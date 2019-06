Khiron entraría a EE. UU. con cosméticos a base de cannabis este año

En septiembre del año pasado, Khiron Life Sciences, compañía que produce y comercializa cannabis medicinal, con sede en Canadá y operación central en Colombia, lanzó Kuida, su primera marca de cuidado de la piel basada en CBD, componente no psicoactivo del cannabis.



Tras haber sido pionera en el mercado local con una marca aprobada por el Invima para su comercialización, Álvaro Torres, CEO de la compañía, le contó a Portafolio los nuevos planes de expansión que tienen con estos productos, entre los cuales, Estados Unidos es su principal foco.



El directivo destacó que debido a la buena acogida que han tenido los productos Kuida en Colombia, entre los que tienen exfoliante facial, relajante y crema corporal, la compañía ha explorado la regulación en EE.UU. y ha estado viendo cómo este negocio está evolucionando allí, razón por la que antes de finalizar este año esperan que su catálogo de cosmocéuticos esté en cerca de 10 estados que permiten su comercialización.



Según comentó Torres, Kuida ingresará al país norteamericano en los próximos meses a través de una alianza con la compañía estadounidense Dixie Brands, la cual diseña, fabrica y distribuye productos con infusión de marihuana, entre estos, suplementos dietéticos para humanos y animales derivados del aceite de cáñamo para su uso en la relajación, el alivio del dolor, el desarrollo de la inmunidad y el bienestar.



Precisamente, mañana Khiron estará en el evento de FounderMade en Nueva York, espacio donde realizará la presentación de los productos Kuida. A partir de este momento, según Torres, iniciarán “una estrategia de mercadeo e introducción de marca, para ojalá comenzar ventas a finales de 2019”.



En parte, este evento también será para revisar distribuidores y tener claridad de dónde empezar a venderlos. Entre los estados en los que la regulación permite este tipo de cosméticos están Nueva York, Connecticut, Nuevo México y Washington.



El CEO de la firma dijo que el negocio del cuidado de la piel en el mundo es una industria de US$134.000 millones anuales y el CBD en cosméticos está cogiendo auge por lo que llevar estos productos a otros países está en el foco de la compañía.



Para el caso estadounidense, este negocio es cerca de US$20.000 millones. Según Euromonitor, en Colombia este supera los US$5.600 millones en ventas anuales y se prevé que para 2020 este mercado alcance US$110.000 millones.



Es de resaltar que la compañía aún no tiene claro la producción o cantidad de productos que llevará a Estados Unidos, porque primero están en el proceso de introducción de la marca y se deben finiquitar unos temas regulatorios.



Sin embargo, Torres destacó que esto ya es un gran paso para la firma, pues desde que se fundó Khiron, en los dos últimos años han logrado levantar más o menos 100 millones de dólares canadienses, de los cuales, casi la mitad la han invertido en el desarrollo de nuevas marcas, cultivo, marketing, entre otros.



Respecto a los productos medicinales, el ejecutivo dijo que esperan comercializar aceites bajo prescripción médica en el tercer trimestre de este año en el país. También comentó que están trabajando en mejorar la eficacia de los medicamentos, por lo que más adelante tendrían tabletas, cápsulas de gel y sublinguales, entre otros.



Sobre la capacidad de producción dijo que actualmente tienen una planta cerca a Ibagué con capacidad para 20 hectáreas, pero a la fecha tienen construidas 5,5 hectáreas que podrían sacar cerca de dos toneladas de aceite al año.



En este aspecto Torres dijo que “si vendiéramos dos toneladas de aceite al año, podría estar significando en ingresos cerca de US$160 millones asumiendo que el precio promedio sea de US$80 el gramo”.



Ahora bien, sobre lo anterior dijo que, más allá de la capacidad de producción se debe ver cómo generar demanda de estos productos pues aún falta educación respecto a los beneficios de esta planta.



“Hemos venido educando a los doctores para que entiendan los beneficios del cannabis medicinal para sus pacientes”, mencionó.



No obstante, en este aspecto fue claro al mencionar que este año la compañía está poniendo gran parte de sus esfuerzos en la introducción de marca y productos y no tanto en el volumen de venta. “Nuestra expectativa es tener 1 millón de pacientes en América Latina en cinco años”, resaltó.



Entre los planes de expansión con Kuida, Torres dijo que también tienen en la mira a México, Perú, Uruguay y Chile, mientras que para el caso de Europa esperaría que los productos pudieran ingresar próximamente a Inglaterra, España, Alemana y Francia.



Además, la firma también revisa el segmento de mascotas, aunque no detalló una fecha, dijo que esperaría que su comercialización se pudiera concretar el próximo año. Sus focos son México, Colombia y Perú.



