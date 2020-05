La acción de Avianca llegó a valer este martes $10 en la Bolsa

Hace un año las acciones de Avianca se negociaban en la Bolsa de Valores de Colombia a $1.400 y este martes, a las 8:31 de la mañana, tras la apertura del mercado, seis operaciones mostraron los nervios que tenían algunos de quienes poseen esos títulos pues salieron a venderlos a $10.



(Avianca se acoge a la ley de quiebras en EE.UU.).

Aunque esas fueron solo 6 de las 721 operaciones que se realizaron en la jornada, en la que el precio del título cerró en 66 pesos, el hecho marcó la realidad de lo que viene sucediendo con la aerolínea desde hace algunos años, hoy en una profunda crisis por cuenta de la casi paralización de operaciones nacionales e internacionales a causa del coronavirus.



Dicha situación obligó a la compañía a anunciar un proceso de reorganización voluntaria bajo el Capítulo 11 de la Ley de Bancarrota de Estados Unidos.



(Gobierno evalúa un préstamo para poder salvar a Avianca).



Aunque el presidente de Avianca, Anko van der Werff, dijo que el capítulo 11 “no es un procedimiento de insolvencia o liquidación” y dejó claro que la compañía “enfocará sus esfuerzos en proteger y preservar las operaciones”, analistas dijeron que las noticias no son buenas.



Sin embargo, los $2.912 millones que se negociaron en 31,6 millones de acciones de Avianca muestra que hay inversionistas que esperan, aunque remotamente, que lo que compraron ayer tenga un retorno, aunque no se sabe cuándo.



“No tiene ningún sentido, en principio, invertir en comprar acciones de una compañía que tiene un oscuro panorama financiero, pero en el mercado hay especuladores que ven oportunidades con una posibilidad baja de retorno”, indica Edgar Jiménez, profesor de finanzas de la Universidad Jorge Tadeo Lozano.



“Esas personas no entran del todo a ciegas ni son ignorantes. Creen que puede haber una ventana con alguna remota posibilidad y están dispuestos a arriesgar parte de su patrimonio”, dice.



Iván Felipe Agudelo, analista senior de acciones de Alianza Valores dice que “se sabe el riesgo con esa acción pero hay gente que le gusta la volatilidad y eso brinda oportunidad de inversión para perfiles agresivos y lo interesante será ver cómo se dará el proceso de Capítulo 11 en EE. UU. Pueden pasar varias cosas y ahí se evaluará a quienes compraron a esos precios tan bajos”.

