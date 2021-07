‘La educación es hoy un negocio clave para Epson’

Aunque aún no se ha retomado 100% la presencialidad, la demanda por impresoras en colegios está en aumento. Así lo asegura Heisson Nessi, el nuevo gerente general de Epson en Colombia, quien explica las expectativas que hay, en lo que queda del año, para las tres líneas de negocio de la firma.



(Lea: Los nuevos focos de negocio que hacen crecer a Epson)

¿Qué objetivos se trazó con su llegada a este nuevo cargo?



Oficialmente estoy desde el primero de junio como responsable de la operación de Colombia.



(Lea: Tener sociedades sostenibles, la nueva apuesta de Epson)



Nosotros desde hace un par de años comenzamos una transformación interna, dividiendo nuestras líneas de negocio en tres verticales: consumer, comercio e industria, y justamente mi mayor objetivo es trabajar en el desarrollo de ellas.



Por eso es que nosotros vamos a estar 100% focalizando recursos y tiempo para asegurarnos que esas tres verticales tengan el crecimiento esperado por la importancia que tiene la plaza de Colombia en el mercado latinoamericano para nosotros.



¿Qué porcentaje de la empresa se enfoca en el sector textil?



El sector textil representa entre el 15% y el 20% y está ubicado en lo relacionado con el segmento industrial.



En la feria de Colombiamoda que acaba de pasar, particularmente mostramos todo lo que es nuestro portafolio más reciente de impresión digital para textil, que incluye las tres tecnologías: sublimación, impresión directa prenda e impresión directa en el textil.



Pero es importante mencionar que acá ofrecemos todo el portafolio orientado no solo para los grandes textileros, sino también para empresarios o personas que quieren emprender alguna iniciativa de una forma accesible y sencilla.



Buscamos que estos usuarios puedan acceder a la tecnología de impresión digital con acabados y una calidad de impresión de un segmento que puede encontrarse en un rango medio alto, pero en una impresora que pueden tener perfectamente en el hogar.



¿Cómo están en sostenibiidad?



Una de nuestras razones de ser es justamente ser eco friendly. Todo nuestro portafolio maneja algún tipo de atributo que justamente permita eso, como por ejemplo, la reducción del tamaño de las cajas o la formulación de nuestras tintas que son todas ecoamigables.



Realmente todo el portafolio, no sólo de industria sino de todo de Epson, tiene como razón primordial ser amigable con todas esas causas de sostenibilidad.



¿Cómo van las otras líneas?

​

La línea de consumer representa nuestro pilar, de hecho, es de donde venimos y son aquellas impresoras monofunción que podemos encontrar en tiendas.



A pesar de todos los retos que tuvimos el año pasado fue en la que mejor nos fue porque hubo un crecimiento muy grande en home schooling y home office y las personas buscaban alternativas.



Nuestro objetivo ahí es mantener la participación del mercado siendo líderes de la categoría, así como en la del segmento de los videoproyectores, propio también de la categoría de consumer.



A pesar de que todavía no estamos 100% presencial, la educación ha sido un nicho muy importante porque las escuelas se han equipado y están preparándose para que en el momento en que decidan volver físicamente las aulas, todos los espacios estén adecuados.



Contrario a eso, el 2020 fue un año atípico, que en el mercado en general impidió crecimientos esperados particularmente en el segmento corporativo.



En el segundo segmento, la parte comercial, tenemos expectativas de crecimiento de doble dígito para este año. Allí todo va muy orientado al desarrollo de lo que es la parte de etiquetas personalizables de modo industrial e impresión a nivel corporativo, a través de contratos de outsorcing de impresión.



¿Hay crecimientos en las categorías en general?



Todas nuestras categorías muestran un crecimiento versus el año pasado, obviamente haciendo la comparación con periodo atípico, que fue justamente el tema de la pandemia. En términos de pesos, la segmentación consumer sigue representando mucho más de la mitad del negocio y el objetivo es expandirnos en esta línea de negocio, en comercial, e industrial.



Comercial ocupa la segunda posición dentro de nuestro ranking de ventas, y por supuesto está la parte de industrial que justamente es uno de los segmentos donde vemos que mayores oportunidades para crecer y en algún momento inclusive en algún momento ocupar los espacios que tiene el segmento de ahorita comercial.



¿Cómo ven el resto del año? ¿Qué esperan?



La feria Colombiamoda y Colombiatex fue para nosotros el primer evento después de mucho tiempo en el que tuvimos contacto directo con clientes y usuarios finales. La expectativa, por lo que vemos ahorita en la recuperación económica, es que todo apunta a que se van a realizar muchas más actividades de este tipo.



Hubo una receptividad muy buena durante esos tres días que estuvimos en la feria. Nuestra intención es seguir invirtiendo en este tipo de iniciativas, además de hacer lanzamientos de introducción al mercado de algunos modelos nuevos para el segundo y tercer trimestre del año.



Específicamente vamos a tener algunos lanzamientos para el área de consumer y comercial. Eso está proyectado para lo que resta del 2021.



Nos trazamos unas metas que son razonables en función de un año con covid, pero estamos justamente en lo que es la consecución de esos objetivos para compararlos con un año normal.



PORTAFOLIO