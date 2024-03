Pibox le apostará a las ciudades intermedias

Pibox, vertical de última milla de la plataforma de transporte Picap, buscará crecer 47 % este año, un 10% más que en 2023 con su apuesta en ciudades pequeñas e intermedias.



En entrevista con Portafolio, Andrea Lucero, directora de Pibox para Colombia y Centroamérica, habló sobre los nuevos desarrollos para generar seguridad con el envío de paquetería.



¿Cómo les fue en 2023?



En 2023 alcanzamos un crecimiento general del 37% a nivel de año. Tuvimos unos retos bien interesantes que descubrimos a lo largo del 2023, como el crecimiento acelerado en ciudades mucho más pequeñas, en donde pues si bien la facturación y el movimiento del e-commerce no es el mismo que en Bogotá, Cali, Medellín, sí se presentaron unos crecimientos bastante interesantes.



De hecho, nos planteamos repetirlo este año como estrategia, dedicando muchos más esfuerzos para experimentar y explorar qué es lo que hay por ahí.



Nos dimos cuenta que a raíz de la pandemia, muchos profesionales se fueron a estos lugares con trabajos remotos, volvieron a sus lugares de origen. Son personas que llevan la cultura de la ciudad y al radicarse de nuevo en sus pueblos y en ciudades intermedias, siguen siendo consumidores fuertes de e-commerce.



¿Cuáles son esas estrategias poder potencializar esa tendencia?



Nuestra estrategia sigue apuntándole a generar desarrollos tecnológicos que minimicen los tiempos para nuestros clientes, y al tener una logística más rápida, pues que esos clientes finales tengan una satisfacción plena.



¿Cuáles otras ciudades tienen en la mira?



Obviamente seguimos apuntando en el crecimiento en las ciudades principales, pero digamos que es una plaza que tenemos ya un poco más controlada. Ya conocemos el mercado de Bogotá, Cali y Medellín, en los que durante estos cinco años han estado con nosotros.



Sobre otras regiones vemos a la Costa, los Santanderes y hay parte de Florencia, Caquetá, que también queremos explorar. Ya veníamos haciendo hace varios años cosas en Barranquilla, Santa Marta, Cartagena, pero el año pasado quisimos experimentar con Riohacha y Sincelejo, y le vamos a seguir apostando. Y ahí no vamos solos, ese crecimiento va apalancado de marcas muy grandes.



Esto permite llegar con una oportunidad de ingresos para personas en territorios muy alejados, donde sabemos que hay tantos problemas de desempleo.



En general hacemos pequeños experimentos y donde vemos que se desarrolla bien hacia allá vamos. Estamos experimentando en Pereira y Manizales, también están pasando algunas cosas. Eso es lo que vamos a intentar hacer este año, es ampliar ese cubrimiento que teníamos muy concentrado en principales ciudades.



¿Cuál es el valor agregado de Pibox frente a las tradicionales?



El principal factor por el que nosotros somos diferentes es el desarrollo tecnológico, entonces cuando nosotros nos damos cuenta que hay un proceso muy repetitivo en logística que se puede automatizar, de una le apuntamos a desarrollar esa funcionalidad.



Todas esas funcionalidades que nosotros vamos desarrollando, no tienen costos adicionales para nuestros clientes.



Por ejemplo, es muy común que muchos clientes tengan contratado un servicio de enrutamiento y aparte tengan sus mensajeros. Con Pibox no tienen que hacer eso, no tienen que contratar terceros para que hagan pequeñas mejoras o pequeñas eficiencias dentro de su logística.



¿Qué desarrollos vienen para este año?



Este año trabajamos a través de una metodología que nos permite tener seis ciclos de desarrollo durante el año, es decir, no podemos hacer una planeación completa anual. Esa es una industria muy rápida y hay que reaccionar muy rápidamente frente a la competencia, frente a un cambio en el mercado.



Entonces, este año el enfoque principal es seguridad, por eso lo que en ese primer ciclo de desarrollo le estamos apostando es inteligencia artificial para las evidencias de entrega, sean cada vez más seguras para todos los usuarios, desde la persona de a pie que envía sus llaves a través nuestro, hasta el gerente logístico de Bavaria que también nos confía su logística.



¿Cuánto esperan crecer este año?



Nosotros propusimos crecer un 47 %, 10 % más de lo que crecimos el año pasado, teniendo en cuenta varias cosas.



El crecimiento que tuvo el e-commerce el año anterior, la fuerza de ventas que aumentamos y la estrategia de ampliamiento de ciudades nos da para crecer un 10 % por encima de lo que crecimos el año anterior.



PAULA GALEANO BALAGUERA

Periodista de Portafolio