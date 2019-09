‘La data sin analítica es botar dinero a la basura’

La cantidad de información que se genera en el mundo, por interacciones y transacciones que se hacen a través de internet, es cada vez mayor.



De acuerdo con el analista de mercado tecnológico IDC, el 90% de estos datos, a nivel mundial, fueron creados en los últimos dos años, pero en general, el 80% de estos registros no suelen ser analizados y, por lo tanto, no se les da un uso práctico.



Sin embargo, se calcula que ese panorama está empezando a cambiar y que en el 2020 el 55% de las empresas, que no lo hayan hecho aún, habrán empezado a modernizar sus centros de almacenamiento y procesamiento de datos, para sacarles provecho.



De hecho, según proyecciones de la misma institución, este año el gasto en tecnologías y servicios que permitan la transformación digital de modelos de negocios, productos y servicios, alcanzará los US$1, 18 billones en el mundo.



Lo anterior representaría un crecimiento del 18% frente al 2018, correspondiendo a lo calculado en otras investigaciones del IDC, las cuales apuntan a que la variación en este rubro será de entre el 15% y el 20% cada año y que en el cuatrenio, a 2022, las inversiones en tecnología de transformación digital superarán los US$6 billones.



Se estima que el sector financiero sería el mayor interesado en transformarse con un aumento promedio en el ritmo de gasto del 20,4% entre 2017 y 2023, lo que estaría explicado en que a 2023 el 30% de todos los procesos de negocios estarán mediados por inteligencia artificial.



Razón por la cual, se requiere que la infraestructura dedicada a almacenar y procesar la información sea cada vez más robusta, así lo señaló Eduardo Gutiérrez, presidente de IBM México, multinacional cuyos sistemas son utilizados en el 50% de los bancos más grandes del mundo.



Frente a esto, el ejecutivo afirmó que esta tendencia se está replicando en otras industrias y en empresas de diferentes escalas, pues el análisis que se puede hacer de los datos es útil para todo tipo de negocios.



“Las compañías están empezando a ver el valor que tienen los datos que han acumulado durante años y que muchas veces no han sido utilizados, pero al analizarlos y buscar patrones, esa información se puede utilizar para idear estrategias con las que pueden innovar sus empresas, crecer y a no quedar rezagadas con el paso del tiempo”, aseveró Gutiérrez.



Además, el directivo explicó que la razón por la que estos datos se pueden traducir en ingresos para las firmas, es que a partir de la lectura de esta información se pueden conocer de primera mano las preferencias de los clientes, y actuar de acuerdo con eso.



“Lo que pasó con los últimos modelos de negocios disruptivos, basados en economías colaborativas, es que se cambió un paradigma sobre para que se usan las bases de datos. Entonces, se dejó de utilizar la tecnología para conocer los procesos internos de la empresa, por concentrarse en los clientes y en lo que ellos quieren”, aseveró Juan Carlos Gutiérrez, director de storage en IBM Latinoamérica.



No obstante, señaló que aunque está visión fue puesta en evidencia por las empresas ‘disruptivas’, tales como Uber o Airbnb, lo cierto es que las compañías tradicionales son las que tienen más oportunidad de monetizar el conocimiento que pueden llegar a adquirir a través de la analítica de los datos, ya que estas son las que más tiempo llevan en el mercado.



“Los emprendimientos pueden tener claro el manejo de los datos, pero no tienen la historia de una firma tradicional. Sin embargo, estas empresas de larga trayectoria tienen que entender que no sirve tener la información almacenada sin acceso. La data sin analítica es botar dinero y espacio a la basura”, concluyó.

SE LANZÓ EL SISTEMA Z15



Teniendo en cuenta que con la creciente adopción de los entornos ‘multicloud híbridos’- que resguardan la información de las empresas en la nube y en infraestructura tradicional- se ha convertido en un reto mantener los datos a salvo de ataques cibernético, IBM anunció el lanzamiento del sistema Z15, un producto con el que “los clientes pueden administrar quién accede a los datos a través de controles basados en políticas, con una capacidad inédita de revocar el acceso a los datos de manera inmediata en la nube híbrida”.