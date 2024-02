Las personas recomiendan cómo lograr una exitosa reputación corporativa

Una reputación positiva es sinónimo de confianza, y esa confianza se traduce en resultados concretos para aquellas empresas comprometidas con la gestión responsable de su imagen corporativa.



De esta manera, la firma Buho Clarity for Leaders explica la importancia de que las organizaciones fortalezcan su prestigio y reconocimiento hacia la ciudadanía, en el marco de la presentación de la primera edición del “People Reputation Index”, bajo la metodología de “Buho Reputation Insight”.



Este es un índice detallado sobre las motivaciones de la ciudadanía para reconocer los esfuerzos o castigar las acciones de las empresas en su búsqueda por tener un rol relevante y reconocido en la sociedad.



Para Sebastián Becerra, gerente de Brand Research en Buho, “este estudio es una oportunidad para que las empresas se enfrenten a los crecientes riesgos reputacionales desde múltiples ángulos y de manera permanente”.



Además de presentar el escalafón de las mejores empresas para los colombianos, el cual reveló Portafolio y que deja a las compañías Alpina, Bancolombia y Coca-Cola en los tres primeros lugares, esta investigación profundiza en cuáles son los atributos que valoran en las compañías y que, si los cumplen, resultan exitosas en términos reputacionales para la opinión pública.

Las claves del éxito

Para los expertos de Buho, del estudio se identifica que las empresas con mejor reputación comparten elementos específicos que denomina “las claves del éxito”.

El primero de ellos es la calidad, entendida como que los productos o los servicios de la empresa son considerados los mejores del mercado.



La segunda clave, explica, es la confianza. Esto es, que las personas le creen a la empresa y consideran que su comunicación es real y transparente.



Como tercera clave están los resultados, en el entendido de que consideran que las compañías con una reputación sobresaliente tienen un buen desempeño financiero y aportan económicamente al país. Adicionalmente, Las buenas relaciones con la comunidad se constituye en la cuarta clave. Aquí se concluye que se destacan aquellas corporaciones que trabajan por las comunidades y ofrecen empleo.



Otros elementos que tienen en común las empresas con mejor reputación para las personas son la Innovación destacada, el Aporte al medioambiente, así como La buena relación con los empleados.

reputación iStock

Qué recomiendan

Las encuestas de opinión que realizó Buho a 889 personas de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga de diferentes estratos, edades (desde los 18 años) y nivel educativo, bajo su metodología de ‘Buho Reputation Insight’, indagó también a las personas qué recomendarían a las empresas para tener una buena reputación.



En general, concluye el estudio, la principal expectativa de los ciudadanos gira en torno a la calidad, según el 25%.



Puntualmente, 13% indica que lo recomendable es que trabaje por la calidad de los productos y servicios.“Esto se logra a partir de la promesa de marca”, explica el análisis. Esta variable llega a 9%.



Mientras tanto, un 3% resalta la importancia de la innovación dentro de lo que esperan en materia de calidad.

La otra recomendación de las personas para que las empresas tengan una buena reputación tiene que ver con la Ética Empresarial, en opinión del 21%.



Al respecto, el 18% resalta la importancia de las buenas prácticas. Por su parte, otro 3% enfatiza en la relevancia del Cumplimiento legal y normativo.



La gente, según el 20%, también expresa que las compañías deben velar por la relación con el cliente. Es así como el 18% le da un alto peso a lo relacionado con la atención, del orden del 18%, y un 2% se refiere a que es importante el posicionamiento.



Los colombianos también tienen expectativas relacionadas con el Bienestar laboral (17%). En ese sentido, esperan que ofrezcan Bienestar y crecimiento laboral (9%) y Buenas condiciones laborales (8%).



Finalmente, sugieren que se fortalezcan en Sostenibilidad (15%) y Reputación corporativa (2%).

Atención al cliente iStock

Estos son los aspectos que deben evitar

En el estudio también se define que las compañías con mayor negatividad y menor índice tienen características en común y que generan desconfianza en la opinión pública.



La primera de ellas tienen que ver poca transparencia, dado que las personas no creen en los mensajes que comunican.



Igualmente, generan poca confianza y en ese sentido, esta percepción se traduce en que la persona no quiere usar el servicio o consumir un producto.



El tercer elemento que causa desconfianza de parte de la gente es la mala calidad de los productos o servicios que ofrecen. Y por último, se refieren a una dudosa ética empresarial, ya que se considera que “podría no estar operando bajo la ley o de forma cuestionable”.

CONSTANZA GÓMEZ GUASCA

Portafolio