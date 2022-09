La fintech colombiana Áltica, con la lupa puesta en México

Jóvenes colombianos decidieron crear la primera fintech especializada en crédito constructor y capital de trabajo en el país, y así ayudar a los constructores a formalizar su trabajo y contribuir a la economía.



Así lo aseguro Esteban Posada Cuartas, CEO de Áltica, quien en entrevista con Portafolio dijo que la fintech en Colombia nació ante la necesidad de financiar pequeños proyectos, pues, el sector constructor aporta el 4,7% del PIB, sin embargo, el 11% de los proyectos no obtiene una financiación del sector bancario.



¿Cómo nació Áltica?

Áltica es la unión de constructores y extrabajadores de la banca quienes basados en sus conocimientos técnicos y financieros buscamos cubrir un mercado desatendido por los bancos.



Nos enfocamos en ‘tickets’ pequeños, hasta $8.000 millones, lo que no significa constructores pequeños, pero sí proyectos que no resultan tan atractivos para el sector bancario.



La solicitud de estos montos genera un desgaste operativo tanto para la banca tradicional como para el solicitante, pues la gestión administrativa se convierte en un inconveniente para ambas partes y es ahí donde nosotros actuamos de forma más ágil, con tecnología que nos da garantías y velocidad y procesos eficientes.



¿Cuál es su propuesta al mercado constructor?



Áltica genera pre-aprobados entre 24 y 48 horas, dando viabilidad financiera. Una vez entregada toda la información necesaria por el solicitante generamos aprobaciones en firme en 10 días hábiles.



De igual manera, estructuramos soluciones de financiación que se adapten a las necesidades de los proyectos, brindando al constructor eficiencia en tiempos que, al final, se traduce en rentabilidad para los proyectos.



Con menos de un año de esta apuesta, ¿cómo han estado los números de créditos, crecimiento y utilidades?

Hemos recibido solicitudes de financiación por más de US$50 millones, especialmente en Medellín y Bogotá, en menos de un año de operación. Eso demuestra el vacío de mercado existente y la confianza que genera Áltica en el mercado.



Asimismo, hemos podido desembolsar a través del tiempo de funcionamiento más de $6.000 millones en préstamos, lo que se traduce en una cifra importante de cara al final de año y eso nos permite tener un crecimiento mensual con el que proyectamos llegar a más de $10.000 millones en la conclusión del año en curso.



¿Esperan ofrecer otros servicios?



Por ahora estamos enfocados en crédito constructor y capitales de trabajo para desarrollo inmobiliario, ahí aún hay mucho por hacer.



¿Con cuáles aliados financieros cuentan?



Nuestros aliados financieros son todos los que participan en el ecosistema inmobiliario, principalmente las fiduciarias y los bancos tradicionales, quienes entienden que vehículos como Áltica, en estos nichos, solucionan problemas de mercado que ellos no logran atender.



¿Esperan llegar con este modelo a otros países, cuáles están en la lupa?



Por ahora estamos enfocados en consolidarnos en Colombia, sin embargo, no descartamos, en un futuro cercano, la incursión en mercados como el mexicano, donde hay muy buenas posibilidades.



¿Ofrecerán servicios para constructores informales?



Nuestro interés esta en ayudar a formalizar el ecosistema inmobiliario y acercar a esos constructores informales a la formalidad de esquemas de financiación como los que ofrece Áltica. Creemos que esto nos abre puertas dentro de estos sectores.



