La era digital le abre los ojos al negocio de las gafas

La cuarta revolución industrial incluye un nuevo reto para el mercado mundial de gafas: debido a que todo se manejará electrónicamente a través de dispositivos digitales, es necesario proteger los ojos del brillo de las pantallas de los equipos digitales (computador, celular y tabletas, entre otros). Por eso, la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha señalado que las gafas son un producto de uso prioritario.



Nicolás Nohra De Angulo y Juan Carlos Fandiño son emprendedores colombianos que llevan ocho años comercializando en el país las principales marcas de gafas de lujo como Ray-Ban, Prada y Dolce Gabbana, entre otras. Se trata de productos que se usan con fórmula médica y para protegerse del sol.



Es más, avanzan hacia el lanzamiento de unas gafas de marca colombiana. Sobre este tema y el mercado Nohra de Angulo y Fandiño, fundadores de Lanof, hablaron con Portafolio.



¿Cómo ha evolucionado el mercado?



En Colombia y en el mundo este mercado ha venido creciendo a buen ritmo, pues la OMS ha dicho que el uso de gafas debe ser una prioridad, para evitar que los rayos del sol generen un problema de salud pública, con la pérdida de la visión por parte de los seres humanos. En el país, la demanda de gafas es 70% ópticas y 30% para sol.



¿Actualmente, están distribuyendo solo en Colombia?



No. Colombia es nuestro mayor mercado, pero ya estamos en Ecuador, Perú y Panamá. Este año tenemos planes para llegar con nuestros productos a México y Costa Rica.



¿Por qué es prioritario usar gafas?



Porque los rayos del sol causan un enorme daño y conllevan a la pérdida de visión. Así como las personas usan protector solar en el cuerpo, deben usar gafas de sol porque son el bloqueador de los ojos. Hay que tener en cuenta que los daños que se causen a la visión son prácticamente irreparables. Por eso es muy importante la prevención.



Por su parte, las gafas ópticas son claves en la era digital porque el brillo de las pantallas también afecta la vista. Muchas personas dedican horas al día leyendo en computador o en pantallas de teléfonos.



¿Quiénes son los que más usan gafas, los hombres o las mujeres?



El consumo de gafas de sol es liderado por las mujeres porque este es un accesorio considerado de moda. Las usan de acuerdo con los colores del vestuario y por eso tienen varias a su disposición. El mercado las gafas oftálmicas lo lideran los hombres.



¿Cuál es la tendencia global en este negocio?



La tendencia mundial es la oferta de menores precios, pero en mayor volumen. La idea es que las personas tengan varias gafas. En Colombia, el segmento de sol ha venido creciendo casi 30% anual.



La tecnología ha avanzado en soluciones como la necesidad de usar este accesorio para leer en computador, en el celular o en papel. También hay gafas especializadas para hacer deporte como golf y ciclismo. Las gafas Transitions son cada vez más utilizadas. En Colombia ya se venden 1,3 millones de gafas anuales de este tipo. En el país, las ventas se concentran en las temporadas de vacaciones, es decir, junio y diciembre. La recomendación es no usar gafas de sol que no tengan filtro de 400. Se estima que en el 2021 el mercado nacional será de unos 500 millones de dólares.



¿La era digital marcará una nueva dinámica en el mercado de gafas oftálmica?



Sí. Esa es la gran apuesta del mercado global. La industria está avanzando en la tarea de producir gafas que combatan la fatiga por la lectura en pantallas. La idea es bloquear el efecto de la luz azul de los equipos electrónicos. El ojo humano no está diseñado para estar frente a un computador o un celular 12 o más horas al día. En Colombia, el 80% de la población debería usar gafas y solo lo está haciendo el 40%.



¿Colombia produce gafas?



No. En América Latina solo Brasil y México fabrican. Brasil es el mercado más grande con un promedio anual de 50 millones de nuevas gafas anuales. Después está México con 15 millones de gafas y el tercero es Colombia, donde se venden unos 7 millones de gafas cada año. En la actualidad, la gran mayoría de las marcas que se comercializan en Colombia son importadas de Europa y China, cuya oferta ha venido aumentando.



¿Qué novedades traerá Lanof Optical Group para el 2020?



Nosotros vamos a lanzar la marca Maruica. Se trata de una marca país. Nos enfocaremos en la oferta de productos para atender la demanda generada por la era digital. Las gafas Maruica siempre llevarán lentes que protegen contra la luz azul de cualquier tipo de pantalla.



¿Las van a producir en Colombia?



Inicialmente las vamos a importar, pero no descartamos la posibilidad de que en un futuro empecemos a producir. Nosotros queremos consolidar nuestro producto como una marca país para el mercado latinoamericano. Vamos a ofrecer modelos de gafas por regiones: amazónicas, pacíficas, desérticas, etc. Todas ellas tendrán como objetivo proteger los ojos del efecto nocivo de las pantallas.



Las gafas Maruica serán de colores y el 20% del costo del productor se les devolverá a las regiones a través de programas sociales.