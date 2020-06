La apuesta de ISA por el negocio de las renovables

Un nuevo y reconocido actor del sector energético entra al negocio de las fuentes renovables no convencionales de electricidad.



(Lea: ISA apostará fuerte por las energías renovables en la región)



Se trata de ISA, que en una apuesta audaz incursionará en el desarrollo de granjas solares y parques eólicos, no solo en Colombia, sino también en los países donde tiene operación como Chile, Perú y Brasil.



(Lea: Proyectos de energía renovable, más ágiles y con mayores incentivos)

“Gran parte del futuro del sector está asociado a la incorporación de las nuevas tecnologías energéticas y por esa razón ha ajustado su estrategia, con el fin de configurarse como un actor relevante en la transición hacia la nueva realidad del negocio, haciendo de la innovación un elemento esencial para la competitividad en este escenario”, señaló su presidente, Bernardo Vargas.



(Lea: Gobierno anuncia que no privatizará a ISA)



El líder empresarial agregó que la visión futura del transporte de energía implica nuevas opciones de inversión, no limitadas exclusivamente al crecimiento vía convocatoria pública de nuevos proyectos (tradicionales) de transmisión. “La tendencia más evidente para el sector es la incorporación de tecnologías de generación con fuentes renovables no convencionales”, dijo.



Los futuros proyectos solares y eólicos que desarrollará ISA contarán con sistemas de almacenamiento para garantizar la energía en firme. Así mismo, los proyectos buscarán proveer servicios de red que se vuelven necesarios bajo el nuevo entorno, con el potencial de trastocar profundamente el diseño de los mercados de tiempo real.



“Colombia cuenta con una de las matrices energéticas más limpias del mundo. Sin embargo, en sintonía con las tendencias mundiales en generación de energía, que van encaminadas al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, el país avanza en un proceso de transición energética en el que las energías renovables no convencionales tendrán un papel protagónico”, subrayó Vargas.



Y recalcó que el cubrimiento nacional y regional (Latinoamérica) de las redes de ISA, sumado a su reconocimiento como transportador de energía y la experiencia de más de 50 años interconectando regiones e integrando países, lo posicionan como un jugador estratégico para la conexión de los nuevos polos energéticos renovables.



En el desarrollo de los proyectos solares y eólicos en los países donde ISA tiene tarea dependerá del trazado de sus líneas de transmisión, porque allí quedarán ubicados.