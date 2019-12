La apuesta de Samsung por la supremacía en chips

Los gigantes de la tecnología están diseñando cada vez más sus propios semiconductores para optimizar todo, desde tareas de inteligencia artificial hasta el rendimiento de los servidores y la duración de las baterías móviles.



Google tiene el Tensor Processing Unit, Apple Inc. tiene el A13 Bionic y Amazon.com Inc. tiene el Graviton2. Sin embargo, lo que les falta a todos los titanes es una fábrica para construir los nuevos chips que estan sonando. Es aqui donde entra Samsung Electronics Co., que está planeando una campana de US$116.000 millones para su negocio.



La compañía surcoreana está invirtiendo fuertemente en el siguiente paso para miniaturizar semiconductores, un proceso llamado litografía ultravioleta extrema (EUV, por sus siglas en ingles).



Es, por mucho, la actualización de fabricación más cara que Samsung haya intentado, una apuesta arriesgada para ir más allá de su negocio establecido de producir silicio mercantilizado y superar a los líderes en la industria de la fundición y chips lógicos de US$250.000 millones.



"Se está abriendo un nuevo mercado", dijo en un foro celebrado recientemente en Seul Yoon Jong Shik, vicepresidente ejecutivo del negocio de fundición de Samsung. "Las compañías como Amazon, Google y Alibaba, que carecen de experiencia en el diseño de silicio, están tratando de hacer chips con sus propias ideas conceptuales para impulsar sus servicios. Creo que esto traería un avance significativo para nuestro negocio de chips que no sean de memoria". Samsung esta relativamente en desventaja en este campo en crecimiento.



El negocio de la fundición, como se conoce la fabricación de chips para empresas como Google y Qualcomm Inc., está dominado por Taiwán Semiconductor Manufacturing Co., con más de la mitad del mercado, según datos de TrendForce Corp. que ubican a Samsung en 18%.



TSMC también le quito a Samsung -el socio de producción original- la fabricación de procesadores de la serie A de Apple. Samsung planea gastar alrededor de US$10.000 millones al año en equipos, investigación y desarrollo durante la próxima década, pero TSMC es aún más ambiciosa, con un gasto de capital de alrededor de US$14.000 millones para este año y el próximo.



"No es solo una cuestión de buena voluntad", asegura CW Chung, jefe de tecnología panasiatica de Nomura Financial Investment Co., luego de evaluar las posibilidades de exito de Samsung. "La fabricación de chips es como un arte compuesto. A menos que haya suficientes apoyos para infraestructuras sociales generales, sería un objetivo difícil de alcanzar".



Para ganarse a los clientes, los principales ejecutivos de Samsung están recorriendo las principales ciudades, desde San Jose hasta Munich y Shanghai, organizando foros de fundición y negociando acuerdos.



Es Jung, presidente y gerente general del negocio de fundición, es el líder que presenta lo que "puede hacer" Samsung en cada reunión. "La complejidad de las líneas trazadas por el equipo EUV es similar a la construcción de una nave espacial", dijo Jung al presentar una planta EUV de US$17.000 millones en Hwaseong a principios de este ano, acompañado del heredero y jefe de facto de Samsung, Jay Y.



Lee y el presidente surcoreano Moon Jae-in. Se espera que la fábrica comience la producción en masa en febrero de 2020. Una sola maquina EUV de ASML Holding NV cuesta US$172 millones y Samsung está instalando docenas de ellas en Hwaseong, en un esfuerzo por ser el primero en la tecnología.



Se espera que TSMC y Samsung alcancen procesos de producción de 5 nanómetros con EUV en el nuevo año, lo que significa que solo tendrán que competir entre si en un mercado que se expandirá.



Y una vez que aumenten y logren economías de escala, es probable que el tiempo total del ciclo del proceso disminuya 20%, y la capacidad de fundición aumentara 25%, según un informe de investigación de Citigroup Inc. "TSMC esta demasiado ocupada con los pedidos de nuevos productos a medida que entramos en la era 5G", afirma Greg Roh, vicepresidente senior de Hyundai Motor Securities.



"Para Samsung, eso brinda una buena oportunidad de expandir su participación en el mercado, ofreciendo precios más bajos y cronogramas de entrega para satisfacer las necesidades de los clientes".



Samsung está colaborando con sus principales clientes en el diseño y la fabricación de chips personalizados, y ese trabajo ya está comenzando a aumentar sus ingresos, según un ejecutivo de Samsung que tiene conocimiento directo del asunto.



El impulso hacia los procesadores a medida en Silicon Valley y China está abriendo nuevas oportunidades, y Samsung ya ha establecido relaciones, como lo demuestra su reciente anuncio de que producirá un chip de IA para Baidu Inc. a principios del próximo año.



Los funcionarios de Samsung creen que la compañía tiene una ventaja competitiva gracias a de su experiencia en la construcción de los chips y los dispositivos que utilizan. De este modo, pueden prever y abordar los requisitos de ingeniería de sus clientes.



Samsung cree que su otra oportunidad de éxito es la capacidad de empaquetar chips de memoria y lógica en un solo modulo, lo que mejora la eficiencia energética y espacial. Sin embargo, los analistas advierten que algunas compañías desconfían de externalizar la producción a un competidor directo en el mercado de electrónica de consumo, mucho más de que Samsung aprenda y copie sus diseños en sus propios chips. "En última instancia, el éxito del negocio de chips lógicos de Samsung depende de su posicionamiento en el mercado", asegura Hsu.



"En el lado de la fundición, Samsung necesita eliminar las sospechas de sus clientes de que Samsung LSI es un competidor potencial".



Samsung se está acercando a los rivales en la fabricación de teléfonos inteligentes y ya ha acordado vender chips 5G Exynos a Vivo. Al mismo tiempo, fabricara el chipset móvil 5G de Qualcomm utilizando el mismo proceso EUV. En otro frente, la compañía compite con su cliente de fundición Sony Corp. en el creciente mercado de sensores de imagen; este año se presentó una cámara sin precedentes de 108 megapixeles para teléfonos inteligentes.



"Creo que el negocio de sensores de imagen CMOS de Samsung continuara funcionando bien, siguiendo el auge de la industria", afirma la analista de Bloomberg Intelligence Anthea Lai.



Si Samsung puede avanzar tecnológicamente, debería encontrar muchos clientes, en vista de sus variadas ofertas de semiconductores. Aunque China esta recurriendo cada vez mas a proveedores nacionales para todo lo relacionado con tecnología, la mayor eficiencia de los chips EUV puede ser clave para ayudar a Samsung a solicitar negocios en la segunda economía mas grande del mundo. "El aumento de la demanda de chips internos es una buena noticia para el crecimiento de la industria de la fundición", asegura el analista de TrendForce Chris Hsu.