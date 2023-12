La cadena Xuss está en busca de socio para salir al mercado internacional

La cadena de ropa femenina Xuss cumple 23 años en el mercado colombiano y baraja la posibilidad de internacionalizarse.



Para ello, está atenta a un socio que se sume al negocio, según señala Willington Ortiz, gerente general de la marca, que actualmente tiene una docena de puntos de venta en varias ciudades del país.



Para el año entrante, la meta es abrir otros seis puntos en el país, afirma el empresario.



¿Cuál es la historia de la marca?

Mi hermano, Johan Ortiz, es el fundador, empezó a los 22 años. La marca tiene 23 años en el mercado, nació en el año 2000.



Se creó por una necesidad de los ejecutivos y de personas que trabajan en oficina, interesadas en lucir unos outfits más modernos, más elegantes, ya era la época en que la gente no quería lucir uniforme.



Fue una enorme oportunidad para nosotros en ese momento. Esto estaba también muy alineado con lo que nosotros proponíamos que no era el conjunto tipo sastres. Si no más bien queríamos proponer diversidad en las prendas superiores e inferiores. Hoy se ve mucho eso.

¿Hoy cómo están?

Tenemos actualmente 15 puntos de venta, 12 en Bogotá, en los principales centros comerciales, y tenemos una tienda en Viva Tunja, otra en el Único en Sogamoso, y en Manizales en el centro comercial Fundadores.



También tenemos el servicio de comercio electrónico.

¿Este año abrieron nuevos puntos?

Acabamos de abrir un almacén en el centro comercial San Martín y la tienda de Manizales.

¿Tienen planes de aperturas para el año entrante?

Tenemos planeado abrir seis tiendas en el 2024. En Bogotá, estamos buscando en centros comerciales Titán Plaza, Parque La Colina, y en Fontanar, que está en Chía. Y Pasto e Ipiales son las ciudades a las que queremos llegar.

¿Cómo es el proceso de abastecimiento de las prendas?

Nosotros ofrecemos, principalmente, abrigos, chaquetas, pantalones y blusas. El 90% corresponde a producción nacional y se traen algunos productos que no se pueden hacer acá. Nuestras telas son importadas y nuestros sublimados y diseños de telas para blusas y chaquetas las hacemos acá en Bogotá.



Manejamos diseño, corte, telas, insumos y gran parte se concentra en Bogotá donde nos maquilan. La confección es nacional y tenemos gran cantidad de talleres de familias que se benefician muchísimo.



Nuestra estrategia es tener pocas cantidades de prendas para que los clientes tengan diseños exclusivos. Ese es un valor agregado que no se encuentra fácilmente. La marca ofrece una amplia gama de prendas y accesorios para mujeres ejecutivas que buscan verse y sentirse bien en cualquier contexto, teniendo en cuenta los retos y compromisos del día a día.

¿Los afecta a la desaceleración de la economía?

Las prendas de vestir no se consideran de primera necesidad. Especialmente después de pandemia, el consumidor le ha dado más prioridad a temas emocionales. En estos años nos hemos preocupado por ofrecer una variedad de productos para una clientela trabajadora, ejecutiva y activa en el país. Son personas que tienen el poder adquisitivo para vestirse bien para su trabajo. Los clientes son los que han hecho que no se sienta la desaceleración que está presente. Nuestros clientes fijos, constantes o fidelizados son los que nos han ayudado a minimizar ese impacto.

¿Es optimista para las semanas que vienen de fin de año?

Sí, la temporada empezó con una muy buena tendencia, los cálculos que tenemos son conservadores, pero se van a cumplir. Vamos bien y nos hemos preparado para cerrar bien el año.

¿Cuáles son esos cálculos conservadores?

Queríamos crecer dos dígitos y creemos que no se va a poder, pero es algo normal del mercado. Nosotros venimos trabajando en retail desde la apertura económica, en los años noventa y otras crisis que han seguido. Y ni hablar de pandemia. Estamos en un ciclo normal. Nosotros creemos que va a ser positivo y vamos a estar creciendo al cierre del año cerca del 7%.

¿Cuánto estiman en ventas este año?

Esperamos cerrar el año con ventas por $25.000 millones más o menos.

¿Cuántos empleos generan?

Tenemos 150 empleados y la base está en Bogotá y el 98% de la fuerza comercial corresponde a mujeres cabeza de familia.

¿Tienen planes de internacionalizarse?

No hemos crecido más por falta de músculo propio. En este momento estamos abiertos a escuchar inversionistas que quieran hacer crecer la marca en diferentes regiones de Colombia, en otros países y hay una oportunidad muy interesante en Europa que se ha venido estudiando, pero necesitamos un inversionista para llegar hasta allá. Es una oportunidad que vamos a analizar muy bien para el 2024.

