones de la compañía o con otros clientes. Por ejemplo, Éxito.



¿Están en otros canales?

​

Así es. Creo que estamos en más de 4.000 negocios y cada vez más la marca es independiente de cualquier retail y es una obligación ante los consumidores y creo que lo venimos haciendo muy bien. Somos capaces de tener equidad en el manejo para los diferentes clientes como división y como marca independiente.



Quisiéramos pasar de 4.000 a 6.000 clientes en dos años. En nuestra división retail hacemos el 33% de las ventas y los demás es con el resto de clientes. En esto hay que tener en cuenta nuestra alianza este año con Claro.



¿Han evaluado estar en los ‘hard discount’?

​

Queremos dar el mejor producto precio, pero no queremos que la marca sea utilizada como un producto gancho con pérdida de precio. Dentro de la estrategia de sostenibilidad a largo plazo, es peligrosísimo para una marca enfrentarse a eso. Estamos totalmente dispuestos a ampliar nuestra cobertura, pero con un manejo de creación de valor conjunta.



Director internacional de Kalley Cortesía



¿Cómo están las ventas?

​

Colombia está teniendo un decrecimiento general en la categoría electrónica de, por lo menos, un 10% en unidades. Por ejemplo, celulares, este año están decreciendo más del 20% en unidades, o sea que la crisis es importante. En televisores se puede estar decreciendo por el orden del 10 a 12%.



¿Cómo va Kalley en sus distintas líneas?

​

La principal categoría hoy es televisión, que se llama audio y video, es un componente que no es menos del 45%. Este año lanzamos unos televisores ya de muy alto nivel que se llaman QLED, que son Google TV, todo por voz. Y estamos siendo muy exitosos y muy reconocidos por la satisfacción del cliente.



En otras categorías venimos creciendo muy bien. En celulares, estamos creciendo del orden del 170% este año porque hemos sido más pequeños. Y ante un mercado de crecimiento, estamos afianzándonos con los colombianos en lo que llamo la compra inteligente. Se trata de acceder a un buen producto, con buen precio si el bolsillo está escaso y el crédito está caro.



¿Qué novedades vienen?

​

A final de año, por primera vez, tendremos en Colombia, mininevecones Kalley. Un nevecón tradicional que puede tener hasta 700 litros de capacidad, pero vamos a estar por los 350 a 420 litros.



¿Es viable producir en Colombia?

​

Antes de terminar el año, vamos a tener productos de cocina hechos en Colombia. Una de las formas de mantenerse competitivo consiste en leer bien el mercado internacional. Producir cerca es una tendencia y no vamos a ser ajenos a eso. Con México tenemos gran cantidad de producción y estamos abiertos a que con cualquier productor colombiano podamos realizar cosas. No queremos montar las plantas, queremos hacer las plantas más eficientes para los que saben producir.



¿Cuánto producen en China?

​

México puede ser el productor de un 40% de nuestras ventas. Y el resto en China, pero la tendencia es que un porcentaje se vuelva local o de los países vecinos y para eso estamos escuchando propuestas.



¿Venden en otros países?

​

Sí, Kalley se está internacionalizando y vende en Guatemala y en Honduras, a través de aliados y estamos buscando tener más oportunidades.



¿El entorno país influye para los negocios?

​

Del entorno político nos apartamos en Kalley y por obligación debemos tener en cuenta el entorno económico que es el resultado de la gestión general del país. Estamos en un entorno económico nacional más difícil y el mundial también es más complejo, con baja demanda, con tasas de interés más altas. Eso nos afecta los desarrollos, vamos con todo hacia adelante, pero sí afecta las cantidades posibles a vender.



¿Cuánto vende la marca?



El año pasado estuvimos por debajo de los $600.000 millones y este 2023 esperamos terminar con un crecimiento del 15-16%.



Constanza Gómez Guasca

Periodista Portafolio