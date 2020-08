‘La conectividad tecnológica del campo se tiene que dar’: Basf

Con una visión ‘mixta’ de la pandemia, la compañía química alemana BASF ha experimentado tanto el lado de sectores que nunca pararon, como el de aquellos que por las circunstancias vieron más impactados sus negocios. Alberto Zúñiga, director general para Colombia y vicepresidente para Country Cluster Andes habló con Portafolio sobre el balance en esta temporada.



¿Cómo le ha ido a la empresa con la pandemia?



Afortunadamente hemos sido capaces de atender a los clientes, ya que por el tipo de empresa estamos considerados como parte de cadenas de valor esenciales, pero en términos de impactos tenemos un desempeño mixto.



Por un lado hay sectores que no han parado, por lo que cuentan con un buen balance, como el sector agrícola, el de cuidado del hogar y cuidado personal, sobre todo con lo que tiene que ver con productos para la piel. Y el sector alimenticio y farmacéutico.



Pero hay otros más complejos como el automotor. En ese sector nosotros estamos en diferentes ámbitos con productos aditivos para combustibles, para lubricantes, y tenemos pinturas. Hoy en día la gente se moviliza menos y por lo tanto utiliza menos los carros. Además, con el impacto económico si la gente tiene algún tema con su vehículo pues está posponiendo la reparación a menos de que sea una cosa muy crítica.



¿Qué reflejan los resultados financieros de la compañía a nivel global?



En América Latina y en Colombia venimos como con un retraso de tres meses de impacto por la pandemia. A nivel mundial China y Europa ya se encuentran en un proceso de recuperación y nosotros empezamos a sentir algo de esta desde el mes de julio.



En Basf tenemos 11 divisiones operativas agrupadas en seis segmentos. Cuando uno mira por segmentos los resultados del segundo trimestre tuvieron una caída, frente al segundo trimestre del año anterior, salvo a algunas excepciones que crecieron como nutrición y productos de cuidado personal.



El segmento de tecnologías de superficie, donde está buena parte del negocio de pintura automotriz tuvo una caída significativa, así como las soluciones industriales.



¿Qué otros factores han impactado a la compañía?



Hemos tenido también una afectación por la tasa de cambio. Recordemos que la tasa de cambio estaba como a $3.200 por dólar a comienzos de este año y en algún momento llegó estar en $4.200, hoy en día está alrededor de los $3.700. Entonces eso también ha ocasionado un impacto en los que medimos nuestro desempeño en euros, por ser una compañía alemana.



¿Cómo se están reinventando?



Hemos tratado de adaptarnos a las nuevas condiciones, buscando mantener el contacto con nuestros clientes. Estamos haciendo entrenamientos virtuales en sectores en los cuales uno pensaría que es difícil actuar, como hacer un lanzamiento de un producto en el sector agrícola, o hacer un entrenamiento para técnicos de flores vía virtual porque normalmente esos tienen un componente práctico y hay que estar en el cultivo. Pero hemos hecho muchísimo uso de la tecnología para hacer transmisión de conocimiento.



También seguimos trabajando temas con sostenibilidad. Recientemente la compañía lanzó un portafolio en el que mide cuál es la huella de carbono desde que arranca el proceso productivo, incluyendo la adquisición de materias primas, hasta que sale de nuestras puertas. La idea es que para 2022 tengamos ya el portafolio completo con la medición de huella de carbono y esos van a ser alrededor de 45.000 productos.



Hicimos una donación importante en la Universidad de Los Andes para hacer seguimiento de casos covid a personal que está en la primera línea del riesgo.



¿Cuál fue el crecimiento de la compañía el año pasado y cuál era el que se tenía previsto para este?



Este año es muy difícil hacer un pronóstico. Inclusive a nivel mundial la compañía dijo que la situación económica del mundo no es suficientemente clara para comprometerse con uno.



Yo creo que hay muchos factores que juegan frente al desarrollo de los negocios. Pero lo que yo puedo decir es que estamos viendo recuperación en algunos sectores que estaban quietos como por ejemplo el de espumas y colchones que es un sector importante, el sector de las pinturas y el de la construcción, donde nosotros vendemos materias primas.



Hay una recuperación en algunos sectores, pero todo lo que es institucional, y cuando me refiero a institucional hablo de hoteles e inclusive de hospitales, están muy caídos.



¿Cuál es la relevancia de la tecnología en este momento?



Todo el tema digital va a ser muy importante y Colombia tiene un gran camino por avanzar ahí. Yo creo que las ciudades principales están bien cubiertas, pero el país no es solamente las ciudades principales. Y si pensamos en que el sector agrícola de este país necesita tener un impulso importante, creo que ese tema de la conectividad tecnológica del campo se tiene que dar.



¿Qué ayudas han realizado en la pandemia?



Hicimos una donación en la Universidad de Los Andes para hacer seguimiento de casos covid al personal en la primera línea.



Además tenemos una línea donde las personas pueden recibir apoyo de cómo manejar mejor sus finanzas y también, a la luz de todo lo que se presentó en el país con casos de maltrato, recibir ayuda psicológica e inclusive legal.



María Camila Pérez Godoy