La clave de la ciberseguridad estaría en políticas de acceso

La reciente encuesta de la empresa Quest Software mostró que las estrategias que estarían implementando las empresas investigadas en temas de ciberseguridad.

El estudio revela que el 61% de los profesionales de TI están centrando su estrategia en reconfigurar las políticas de acceso a la información y el 54% comenzó por la identificación de cómo se mueven los datos confidenciales por la red. Además, el 51% de las empresas encuestadas está implementando nueva tecnología.

La encuesta, realizada a más de 1.000 profesionales de seguridad TI, mostró que Zero Trust es fundamental para garantizar seguridad en la compañías. Ahora bien, solo el 14% informa que ha implementado completamente una solución a través de esta herramienta.

El 39% de las organizaciones ha comenzado a abordar esta importante necesidad, y un 22% señaló que planean implementarla en el transcurso del próximo año.

Una de las barreras para implementar soluciones frente a la ciberseguridad es que el 32% de los encuestados no tienen conocimientos sobre cómo implementar Zero Trust en su compañía.



Otras barreras incluyen creencias de que las soluciones de ciberseguridad pueden obstaculizar la productividad empresarial.

“Las organizaciones reconocen que el perímetro tradicional de seguridad ya no es suficiente y que se beneficiarán mejor priorizando las identidades y tomando medidas para garantizar que los malos actores estén limitados una vez que obtengan acceso”, dijo Bhagwat Swaroop, presidente y gerente general de One Identity.

La plataforma de seguridad de identidades One Identity permite a las organizaciones hacer realidad la implementación de Zero Trust.

