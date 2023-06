Resiliencia y liderazgo, los grandes desafíos de las empresas

Y mientras el mundo sigue atravesando por momentos de mucha incertidumbre, impulsado principalmente por una volatilidad económica, las organizaciones alrededor del globo no son ajenas a los cambios y a los nuevos desafíos del mercado.



Con el fin de conocer cuál es el panorama de las empresas hoy día y de los retos que tienen acuestas, la firma McKinsey publicó los resultados de la encuesta ‘El estado de las organizaciones 2023’, el cual contó con la participación de más de 2.500 líderes empresariales de todo el mundo.



Es así como este reporte permitió identificar los 10 desafíos organizacionales que se están enfrentando. Como primer punto sobresalió el reto de fortalecer la resiliencia. Y es que más del 50% de los encuestados aseguró que su organización no está preparada para reaccionar ante futuros impactos.



Además, el 60% apuntó que la importancia de la resiliencia será fundamental para el futuro de la compañía. Por su parte, el 14% de los participantes dijo que las empresas han adoptado modelos de operación completamente ágiles. En cuanto a la preparación para anticiparse y reaccionar ante cualquier crisis. El 3% señaló que no estaban nada preparos, 12% afirmó que están un poco preparados, el 35% manifestó que hasta cierto punto están preparados, el 34% precisó que están bastante preparados, mientras que el 16% dijo que estaban muy bien preparados.



“Aquellos capaces de salir adelante, y rápidamente, de las crisis en serie pueden obtener ventajas significativas sobre los demás”, precisó el reporte.



El segundo desafío que se tiene es encontrar ese equilibrio entre lo presencial y lo remoto. Según la encuesta desde la pandemia, alrededor del 90% de las organizaciones han adoptado una gama de modelos de trabajo híbridos que permiten a los empleados trabajar desde ubicaciones externas durante parte o gran parte del tiempo.



Solo el 14% de los participantes respondió que el trabajo remoto se volvería menos común en el futuro, mientras que el 53% de los encuestados dijo que sería mucho más común.



“Este es el mundo del verdadero híbrido. Las organizaciones completamente reconocen la necesidad de proporcionar estructura y apoyo en torno a qué actividades se realizan mejor en persona o remotamente. Las organizaciones verdaderamente híbridas crean políticas, flujos de trabajo y documentación que ayudan a los empleados a entender qué actividades son las mejores”, enmarcó el reporte.



El tercer reto que se identifica gira entorno en abrirle paso a la inteligencia artificial (IA). Según datos de la encuesta en 2022 las organizaciones en promedio usaron un promedio de 3,8% de las capacidad de IA (por ejemplo lenguaje natural, visión de computación) el doble del promedio usado en 2018 (1,9%).



Otras de las capacidades que vienen creciendo es lo digital y el análisis, según el reporte el 40% de los consultados señaló tener este tipo de brechas.



El cuarto desafío se enfoca en la retención del talento dentro de las compañías, ya que el 39% de los encuestados afirmó que tiene previsto dejar su trabajo en los próximos 3-6 meses.



“Las organizaciones pueden responder adaptando las propuestas de valor de los empleados a las preferencias individualizadas de manera que puedan ayudar a cerrar la brecha entre lo que quieren los trabajadores de hoy y lo que necesitan las empresas”, destacó el reporte.



Asimismo, la encuesta señaló que las organizaciones esperan una rotación continua de la fuerza laboral en la primera mitad de 2023. El 46% dijo que esperan que esto sea igual a lo reportado durante el 2022, mientras que el 38% precisó que esperan que la rotación sea más alta.



Cerrar el abismo de la capacidades también hace parte de este decálogo de cambios a enfrentar. Según los datos de la encuesta, hoy las empresas anuncian a menudo elementos tecnológicos o digitales en sus estrategias sin disponer de las capacidades adecuadas para integrarlos. Es así como solo el 5% de los encuestados dijo que sus organizaciones tienen las capacidades que se necesitan.



El 43% de los encuestados afirmó que se necesitan tomar acciones necesarias para enfrentar esos nuevos cambios digitales, mientras que el 47% precisó que esas acciones deben ser lo más rápido posible, ya que los cambios van avanzando de forma vertiginosa.



El sexto reto se enfoca en unir el talento con los roles de mayor valor. Ya que los encuestados afirmaron que entre el 20 y el 30% de los puestos de trabajo no son ocupados por las personas más adecuadas. Asimismo, el 34% de los participantes dijo que se necesita una mayor claridad sobre los roles más críticos en la creación de valor organizacional.



El liderazgo a gran escala también es otro de los cambios que enfrentan las organizaciones. Solo el 25% de los encuestados afirmaron que los líderes de sus organizaciones están comprometidos, son apasionados e inspiran a los empleados de la mejor manera posible.



En octavo reto se centra en el avance en materia de diversidad, equidad e inclusión dentro de las organizaciones. Solo el 47% de los encuestados señalaron disponer de la infraestructura necesaria para hacer realidad estas aspiraciones. El noveno cambio se enfoca en la salud mental. Y es que los colaboradores que se enfrentan a problemas de salud mental y bienestar tienen 4 veces más probabilidades que los demás de querer abandonar las empresas.



