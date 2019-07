La app que ayuda a la inclusión laboral de mujeres en Colombia

Empoderar a las mujeres para alcanzar la igualdad de género es uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) que los miembros de las Naciones Unidas definieron hace cuatro años y esperan alcanzar en el 2030. Aunque en Colombia existen metas concretas dentro del Plan Nacional de Desarrollo para cumplir esos objetivos, aún falta mucho para lograrlos. La tasa de desempleo para las mujeres, por ejemplo, se ha reducido pero aún se mantiene en dos dígitos pues pasó de 14,4% en 2011 a 12,3% en 2017.



En este contexto hay que destacar el emprendimiento que dos jóvenes caleñas, María Alejandra Tenorio y María Montesdeoca, fundaron en 2016 buscando que las mujeres apasionadas por la salud y la belleza trabajen en lo que les gusta de forma autónoma. Se trata de La Manicurista, una aplicación móvil que ofrece a domicilio servicios inmediatos de belleza como manicure, pedicure, cepillado, blower y maquillaje ahorrándoles a sus clientes hasta dos horas al día.



Trabajar en La Manicurista es una alternativa para obtener mayores ingresos pero también para el desarrollo personal. Las más de 300 profesionales de belleza que hacen parte de la empresa pueden prestar sus servicios en cercanía a sus casas y manejar su tiempo gracias a que la geolocalización en la app asigna a la profesional que se encuentre más cerca.



El componente social de esta iniciativa va más allá de la generación de empleo para las mujeres: actualmente el 63% de las manicuristas son madres cabeza de familia y el 38% logran estudiar gracias a la flexibilidad de tiempo que provee la app.



Un claro ejemplo de esta dinámica es el de Jenny Arbeláez, una mujer de 35 años que siendo madre adolescente se vio en la necesidad de obtener ingresos y hoy gracias a su labor en La Manicurista responde por las necesidades de sus tres hijos y su esposo, quien se encarga de transportarla y de cuidar el hogar mientras ella no está.



“Llegué a la aplicación buscando mejores ingresos que me permitieran tener una mejor calidad de vida y a la vez que me diera la posibilidad de dedicar tiempo a mis estudios. Desde que estoy en la app puedo costear mis estudios y espero poder algún día dedicarme a mi otra pasión, el derecho, al igual que a mi familia”, dice esta caleña que cuenta con 20 años de carrera como profesional en uñas y está comenzando su segundo semestre de derecho en la Unicatólica.



La flexibilidad de los horarios, el permitir agendarse y poder reintegrarse a sus funciones cuando lo desee -beneficios de hacer parte del equipo de profesionales de La Manicurista-, también le han permitido a Jenny cuidar los problemas de salud de uno de sus hijos y alternarlo con el trabajo para no impactar demasiado sus finanzas.



La Manicurista se encuentra operando en Bogotá, Medellín y Cali con la promesa de llevar sus servicios de belleza en menos de 45 minutos al lugar y en el momento que se desee. La app ya cuenta con más de 35 mil descargas y está disponible en las tiendas de apps de Google y Apple.