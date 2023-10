Kassani proyecta crecimiento por encima del 30% este año

El diseño, la investigación y el manejo de los espacios hacen parte de la propuesta que hoy impulsa Kassani, enfocada en el desarrollo de mobiliario para el sector educativo y corporativo. Jorge Vergel, director general y fundador de Kassani Diseño, habló sobre cómo viene la empresa y de las proyecciones que tienen para este cierre de año.



¿Cuál es el enfoque de la empresa?

Somos una compañía que está próxima a cumplir 40 años. Constituida con el nombre de Kassani desde 1985, hoy día nos enfocamos en dos grandes segmentos: el mobiliario educativo y el corporativo.



Puntualmente en la línea educativa tenemos una labor social a través de la investigación y el desarrollo de productos.



La empresa no solo se ha enfocado en el país, sino que también ha buscado convertirse en un gran referente del diseño a nivel regional.



Para esto hemos hecho grandes inversiones, tanto en maquinaria como en desarrollo de productos, al tiempo que consolidamos alianzas de talla internacional. Sin duda ese enfoque en el diseño de mobiliario nos ha permitido trabajar con las mejores instituciones académicas del país, en la que se encuentran universidad y colegios.



En el sector corporativo, por su parte, nos hemos enfocados en oficinas, consolidando una alianza con nuestro proveedor Actiu, compañía española especializada en sillas para este segmento. En efecto, esto nos permitió abrir nuestro primer centro de experiencia Actiu y Kassani en la calle 90 en Bogotá.



¿Cómo han venido trabajando con el sector educativo?

Para nosotros ha sido muy importante conocer cada uno de los modelos educativos y a partir de ello desarrollar los mobiliarios necesarios y a la medida. De hecho no solo tenemos productos, sino que también hemos desarrollado metodologías de investigación que incluyen publicación de libros. Es así como no solo producimos muebles, sino que estamos profundamente comprometidos con la investigación.



¿Con cuántas instituciones vienen trabajando?

Kassani no solamente trabaja con los colegios más prestigiosos del país, sino que también hemos amueblado universidades como Los Andes, La Javeriana, la Universidad del Norte, Universidad de Antioquia, entre otras. El sueño de la compañía es que los estudiantes mejoren en sus procesos de aprendizaje y el mobiliario adecuado puede mejorar los procesos de aprendizaje.



En el sector corporativo, ¿quiénes son sus clientes?

El aliado más importante de nosotros es la empresa Actiu, y de la mano de ellos hemos podido desarrollar proyectos muy importantes para entidades como Bancolombia, Compensar, entre otras.



¿Cómo han cambiado las oficinas?

Jorge Vergel, Director general y fundador de Kassani Diseño. Cortesía





Luego de la pandemia hemos visto grandes oportunidades. Hoy las oficinas están tratando de ofrecer nuevos espacios, como por ejemplo centros de interacción, pero así mismo están ofreciendo espacios de relajación o de concentración para el trabajo aislado.



Si bien nos encontramos en un momento de incertidumbre económica, ¿cómo le fue a la empresa en el primer semestre?

Como compañía siempre venimos en un proceso de crecimiento continuo y sostenido. Es decir, buscamos que nuestras tasas de crecimiento nos permitan ir adecuando nuestras estructuras, ya que en muchos casos cuando las empresas logran un crecimiento desproporcionado no tienen cómo apalancar ese crecimiento.



La compañía a lo largo de estos años ha tenido una tendencia creciente, salvo con la pandemia. En este momento estamos en un camino de recuperación, tras la crisis. Debo destacar que este año llevamos una tasa de crecimiento superior al 30% y creemos que será un 2023 aceptable desde el punto de vista de los resultados.



¿Cuál es la meta para este cierre de año?

Como vemos el panorama, esperamos cerrar este 2023 con un crecimiento por encima del 30%. Nuestra expectativa para el próximo año es seguir con una tendencia al alza y esto está apalancado con nuestro objetivo de llegar a más países de la región. Seguiremos con más inversiones y con nuevos productos.



¿A cuántos países llegan?



Hoy estamos en cinco países y la meta es seguir posicionándonos en destinos como Costa Rica, Ecuador, Perú y México. La meta a futuro es abrirnos campo en el mercado de los Estados Unidos.



¿Todo el mobiliario se fabrica en el país?

El mobiliario para el sector educativo se fabrica en Colombia. Y de hecho algunos diseños los hemos trabajado con los mejores diseñadores del mundo. Por otro lado, estamos buscando que toda la especialización para el sector corporativo venga de nuestro aliado español. De tal manera que logremos tener lo mejor del diseño mundial en el país y la región.



¿Vienen trabajando en algún nuevo producto?

De hecho hace poco lanzamos una silla que hemos denominado Albert, en honor al científico Albert Einstein, y que se ha convertido en uno de nuestros best sellers. De hecho ya ha logrado ganarse cinco premios mundiales y creemos que esta silla será una de nuestras puntas de lanza para entrar a más mercados regionales. La producción de esta silla se realiza en Colombia.





