‘Krealo busca apoyar firmas que tengan perfil tecnológico’

El grupo financiero peruano Credicorp, socio principal de tyba en Colombia, la plataforma digital que funciona como un canal de inversiones, tiene planes para seguir apoyando con el crecimiento de la compañía. A través de Krealo, su corporate venture capital (inversión en capital riesgo), busca robustecer su expansión en Colombia, Perú y Chile.



Krealo nació a inicios del 2018 como brazo del corporate venture capital del grupo Credicorp, responsable de la creación, inversión y administración de fintech.

Adolfo Vinatea, CEO de Krealo habló de la compañía.



¿Qué hace Krealo?



Hacemos parte del Grupo Credicorp e invertimos en startups (empresas jóvenes de grandes posibilidades de crecimiento). Al invertir en ventures y tecnología nueva se complementan los negocios presentes o futuros de Credicorp.

Krealo invierte en fintech, aprende y se complementa.



¿Cuánto llevan?



Llevamos 4 años largos y el foco no es cualquier compañía sino fintech y en la región andina, es decir Perú Colombia y Chile. Es el mercado en el que Credicorp tiene recursos, conocimiento y valor.



¿En cuántas empresas han invertido?



Nuestro portafolio son cuatro empresas en las que hemos participado. En Colombia es tyba, un neobanco en Chile y las otras son en Perú.



¿Cuáles son las inversiones?



La política de inversión de Krealo tiene recursos desde la corporación y nos da flexibilidad, desde US$500.000 hasta US$20 millones.



Es nuestro punto de partida, pues hay muchos fondos de ventures en toda Latinoamérica, nosotros tenemos un modelo operativo que nos hace atractivos y se basa en que Credicorp haga inversiones pequeñas manteniendo la independencia de las empresas en las que invierte. Se les lleva soporte desde otras partes de la corporación con analítica, seguridad y talento humano.



¿Son inversiones con ánimo de estar en el tiempo?



Credicorp es un socio de largo plazo que tiene 100 años y esperamos estar mucho más. En 2022 nuestra actividad se está incrementando.



Tenemos flexibilidad en las estructuras de cada inversión. Se puede estar en varios rangos y ponernos en minoría o en control. Buscamos apalancar desde Credicorp para que crezcan rápido, con fondeo, experticia regulatoria, etc.



¿Están invirtiendo en más firmas?



Estamos firmando una nueva transacción y esperamos otras tres antes de finalizar 2022. Hay mucho movimiento en el sector de fintech. Colombia se destaca en esos modelos disruptivos. Cada una de las cuatro compañías tiene ambiciones grandes que nos mantendrá ocupados.



¿Cómo va tyba?



En el caso de tyba en los últimos 6 meses llegó a Chile y Perú y esos mercados se aceleran y se está abriendo el camino regulatorio para ofrecer inversiones de las bolsas de Estados Unidos.



Otro ejemplo es que el neobanco en Chile que ya tiene más de 1,3 millones de clientes y más de 14 productos como nómina, transferencias internacionales y tenemos el proyecto de tarjeta de crédito.



¿Todos los tipos de fintech se mueven?



Estamos viendo dinamismos en casi todas las verticales de fintech. Le dedicamos tiempo a las siguientes irrupciones en servicios financieros.



¿Invertirán en criptomonedas?



Buscamos compañías que usan la tecnología subyacente, no confundir con inversiones en bitcóin. Es la tecnología, para transferencias, conciliaciones, préstamos, etc.



PORTAFOLIO