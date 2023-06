Bivien quiere triplicar ventas con marcas como Arrurrú

Con el relanzamiento y reformulación de su marca Arrurrú, la compañía Bivien da un paso hacia el objetivo que se ha fijado de triplicar su negocio para el 2026. Así lo anuncia su gerente general, Juan Francisco Duplat, quien explica qué hay detrás de dejar Belleza Express como nombre corporativo.



¿Cuál es el origen de la compañía?



Nació en 1990 como un negocio de distribución de productos, muy orientados a la belleza con el nombre de Belleza Express. En el año 2000, fruto del crecimiento, la empresa compró un grupo de marcas y se volvió fabricante. En la medida en que se ha expandido ha venido lanzando sus propias marcas y ha adquirido otras, por lo que ha dado el paso hacia el negocio del bienestar más que el de la belleza.



¿Cómo responder a esa evolución?



Por eso nuestra nueva marca corporativa es Bivien y lo que transmite es, desde su logo y su posicionamiento, bienestar y estilo de vida. Esa es la noticia que queremos compartir.



¿Cuál es la dimensión de la compañía?



Hoy en día seguimos siendo medianos, este año vamos a estar alrededor de los $207.000 millones en ventas, con un crecimiento del 12 % contra el año pasado.



¿Cuáles son las marcas relevantes?



La más importante es Arrurrú, la marca número uno en colonias con una participación de mercado alrededor del 80%. En el mercado champú, es la segunda con cerca del 20%.

Tenemos otra muy conocida y muy querida por los colombianos que es Menticol, que nació en Cartagena, en nuestros procesos de expansión, de adquisiciones, de búsqueda de nuevas oportunidades, la compramos hace algunos años y la hemos venido también desarrollando. En la categoría de lociones antisépticas y de uso tópico tiene una participación del 90% por ciento. Prácticamente, es la categoría y hemos desarrollado otras extensiones de línea como, por ejemplo, la de alivio muscular.



La tercera marca, en orden de participación de las ventas, es Intibon, líder de higiene de la categoría íntima con el 35%.



¿Dónde producen?



Elaboramos todos los productos de cuidado, aseo y protección personal de la línea Arrurrú. Tenemos una planta para producción de toallitas húmedas para bebé y todos los demás productos.



La línea capilar (Nutrit, Bioherbal) y lo de cuidado personal también los producimos en nuestra planta de Cali, mientras que los medicamentos de venta libre y los productos fitoterapeuticos los hacemos con maquiladores.



El 90 % de la venta es producción directamente hecha por nosotros en la planta de Cali.



¿Últimamente han hecho inversiones en la planta?



Hemos venido año tras año haciendo inversiones. Las más importantes se realizaron entre el año 2015 y 2017, cercanas a $27.000 millones, donde ampliamos de forma importante la planta de producción y construimos un centro de distribución junto a la planta con estándares de clase mundial.



Estamos despachando el 98 % de los pedidos en 24 horas, con control de lote y trazabilidad.



Este año estamos relanzando la línea Arrurrú, con una reformulación total, no solo incluye el rediseño de los empaques y las etiquetas y la comunicación. Tenemos el sello con el aval de los pediatras.



Eso implicó una inversión importante en la planta ampliando la capacidad de fabricación de la línea Arrurrú y sobre todo montando equipos de última tecnología que nos permitan entregar unos productos con un excelente desempeño sensorial.



¿A dónde quieren llegar con este cambio?

​

Nosotros tenemos un reto como compañía y es que hacia el 2026 podamos triplicarnos, y esta apuesta en esta marca corporativa lo que busca también es generar un efecto sinérgico en el que las marcas fuertes que tiene la compañía le aporten construcción de marca a la corporativa y esta, a su vez, a las marcas medianas y pequeñas, a las que no podemos hacerles la misma inversión que a las más grandes.



Se trata de buscar un efecto tal que permita que el consumidor entienda quién es la compañía y cuál es su oferta de valor.



¿Exportan?

Sí exportamos, desde el año 2000. No tenemos operaciones directas pero tenemos aliados estratégicos.



Estamos en Ecuador y Panamá, por ejemplo, hoy las ventas al exterior representan un 5% de las ventas totales y la idea es seguir creciendo.



Creemos que estas noticias de marca corporativa y el relanzamiento de Arrurrú nos debe permitir seguir creciendo afuera y buscar nuevos mercados.



