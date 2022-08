La estrategia económica de los 'dos caminos' que propone la Andi

Este jueves, durante su intervención en la segunda jornada del séptimo Congreso Empresarial Colombiano, organizado por la Andi, su presidente Bruce Mac Master manifestó que “Colombia debe convertirse en una potencia ambiental para las empresas, porque producir aquí debe ser más rentable en términos de bajas emisiones de huella de carbono”.



(Lea: Los problemas que tiene el sistema tributario colombiano, según Ocampo).

“Nuestra oportunidad está en la sostenibilidad y en enfocar nuestra competitividad empresarial en compañías que se apalanquen en la producción limpia y se certifique en eso: el futuro necesita que actuemos rápido y desde ya”, dijo el presidente de la Andi, quien agregó que “el desarrollo del país va de la mano de la empresa. Y para hacerlo necesitamos fortalecer el tejido empresarial, en una nueva industrialización para que la economía sea más favorable para todos”.



En su intervención, el líder gremial hizo un análisis de la realidad socioeconómica nacional, en el que destacó la propuesta del empresariado de que las políticas públicas venideras tengan en cuenta dos aspectos fundamentales: la lucha por la superación de la pobreza y el impulso del desarrollo empresarial, lo cual han denominado la estrategia de los dos carriles.



“Estamos de acuerdo en que atender el conjunto de necesidades sociales que tiene el país es una prioridad, pero para lograrlo, y tener los recursos necesarios, es a su vez fundamental impulsar el desarrollo empresarial y fortalecerlo, no en función de tener un trato especial, sino porque estamos convencidos de que es a través de la inversión que se pueden generar más empleos y oportunidades para todos”, señaló.



El presidente de la Andi precisó que en este momento la agremiación se está concentrando en entender las propuestas planteadas en la reforma tributaria.



“Lo que queremos es entregar elementos de juicio suficientes para que la conversación sea de manera informada y se tengan en cuenta también las posibles consecuencias que la reforma podría tener, pues hay que entender que los tributos tienen mucho que ver con la capacidad de tomar decisiones de inversión y generación de empleo”.



Habló Ocampo



En el evento también participó el Ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, quien hizo una exposición de las condiciones macroeconómicas del país y destacó que el nuevo Gobierno está comprometido con atender las necesidades sociales del país, volver a cumplir la regla fiscal e impulsar la industrialización, para lo cual una de las estrategias será impulsar las exportaciones del país, tarea en la que invitó a los empresarios a participar.



Frente a los industriales colombianos, Ocampo manifestó también cuáles son, a su juicio, los dos problemas del actual sistema tributario en Colombia.



Para Ocampo hay un bajo recaudo de renta de personas naturales y una mayor contribución de IVA y de las empresas. Además, advierte sobre el hecho de que los beneficios tributarios son aprovechados principalmente por personas de más altos ingresos, aspectos que, según el jefe de la cartera de Hacienda, el proyecto busca abordar.



“Las personas de mayores ingresos tributan menos que los asalariados”, sostuvo. El jefe del equipo económico del gobierno Petro también anunció que se está trabajando en una política de desarrollo productivo, con énfasis en la reindustrialización y en el desarrollo de exportaciones.



(Además: ‘Colombia debe convertirse en potencia ambiental para las empresas').



“Las exportaciones son la prioridad número uno en materia de desarrollo productivo”.

Finalmente manifestó que el Gobierno está abierto al diálogo en el trámite de la reforma tributaria, pero insistió en que “la alternativa de bajar de $25 billones a $10 billones, en el recaudo de la tributaria, no existe”.



Otros desafíos



El jefe de la cartera de Hacienda dijo además que el país se debe preparar para otro reto enorme, como lo es una eventual recesión mundial.



“El crecimiento económico se desacelerará este año” dijo, al tiempo que resaltó que las perspectivas actuales muestran que la dinámica del 2022 no es tan alta como se estimó unos meses atrás.



Aseguró que el tema social está en el primer orden de la agenda del Gobierno, pero aclaró que no es lo único: la elevada inflación, el alto déficit comercial y unas finanzas públicas muy debilitadas hacen parte de estos problemas críticos.



PORTAFOLIO