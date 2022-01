La apuesta de Norma en búsqueda de la recuperación 

Norma hace una puesta importante este año con su portafolio en búsqueda de la recuperación, luego de un 2021 que considera el peor de su historia por la crisis sanitaria y la no presencialidad escolar que se retoma este año.

Armando Collazos, vicepresidente de la marca de Carvajal es optimista sobre la evolución del mercado en el presente año y reconoce que la crisis de los contenedores ha afectado la planeación de la producción y los precios al consumidor final.



¿Cómo vivieron el 2021?



Ha sido el año más difícil en la historia de la compañía, no solo en Colombia sino en todos los países donde Carvajal Educación actúa, llámese México, Ecuador, Centroamérica. Por muchas razones. La pandemia generó deserción escolar y obviamente afectó los ingresos de las personas. Pero, seguramente, lo más importante fue la no presencialidad y eso afectó el consumo.



Somos conscientes de que es fundamental, no solamente por un tema de aprendizaje sino de socialización y en ese sentido uno de nuestros productos más importante es el cuaderno, con los colores y los lápices. Una conclusión a la que llegamos es que, aunque existan cambios en los hábitos de consumo, en ciertas edades la escritura es fundamental para el desarrollo de habilidades. En las pantallas, los niños se desconcentran pero cuando trabajan en el papel están más enfocados.



¿Cómo mide el ‘peor año’ de la historia’?

Dependiendo de la línea, diría que los decrecimientos fueron mayores al 50%.



¿Y cómo ve el regreso a clases?



Los dos primeros fines de semana de temporada han estado bien. Ha habido bastante público en las papelerías y los útiles escolares han tenido una buena rotación. Sin duda, la mejora con respecto al año pasado será muy importante. Es pronto para saber si alcanzamos los niveles prepandemia, esto lo sabremos a mediados de febrero. Tenemos que ver cuánto va a ser el diferencial frente a la última temporada antes de la crisis sanitaria, la del Calendario A del 2020. Lo que sí hemos detectado ya, es una mejora importante.



¿Sufren por escasez de papel?



La escasez no ha sido solamente de papel, sino de todas las materias primas para producir: papel, cartulina, cintas, polipropileno, planchas para la impresión de las carátulas, etc. Esto se ha presentado por la situación internacional que genera la crisis de los contenedores. Este mes hemos tenido embarques que no nos han llegado de marcadores y de colores, por ejemplo.



Las crisis, como esta ahora, afectan a cualquier empresa pero mucho más a las que manejan negocios estacionales, porque se toman decisiones todo el año para vender en unas pocas semanas. En Norma hemos logrado gestionar las ineficiencias y las problemáticas con bastante esfuerzo. ¿Hay oferta suficiente?



Hemos logrado atender los pedidos de los clientes, aunque se han presentado inconvenientes de abastecimiento en algunos productos como nos ha pasado con los colores que vienen de Oriente.



¿Y los precios al consumidor final?



Efectivamente, si suben los precios de las materias primas eso tiene un impacto en los precios al consumidor final. Como prácticamente en todos los sectores se ha registrado incrementos en las materias primas, aunque no todo sube igual porque unos productos más expuestos que otros.



¿Qué tanto afecta el desarrollo de novedades para la temporada?



No se ha afectado la innovación. Lo más difícil es la planificación de la producción tanto local como internacional. De hecho este año estamos trabajando una nueva línea de colores premium. En colores Norma buscamos sus características y nos dimos cuenta que rinden tres veces más que los de la competencia, luego de hacer una prueba científica. En un año con tanta gente con problemas económicos y desempleo, nos pareció muy importante decir que rinden un 60% más.



En cuadernos, por ejemplo, tenemos una línea de papel natural, a base de bagazo de caña que tiene Propal. Se promueve mucho en las resmas, pero le queremos hacer mucha fuerza en los cuadernos.



¿Qué tanto de lo que está en el mercado es lo que quedó del año pasado?



Aunque la mayor parte de la distribución corresponde a diseños nuevos y producción nueva, sí es verdad que podemos tener un 10% o un 15 % del inventario del 2020. Hay que tener en cuenta que para el calendario B se vendió gran parte del inventario de lo que nos quedó del calendario A, pero igual fue un poco más y eso es lo que estamos vendiendo ahorita, pero en nuestro caso, afortunadamente, prácticamente todo lo que estamos vendiendo ahora.



¿En medio de la coyuntura, planean expansión a otros países o se concentran en buscar estabilidad de los mercados?



Estamos convencidos, y mucho más después de pasar lo que pasamos el año pasado y ver que hay una evolución positiva, que nuestro producto es necesario para la sociedad. Entonces la incertidumbre nos invita a ser más creativos. Nosotros no estamos pensando en expansión internacional pero sí contemplamos la expansión en nuevas líneas de negocio.



También debo destacar que hemos fortalecido nuestra presencia digital. En comercio electrónico, nuestra Tienda Norma prácticamente se ha multiplicado seis veces respecto a lo que era hace dos años, y lanzamos el año pasado un marketplace que se llama Creatodo, en el cual estamos trabajando con algunos de nuestros clientes con el objetivo de facilitarle la vida al consumidor y que pueda comprar toda la lista escolar ahí.



CONSTANZA GÓMEZ GUASCA

PORTAFOLIO