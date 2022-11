Carta de Viva a los colombianos tras negarse integración con Avianca

A través de una carta dirigida a los colombianos, la aerolínea Viva expresó sus consideraciones sobre la decisión de la Aeronáutica Civil de negar, en primera instancia, la integración de Viva Air, Viva Perú y Avianca, en los términos solicitados por las empresas, donde se argumentaba que Viva era una empresa en crisis.

En la petición inicial, la cual no fue aprobada, las intervinientes aseguraron que Viva, a raíz de la situación macroeconómica y su modelo de negocio, se encuentra en números rojos y que la supervivencia de su compañía dependería de esta integración.

Sin embargo, la Aerocivil consideró que no hay riesgo inminente, razón por la cual negó la solicitud.

En la misiva, Viva expresó sus reparos frente a la decisión y asegura que está a la espera de que se resuelva un pedido de apelación que permita la integración con el fin de se garantice “la conectividad aérea del país a precios bajos, la fuente de trabajo de los más de 5.000 colaboradores directos e indirectos de Viva”.

“Le hablamos con esta carta a los colombianos que se sienten representados por una marca que los beneficia, que los invita a conectarse, a viajar, literalmente a volar, para pedirles que sean vocales y se unan a nuestro llamado, y le demos a Viva el aire que necesita para seguir haciendo lo que mejor sabe hacer: poner a viajar con calidad y seguridad a Bajo Costo a los colombianos”, dice el texto.

A continuación el mensaje completo de Viva a la opinión pública:

Colombianos:

En un día normal llenaríamos estas líneas de buenas noticias, lanzamientos de nuevas rutas, promociones o chistes al original y único estilo de Viva. Pero hoy no es un día normal, y al contrario tenemos que hacer un llamado de apoyo a todos los que han volado o no con Viva, a los que han montado en avión por primera vez o muchas veces, conocer el mar y reencontrase con sus familiares, a los que han sido testigos de cómo hemos transformado la aviación en Colombia en los últimos 10 años, o a los que saben la importancia de preservar el modelo de Bajo Costo con calidad de servicio y cumplimiento en nuestro país.

Este es un llamado también para los escépticos y detractores. Este es un mensaje para todos:

- Esta semana presentamos ante la Aerocivil, la apelación a la respuesta en la que se nos negó en primera instancia la alianza entre Viva y Avianca. Si bien somos respetuosos de la decisión de las autoridades, confiamos en las garantías que ofrece el sistema, y en la aprobación en segunda instancia de la solicitud que se ha presentado, dado que si se está demostrando lo necesaria de esta decisión para la supervivencia de Viva en el mercado y la preservación del modelo de Bajo Costo con calidad en el país.

- La aprobación de esta alianza por parte de la Aerocivil, garantiza la conectividad aérea del país a precios bajos, la fuente de trabajo de los más de 5.000 colaboradores directos e indirectos de Viva, y la marca y modelo que “bajó del bus” a los colombianos y los puso a montar en Avión. Nos ha tomado 10 años llegar donde Viva está ahora y eso no se logra de un día para otro. No podemos permitir que Viva desaparezca.



– Permitirle a Viva contar con un accionista con respaldo financiero le ayudará a enfrentar el difícil contexto que viven actualmente todas las aerolíneas por las adversas condiciones macroeconómicas; seguir transportando, como lo hemos hecho estos 10 años a más de 40 millones de pasajeros, y a los más de un millón que cada año viajan por primera vez en avión. Permitiría, al contrario de lo que algunos dicen, garantizar precios bajos a los millones de viajeros que cada año montan en avión, gracias sin duda a las bondades del modelo de Bajo Costo con calidad y seguridad en el que somos expertos. Todo esto es posible, sí y solo sí, se da la aprobación de la alianza con Avianca.



- Las apreciaciones de ‘concentración de mercado’ y/o Monopolio que se han hablado tanto en el marco de este proceso, son imprecisas, dado que, al contrario, este es un mercado abierto para competir, y con garantías de participación. Colombia, a diferencia de los demás países de la región americana, tiene una de las industrias aéreas más competitivas, lo que se demuestra con la oferta de ocho oferentes de vuelos nacionales y más de 20 para internacionales. Esta cifra, sin duda, seguirá creciendo.



- Viva confía que las propuestas y soluciones presentadas en el marco de la apelación resolverán las inquietudes de la Autoridad Aeronáutica y garantizarán la permanencia de Viva en el mercado y con ella, del modelo de Bajo Costo en Colombia. Este es un mensaje que busca revertir una decisión que no le conviene a nadie: no le conviene a los viajeros que perderían la opción de Bajo Costo que mantiene competitivo el mercado y ofrece precios bajos; no le conviene a las familias viajeras que han encontrado en Viva la única opción para conocer el mar o hacer de sus vacaciones familiares una realidad. Para los emprendedores que encontraron la opción que les ahorra y ayuda a sacar adelante su negocio; para el que no la ha tenido fácil pero ha salido adelante -incluso de una pandemia; para los estudiantes que vienen y van; para los viajes de amigos y para los que van a conciertos; para los que creen en la importancia del empleo calificado y la creación de valor que deja la conectividad de todo el país dentro y fuera de él; Le hablamos con esta carta a los colombianos que se sienten representados por una marca que los beneficia, que los invita a conectarse, a viajar, literalmente a volar, para pedirles que sean vocales y se unan a nuestro llamado, y le demos a Viva el aire que necesita para seguir haciendo lo que mejor sabe hacer: poner a viajar con calidad y seguridad a Bajo Costo a los colombianos.



PORTAFOLIO