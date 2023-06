‘Subiremos la oferta de asientos 12% en verano’: American Airlines

En entrevista con Portafolio, José Frieg, vicepresidente de American Airlines para Latinoamérica, habló sobre su negocio con JetSmart y la posibilidad para el mercado estadounidense de viajar a Latinoamérica. Además, destacó la importancia de Colombia en su portafolio y la posibilidad de un aumento de frecuencias.



¿Qué expectativas tienen sobre el código compartido con JetSmart?

Estamos muy emocionados en American y sé que nuestros colegas también. Desde el día primero de junio salieron a la venta los boletos hacia tres destinos importantes para nosotros en Chile. Nuestros clientes a partir del 15 podrán viajar hacia estos destinos.



¿Cuáles serán las fases del código?



La fase uno es Chile, la siguiente viene siendo Perú, para darle a nuestros clientes la oportunidad de llegar a destinos turísticos como Cuzco. Después, será Argentina y Colombia que están en mente a futuro.



¿Qué los llevó a que una 'legacy' se uniera a una ‘low cost’?

Hay dos puntos muy importantes. Uno, el hecho que nosotros seguimos brindando el servicio largo por el que somos reconocidos globalmente, pero el servicio que brinda JetSmart es de vuelos cortos, así que los dos nos complementamos.



Segundo, es muy importante para nosotros seguir creciendo en el programa de fidelidad de AAdvantage. El hecho de que JetSmart va a optar el programa, les brinda a los clientes de ambos la oportunidad de acceso para que puedan cobrar puntos en vuelos de JetSmart que no sean compartidos.



Los viajeros desde Latam ¿qué posibilidades tendrán de conexión hacia Estados Unidos?



Esta primera fase es de ‘norte a sur’ con la conexión de la venta de Estados Unidos hacia estos tres destinos. Avanzamos en pasos para asegurarnos que todo funcione. No tenemos la fecha exacta para el norte, pero es algo que estamos trabajando.



¿Tienen planeado incorporar nuevas rutas o planean seguir trabajando mediante código compartido?

Por el momento no tenemos planeado llegar a nuevos destinos desde American, seguiremos trabajando de esta manera.



Vemos que nos completamos muy bien teniendo en cuenta que ellos hacen vuelos cortos y nosotros vuelos largos, es el crecimiento al que le apuntamos.



¿Cuánto esperan poder crecer con esta nueva alianza?



No tenemos un número estipulado respecto a pasajeros. Sabemos que existe la demanda y que existe un deseo para nuestros clientes de llegar a estos destinos que son más pequeños en comparación con los grandes donde a nosotros no se nos complica llegar. Siempre hemos atendido la demanda directa de los Estados Unidos, y queremos brindarle a nuestros clientes estas redes adicionales.



¿Tienen planeado incorporar más aviones a su flota?



A largo plazo seguimos nuestros plan de crecimiento y eso incluye nueva flota, que ya tenemos en orden. Actualmente tenemos la flota más joven en Estados Unidos y seguimos viendo oportunidades para crecer en número.



¿Cuáles son las perspectivas que tienen del mercado colombiano?

El ambiente en Colombia y la dirección ha sido algo muy interesante en el último año. Tenemos seis destinos y vemos las oportunidades para crecer tal vez en número de frecuencias.



¿Cómo ven ustedes los cambios de las políticas migratorias por parte de las autoridades americanas?



Es un problema global que sigue desgraciadamente después de la pandemia. Seguimos trabajando de la mano con la Iata y con Alta para apoyar al gobierno de Estados Unidos para ver cómo podemos apresurar los procesos de las visas.



¿Cómo ven la demanda en destinos que se reactivaron después de otros tras la pandemia?

Para nosotros la demanda del Caribe y Latinoamérica sigue siendo muy fuerte. Este verano vamos a operar casi 315 vuelos diarios a más de 90 destinos en esta zona, lo que significa un incremento de 12% de asientos disponibles comparado con 2019.



¿Cómo han visto el panorama macroeconómico?



Los cambios en la macroeconomía han tenido un impacto ya que son costos adicionales, pero hoy en día seguimos viendo una buena demanda.



¿Qué destinos están pidiendo y cuáles s están evaluando?

Hoy en día no tenemos pensado incrementos o nuevos destinos para Colombia, tenemos muy balanceada la demanda. Si vemos un crecimiento nominal, lo podemos capturar con un cambio de tipo avión.



¿Cómo ven el regreso del mercado de negocios?

No ha regresado completamente, hay aerolíneas que hablan del 70%.

Lo que si vemos es la tendencia de viajar por placer y negocio. El pasajero tradicional que salía un martes con cero maletas y se regresaba el jueves cambió, hoy sale con cuatro maletas y su familia y se regresa el domingo. Ese es el cambio que hemos visto.



