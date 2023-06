Rombo, ‘fintech’ que ayuda a financiar educación superior

FOTO: Archivo particular

Más de 14.000 personas en 520 municipios de Colombia han obtenido créditos de universidades, institutos y academias con el acompañamiento de la fintech colombiana Rombo, que combinando modelos de riesgo de alta tecnología, se convierte en el socio de las instituciones educativas para financiar la matrícula de sus estudiantes.



(Vea: Aprueban recursos para 77 proyectos de Obras por Impuestos).

La plataforma facilita el otorgamiento de créditos en no más de 10 minutos, dice Santiago Ricaurte Silva, fundador y CEO de Rombo quien aclara que la fintech acompaña tecnológicamente a la institución educativa, que es la que financia y por lo tanto no maneja esos recursos.



Rombo provee la herramienta de banking as a service (banca como servicio) para financiar al sector educativo. Los estudiantes ubicados en cualquier lugar de Colombia pueden acceder a una carrera universitaria (pregrado, posgrado) tecnológica, técnica, bootcamps, cursos de idiomas, entre otros.



(Vea: Reforma a la Ley 30 busca soluciones al financiamiento para educación).



“Somos una plataforma B2B2C (empresas que dan un producto o servicio al consumidor final) que presta un servicio a instituciones educativas y a estudiantes. Nuestro caso ha logrando que en las universidades se aumente el porcentaje de estudiantes matriculados con una cartera muy sana”, dice Ricaurte.



El estudiante elige plazos a 4, 6, 12 o 18 meses, de acuerdo con su capacidad de pago y nivel de ingreso.



Las condiciones del crédito las pone la universidad, instituto o academia y Rombo se adapta a la necesidad que ellas requieren y busca que la financiación sea cómoda al estudiante.



(Vea: Así sería la reforma que transformaría al Icetex).



PORTAFOLIO