Kimberly-Clark Professional, tras mayor capacidad de producción

Archivo particular

Este año, Kimberly-Clark Professional que atiende las necesidades de productos de aseo personal y de higiene a nivel corporativo va a hacer el grueso de las inversiones que ejecuta desde hace tres años en Barbosa, Antioquia, por el objetivo es mejorar la capacidad productiva.



(Kimberly Clark crecería 6% en línea institucional).

Así lo explica, Luis Alejandro Guerrero, gerente general de Kimberly-Clark Professional Colombia y Ecuador, al analizar cómo la mayor atención de la industria en relacionado con la higiene puede ser la respuesta a una menor demanda de los productos en las oficinas que tienden a reducirse.



¿Cómo le va a Kimberly- Clark Professional?



Venimos en un proceso de transformación bastante fuerte y la pandemia aceleró la evolución de negocio. Tenemos nueve plantas al nivel global, básicamente para negocio bussiness to bussiness (B2B). Una de ellas, en Barbosa, Antioquia. Desde allí se exporta a más de 43 países, además de abastecer el mercado local (30% de la producción). Tiene capacidad para 43.000 toneladas al año y hoy su uso está cercano al 100%. De hecho, las mayores inversiones buscan aumentar es capacidad.



¿Cómo son esas inversiones?



Hemos invertido desde el 2019 US$ 27 millones. Esto es importante porque es una apuesta para seguir creciendo en el país.



(Kimberly-Clark invertirá más de $280.000 millones en plantas del país).



Las inversiones son principalmente en infraestructura, modernización de procesos y nuevas máquinas. Esto con dos fines específicos: aumentar la productividad y la eficiencia, así como tenerla al día con las necesidades del mercado, tanto local como internacional.



¿En pandemia invirtieron?



En el 2019 se destinaron US$7 millones, el año pasado, US$8,6 millones a pesar del contexto complejo por la crisis sanitaria. En 2021 se destinarán US$11,4 millones. La compañía no ha detenido sus planes en el país.



¿Qué abarca la línea profesional?



Atendemos necesidades de uso para l el sector de oficina, el sector industrial, el de alimentos. Son presentaciones y formatos específicos.



Esta lo relacionado a la categoría de cuidado personas en el baño (papel higiénico, toallas de manos), los jabones y sanitizantes para las manos. Y hay una línea de paños de limpieza orientada al sector industrial. Igualmente, tenemos un negocio de protección industrial para los empleados en tres categorías: manos con guantes industriales, ojos con lentes de protección industrial y trajes de protección corporal.



¿De las ventas de Kimberly-Clark cuánto es BtoB y cómo crece?



Cerca del 30% porque el de consumo masivo es más grande. Estuvimos muy afectados, por ejemplo, por el cierre de las oficinas. Industria, en cambio ha reaccionado y sale adelante.



¿Cómo se compara con otros países?



Nuestro negocio profesional tiene una de las mejores recuperaciones de toda Latinoamérica. Si uno compara Colombia con el resto de la región, tenemos unos de los mejores números en recuperación este año.



¿Afecta la menor apertura de oficinas?



Tuvo una contracción grandísima y estudios dicen que las personas volverán a la oficina de dos tres veces a la semana. Por otro lado, la industria muestran una mayor atención a la higiene de sus plantas y sus colaboradores. Por eso estamos muy enfocados a acompañar la recuperación del sector industrial, también muy golpeado pero que sigue con la pujanza y con el empeño de salir adelante



¿Van a crecer este año?



Nuestro foco está en compararnos con el 2019, sector por sector. Vamos por un buen camino. Frente al año pasado esperamos crecer 20%, y 6% al hacer la comparación con el 2019.