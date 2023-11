Pento apuesta por ampliar los centros comerciales del país

Los empresarios Camilo Álvarez (C.A.) y Andrés Felipe Betancur (A.B.), son los fundadores de Pento, empresa que se concentra en acompañar a centros comerciales en sus proyectos de ampliación y modernización. Hoy tienen en marcha ese objetivo con Premium Plaza de Medellín.



Además, avanzan en un formato propio de centro comercial a la calle llamado Mixy. Los ejecutivos explican sus planes.



¿Qué es Pento?



C.A.: Pento es una compañía que nació de un sueño de dos emprendedores que vimos la oportunidad de trabajar distinto en un mundo muy tradicional. Viniendo del universo del retail y de los malls, vimos la opción de hacer proyectos en el llamado comercio de calle con desarrollos de escala mediana que a los grandes desarrolladores no les interesaba. A partir de ahí preparamos la marca Mixy y hoy tenemos dos en operación.



¿Cuáles son?



C.A.: Uno está en el corredor de la 80 que es el segundo más importante de Medellín con 3.500 metros cuadrados de GLA (área arrendable) y 4.500 a 4.600 metros de área construida. El otro está en La inferior, que tiene 2.200 metros cuadrados de área comercial y 2.500 metros cuadrados de área construida.



¿Qué es comercio de calle?



C.A.: En casi todos los corredores importantes de las ciudades del mundo, los primeros niveles son de comercio. Algunos planeados y bien concebidos y otros simplemente responden a una demanda natural que tiene el mercado. Entendimos que para seguir con nuestro plan no podíamos solamente pensar en desarrollar el comercio que era el primer nivel, sino que teníamos que pensar en el desarrollo en altura porque el costo de la tierra inviabilizaba los proyectos. Por eso decidimos incluir hotelería o corta estadía que genera tráfico importante al mall.



¿El formato es de conveniencia?



A.B.: Estos malls de conveniencia atienden unos mercados inmediatos. La apuesta es tener accesibilidad, tanto vehicular como peatonal, teniendo en cuenta que el transporte público es relevante. Pretendemos que el entorno permita al cliente llegar caminando en 5 minutos o en vehículo en 10 minutos. La oferta comercial es importante.



¿Qué proyectan?



C.A.: Estamos trabajando un plan en el que contemplamos, anualmente, invertir entre 15 y 20 millones de dólares para ir consolidando un portafolio, según lo que se presente. Hay oportunidades reales con el potencial que tiene Colombia en el campo del turismo.



¿Tienen algo concreto?



A.B.: Nosotros tenemos un par de lotes que están en estructuración de proyectos. Ambos están en Antioquia. También buscamos oportunidades fuera de Colombia, como en Centroamérica.



¿Qué otros planes tienen?



A.B.: Antes de crear la compañía, tuvimos experiencias en algunos fondos de inversión y en el Grupo Éxito en el área inmobiliaria. Vimos que los centros comerciales que se desarrollaron bajo la marca Viva nacieron de unas actividades en operación.



Hay unas oportunidades inmensas en los centros comerciales que están en operación en el país, no solo porque la normatividad permite crecimientos sino porque el comercio es dinámico y llegan nuevas categorías o van migrando los formatos de las marcas.



La oportunidad consiste en gestionar en estas copropiedades que, por lo general, tienen unas asambleas grandes, el entendimiento sobre el impacto que genera el proyecto y el beneficio que trae optar por la renovación de los activos.



¿En dónde lo están haciendo?



A.B.: Premium Plaza tiene 16 años de operación en Medellín. Se trata de un proyecto bastante ambicioso, es un centro comercial que tiene 51.000 metros cuadrados de GLA, y la posibilidad que tenemos es la de duplicarlo. Se volvería el tercero del país en tamaño, con una ubicación privilegiada, en todo el centro de la ciudad.



¿En qué fase está?



A.B.: Ya se aprobó el master plan que contempla tres etapas de desarrollo. La primera consiste en la mejora de lo que existe, la segunda complementa la oferta deportiva y gastronómica. Y la tercera etapa es un crecimiento con hotelería, vivienda turística, temas de salud y algo de oficinas. Estamos en la etapa uno y esperamos iniciar construcción a finales del año. La idea es que con la última etapa esté lista entre 2025 y 2026.



¿Cuál es la inversión?



A.B.: En su totalidad, está entre $500.000 y $600.000 millones, contemplando todas sus etapas y estamos arrancando con la primera, por unos $15.000 millones.



¿Seguirán con otros?



C.A.: Tenemos experiencia relevante en el manejo de copropiedades y en la ampliación de estas, con negocios activos. El desafío de estos proyectos es la aprobación ante la asamblea, tener la confianza de los copropietarios y tener cuidado en las intervenciones para que se afecte lo menos posible la operación.



¿Cómo los ha afectado la crisis de la construcción?



C.A.: Nadie es ajeno a la crisis, indiscutiblemente el país cambió porque, de entrada, las tasas de interés y la inflación se duplicaron y eso ha tenido un desafío importante porque algunos de nuestros proyectos tenían deuda. Eso nos ha demandado esfuerzos adicionales en capitalizaciones para poder marchar, encontrar rentabilidades y que la plata no se nos vaya pagando intereses. Hemos encontrado la estabilización y estamos tranquilos por ese lado. Pero también hay que ser muy cuidadosos de los pasos que vamos a dar en las inversiones.



CONSTANZA GÓMEZ GUASCA

Periodista de Portafolio