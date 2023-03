Krika Cosmetics sale de Cali y empieza trabajo de expansión

Con ocho puntos de venta afianzados en Cali desde hace 15 años, y una tienda virtual activa, la marca Krika Cosmetics inicia el camino de mayor reconocimiento a nivel nacional.

Esto, con la apertura de su primera tienda en Bogotá que hace pocos días fue inaugurada.



Este centro de belleza de más de 400 M2, que estará ubicado en la 93 con 11, en una zona estratégica del Norte de la ciudad, tendrá un espacio de experiencias en el que los usuarios se encontrarán con asesores especializados, y maquilladores que buscan que cada persona se sienta cómoda al asistir a estos lugares.



Camilo Zuluaga, CEO de Krika Cosmetics, resalta que lo más importante es que este espacio no solo hará parte de una estrategia comercial, sino que además será un punto para el crecimiento de la industria, puesto que el 80% de las marcas son colombianas, lo que la convierte en el canal más grande del país de productos de belleza.



“Con estas tiendas, lo que buscamos es crear una experiencia alrededor de la manera de comprar y experimentar belleza, queremos transmitir un mensaje que tenemos sobre la belleza universal: que es diversa y auténtica, pero que tiene cabida para todos dentro de este mundo. Lo importante de esa idea, es que haga sentir poderosa a cada persona, que la belleza no sea algo simplemente superficial, sino que sea un punto en el que todos sientan que se están poniendo una capa de superhéroes”, afirmó Zuluaga.



A través de maquila, Krika Cosmetics produce dos marcas propias que espera posicionar en el mercado: Raia en maquillaje, destinada a un segmento alto. El objetivo, según el empresario, es consolidar una marca global. Y está Kura para el cuidado facial, recientemente lanzada al mercado.



Además, la cadena comercializa marcas colombianas como Samy, L’Mar, Naissant, Dermanat, Anyeluz, Atenea, Ana María, Recamier, Vogue, Masglo, entre otras.



Por su parte, entre las internacionales están portafolios de empresas de la talla de L’Oréal, Alfaparf, Maybelline, Max Factor, Nivea, Schwarzkopf, Revlon, Baby Liss, Remington y Essence, entre otras.



“La idea es que el cliente entre como a un supermercado de belleza en el que encuentre la marca más elemental hasta la más profesional y premium”, dijo el empresario.



La meta la Krika Cosmetics este año es crecer en 40% sus ventas, teniendo en cuenta el aporte que hará a las ventas la llegada a la capital del país. En sus proyectos, también está la consolidación de una aplicación que lanzó el año pasado con el fin de estructurar un ecosistema alrededor del sector de la belleza.



Según la Cámara de Comercio de Bogotá el sector registró ventas por US$4.171 millones al cierre de 2020 y desde hace varios años, la ciudad se ha considerado el ‘clúster’ de la belleza, puesto que es uno de los grandes centros de la industria y el lugar en el que más gastan las personas en este tipo de productos.



