Keralty demandará al Estado colombiano en instancias internacionales por caso Sanitas

Luego del anuncio hecho por Keralty, dueña de Sanitas, de demandar al Superintendente de Salud Luis Carlos Leal, por la intervención de la EPS, la compañía anunció nuevos recursos legales con el fin de recuperar la administración de la empresa.



Juan David Riveros, abogado de Keralty, empresa que controlaba más del 80 por ciento de la EPS Sanitas, anunció que la compañía demandará al Estado colombiano en instancias internacionales por daños y perjuicios ante la intervención a la EPS.

Además, la compañía está evaluando un monto para solicitar una millonaria indemnización por las afectaciones de esta decisión del Gobierno Petro.

En entrevista con EL TIEMPO, Riveros dijo que estas "acciones legales a lo que van dirigidas es a suspender los efectos del acto ilegal. Entonces, si se suspenden los efectos de esta acción, sucedería que volveríamos al momento en que se tomó la decisión y hacia adelante. Es decir, si se suspende quiere decir que la intervención se detendría y las cosas volverían al momento anterior al 2 de abril".

Según el abogado, además de la acción penal, "tenemos previstas acciones ante la jurisdicción contenciosa administrativa que en este momento todavía no podemos activar por unos temas de procedimiento. Por supuesto que el día de mañana vamos a presentar el recurso de reposición contra la providencia de intervención, que con la visión tan absolutamente parcializada del superintendente creemos que no tiene mucha vocación de prosperar y, en ese sentido, hemos presentado una recusación para tratar de separarlo del caso y que alguien objetivo venga y mire realmente la fundamentación de la providencia para que entienda que hay cosas que no están bien hechas".

De acuerdo con Riveros, Keralty está convencida de que al final la intervención de la EPS es un acto discriminatorio con el fin de silenciarnos.

"Nuestras intervenciones nunca han estado dirigidas a torpedear o a hacer imposible una reforma. Todo lo contrario, nuestras intervenciones habían estado dirigidas a encontrar un camino que sirva para perfeccionar el sistema de salud que actualmente tenemos, no para destruirlo", concluyó.



