‘La competencia es contra los bancos digitales’

El Banco Popular ha estado acostumbrado a afrontar coyunturas difíciles y salir de ellas con éxito y por eso es que con la pandemia ha registrado buenos resultados, sin dejar de desembolsar créditos.



Carlos Upegui, su presidente dice que desde que se tomaron medidas contra la covid-19 en Colombia se garantizó la prestación de servicios y se hizo un rápido plan de contingencia para evitar las aglomeraciones ya que la entidad maneja el pago de 535.000 pensionados, la cuarta parte de los que hay en Colombia, y para salvaguardar a los 3.700 empleos.



¿Cuál es el horizonte del banco?



Tenemos un rol ya que somos un banco de nicho. Atendemos banca de personas y consumo, 535.000 pensionados, trabajadores formales y del sector público, especialmente de ministerios y Fuerzas Armadas y empresas medianas.

Tenemos en nóminas a más de 300.000 personas y más de 180.000 pensionados con crédito. Contamos con 200 oficinas o puntos de atención y 3.700 empleados y presencia nacional.



¿Con la crisis siguieron prestando?



Hemos cuidado la cartera de créditos, pero ha venido creciendo de manera consistente en las bonanzas y ahora en la crisis. En 2020 fuimos el banco con el mejor crecimiento en crédito en el que tenemos $14 billones en consumo y $7 billones en comercial. Así mismo, la calidad de la cartera es muy controlada, con el 3,09%, por debajo del promedio de la industria, ya que hacemos una buena gestión del riesgo.



A finales de agosto termina el Programa de Apoyo a Deudores (PAD).



Nosotros consideramos que se debe dar continuidad al PAD. Sabemos que hay clientes con situaciones difíciles y necesitan el apoyo del banco.



Nos ha ido bien y hay que seguir sacando adelante a los clientes. Además, hay que proteger las empresas y seguir generando empleo. No podemos apretar a algunas empresas que necesitan salir adelante de esa situación ya que hay sectores que no han arrancado por completo y requieren el apoyo de todos.



¿Qué es lo más duro que deja la pandemia después de los muertos?



Creo que el impacto más fuerte ha sido al empleo, aparte de las muertes y la pobreza. Hay empresas que han cerrado como consecuencia de la crisis. Es en lo que hay que trabajar, para buscar la reactivación.



¿Por qué dice que en la pandemia les ha ido bien?



Una de las razones por las que nos ha ido bien es porque hemos profundizado la transformación digital de la mano con los laboratorios digitales del Grupo Aval. Nosotros tenemos unos nichos claramente definidos con los que trabajamos en servicio con actitud positiva, banco en el bolsillo, apalancamiento en herramientas digitales, conocimiento del cliente, mayor transparencia y justicia en los precios.



¿Adelantos y nuevos productos?



Tarjetas de crédito, cuentas, hipotecas y libranzas digitales. Buscamos la mejor tecnología para las personas naturales, ya que son el corazón del banco. Estamos trabajando con inteligencia y analítica y estamos modernizando los canales digitales por internet y banca móvil.



Acabamos de lanzar la Tarjeta Cero, sin cuota para el cliente y 100% digital. Tenemos buenas expectativas pese a que es un producto que representa riesgos. No creo que muchas entidades se le midan a hacer estas cosas en momentos como estos.



¿Y la política de sostenibilidad?



Esa palabra sostenible no es cosmética en el banco. Trabajamos para que así sea siempre.



Dentro de la organización hacemos acciones para impactar positivamente en lo ambiental y en lo social. Desde 2018 trabajamos con el Grupo Aval para ver cómo aportar más a la calidad de vida y prosperidad de nuestros clientes y brindar más valor en una empresa ética y transparente al 2022, con cronogramas establecidos.



Además, lanzaremos productos verdes, bonos verdes y el nuevo modelo del negocio inmobiliario en donde vamos a entrar. Luego pasaremos a una etapa de innovación continuada.



¿Nuevos créditos?



En hipotecario ya superamos un billón colocado y lanzamos el crédito para constructores. Crecer en los segmentos objetivos no quiere decir que no miremos a otros, y también buscamos en clientes nuevos.



Los bancos tenemos que entender que la competencia no es entre nosotros. Son los bancos digitales. El comercio también ha estado quitándonos clientes y ahora las telcos, las fintech, entre otras.



Cuando desarrollamos esos productos digitales porqué entendemos eso. Pero no es suficiente ya que tenemos que cambiar la forma de trabajar.



¿Cómo es esa nueva forma de trabajo?



Tratamos de organizar unas verticales que integran las áreas de tecnología, comercial y operaciones donde los equipos son autónomos para que se empoderen se autogestionen, tomen decisiones y respondan por ellas. Deben priorizar en la función de generación de valor. No es solo un tema cosmético.



Nosotros que somos como dinosaurios, donde todo es lento y si seguimos así nos perjudicamos y las fintech sí toman decisiones rápidas.



Además, hay que romper los hilos y jerarquías y darles a los equipos mayor autonomía. No se puede trabajar a la manera antigua pues dejaríamos de existir.



Esto no es solo manejar una emergencia, sino otras cosas como la competencia.