Katoo elige a Colombia para expandirse en Latinoamérica

Katoo, una startup española que facilita la relación comercial de restaurantes con sus proveedores, llega a Colombia con el fin de aprovechar el mercado y expandir la operación a otros países de Latinoamérica.



Juan Pablo Ulloa, director de Expansión en Latam para la compañía, explicó que tras dos años de operaciones en medio de la pandemia, la compañía acelera el crecimiento.



Esto, tras lograr una nueva ronda de financiación de US$ 7,2 millones, liderada por el inversionista español K Fund, con lo que suma más de US$10 millones de financiación para impulsar la startup.



Según Ulloa, el objetivo es ser un medio de comunicación muy eficiente entre los restaurantes y sus proveedores.



Hasta diciembre tenía en Colombia un centenar de puntos como clientes y Katoo se encarga de contactar a los proveedores para explicarles la forma de operar con sus clientes cuando se active la aplicación.



Según Ulloa, la meta de Katto es llegar a finales de este mes o comienzos de febrero al restaurante 1.000, pero la mayor ambición para este año es completar más de 7.000 puntos, número que suma la cobertura que tiene en España. Italia y Portugal.



Se estima que un sitio de comida en Colombia maneja unos 20 aliados comerciales y por la forma manual de contactarse no aprovecha herramientas tecnológicas que podrían permitir una trazabilidad de gasto en torno a insumos y materias primas.



Teniendo a Colombia como país base, Katoo planea crecer desde febrero a marzo en un segundo país.



Aunque todavía no monetiza sus servicios, Katoo espera hacerlo con un cobro a proveedores o con productos financieros, dijo Ulloa.



